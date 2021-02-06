موعد مباراة ريال مدريد ومنافسه هويسكا والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

يلتقي حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد مساء السبت في مباراة العودة أمام نظيره هويسكا الذي يسعى إلى تحقيق الفوز والصعود بجدول الترتيب. في مواجهة ستشهد الإثارة ضمن الجولة ال 22 من الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد تعثر أمام ليفانتي

وقد تعثر فريق ريال مدريد الإسباني في جولته الماضية بهزيمة مدوية أمام فريق ليفانتي بهدفين مقابل هدف وحيد. حيث خطف ليفانتي ثلاثة نقاط مهمة ليصعد بها في جدول ترتيب الدوري.

كما تلقى الفريق المنافس هويسكا من سلسلة من الهزائم في خمس مباريات متتالية في الدوري الإسباني ” الليغا” منذ بدء انطلاق الموسم، ليتعادل أمام فريق فياريال.

وحقق الفوز على فريق بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الصراع الذي يعيشه الفريق من أجل البقاء في الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الفريق المستضيف هويسكا. والتي ستقام مساء اليوم عند الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. وعند الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ودولة قطر.

وستبث مباراة ريال مدريد أمام هويسكا على شبكة قنوات “بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 3” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر حسب جدول المعلقين في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية. سيكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي من أجل التعليق على أحداث اللقاء في مواجهة تحمل القوة والإثارة من أجل الصراع والعودة في الدوري الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد

وسيعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 48 عاماً، في ظل الغيابات المهمة في مساندة ودعم الفريق. حيث سيتغيب عن المباراة كلاً من: المهاجم البلجيكي إيدين هازارد. واللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز. والإسباني سيرخيو راموس.

وكذلك اللاعب البرازيلي فيديريكو فالفيردي والإسباني داني كارباخال والبرازيلي رودريجو فينسيوس بسبب الإصابة.

ويعتمد زيدان على تشكيلة مكونة من: في مركز حراسة المرمى النجم البلجيكي تيبو كورتوا. وفي خط مركز الدفاع سيلعب كلاً من: الفرنسي فيرلاند ميندي، والفرنسي رافائيل فاران، إلى جانب إشراك اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا.

أما في مركز خط الوسط سيلعب الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش.

كما سيلعب في خط هجوم الفريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة إلى اللاعب الإسباني ماركو أسينسيو مع عودة ناتشو.

تشكيلة هويسكا

وسيلعب هويسكا من خلال اعتماد المدير الفني الإسباني “خوان خوسيه روخو مارتين” 52 عاماً، على تشكيلة أساسية مكونة من: اللاعب الإسباني ألفارو فيرنانديز. وفي مركز خط الدفاع سيلعب الأوروغواياني جاستون سيلفا، واليوناني ديميتريس سيوفاس، والإسباني خورخي بوليدو.

كما سيعلب في خط الوسط كلاً من: اللاعب الإسباني خافي جالان، ومواطنه ميكيل ريكو، ولاعب ساحل العاج إدريسا دومبيا، والإسباني خايمي سيواني. بالإضافة إلى إقحام اللاعب الإسباني بابلو مافيو.

وسيعتمد المدرب الإسباني على ثنائي خط الهجوم في الفريق كلاً من: الاعب الياباني شينجي أوكازاكي، والإسباني رافا مير.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني “البلانكوس” في صدارة الترتيب مع تأجيل مباراتين له في الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة.

كما يحتل فريق الديربي الجار فريق ريال مدريد وبرشلونة في نفس النقاط في المركزين الثاني والثالث برصيد40 نقطة بفارق كبير عن المتصدر10 نقاط.

كما ويأتي في المركز الرابع يحتل فريق إشبيلية الذي يقدم أداءً جديداً الموسم الحالي في الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة. وفي المركز الخامس بالترتيب فريق فياريال برصيد 35 نقطة، أما المركز السادس يأتي فريق ريال سوسيداد برصيد 32 نقطة.

بينما يحتل في المركز السابع فريق ريال بتيس الإسباني برصيد 30 نقطة، وفي المركز الثامن يأتي فريق غرناطة برصيد 29 نقطة.

أم في المركز التاسع يأتي فريق ليفانتي الذي نجح مؤخراً من تحقيق الفوز على ريال مدريد وخطف ثلاثة نقاط منه للصعود في الترتيب برصيد 26 نقطة.

كما يأتي في المركز العاشر من جدول الترتيب الإسباني فريق سليتا فيغو الإسباني برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتليتك بلباو الذي يحتل في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

تراجع فالنسيا وألافيس

وفي الثاني عشر يأتي فريق خيتافي برصيد 24 نقطة متساوياً مع المنافس فريق أتليتك بلباو بنفس النقاط. وكذلك مع فريق قادش الذي يحتل في المركز الثالث عشر بنفس النقاط في ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الممتازة.

أما في المركز الرابع عشر فيحتل فريق فالنسيا المتراجع هذا الموسم في الترتيب برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق قادش وخيتافي وأتلتيك بلباو.

وفي المركز الخامس عشر يحتل فريق ألافيس برصيد 22 نقطة في جدول الترتيب الإسباني. بينما يحتل في المركزين السادس والسابع عشر بنفس عدد النقاط فريقا إيبار وبلد الوليد برصيد 20 نقطة.

كما يحتل فريق أوساسونا المركز الثامن عشر من الترتيب برصيد 19 نقطة. أما في آخر مركزين من قائمة ترتيب الدوري الإسباني فيحتل فريق إلتشي برصيد 17 نقطة.

وفي المركز الأخير ويسكا الذي سيواجه فريق ريال مدريد من أجل البقاء في الدوري الإسباني دون التعرض للإقصاء برصيد 16 نقطة.

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