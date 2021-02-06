قرار مفاجئ من الإمارات في قضية مغني الراب السعودي “دايلر” بعد فضيحته في دبي!

قررت محكمة الجنايات في دبي، إخلاء سبيل مغني الراب واليوتيوبر السعودي الشهير “دايلر”، وذلك بعد قضائه 11 شهراً في التوقيف.

إخلاء سبيل “دايلر”

وتقرر إخلاء سبيل “دايلر” بعد احتساب محكمة الجنايات في دبي فترة التوقيف من العقوبة التي قضت بها عليه، وهي ستة أشهر. يليها الإبعاد بتهمة التعاطي.

هذا وبرأت المحكمة “دايلر” من تهم أخرى أبرزها زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخرج منه مخدر الحشيش في شقته بطريقة تقنية. والعثور على ثلاث نبتات داخل شقته.

كما برأت المحكمة الرابر السعودي من تهمة تسهيل التعاطي لفتاة قاصر (يوتيوبر) شهيرة كذلك ومؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي. والتي أحيلت بدورها إلى محكمة الأحداث.

مذكرة الدفاع التي برأت دايلر

وفي ظل التهم المتنوعة التي وجهت لليوتيوبر “الدايلر”، الذي لم يتم عامه العشرين بعد، ويتابعه الملايين من الشباب الخليجي. والتي تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات، نشرت صحيفة “الإمارات اليوم” مذكرة الدفاع عن المتهم.

وجاء في المذكرة بحسب إفادة شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، فإن معلومات موثوقة وردت إلى شرطة دبي حول قيام “الدايلر”. بتعاطي المواد المخدرة وحيازة كمية منها داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري في دبي.

وألقت شرطة دبي القبض على المتهم بعد تقنين كل الإجراءات، وكان برفقته شاب آخر وفتاتان، وبتفتيش شقته عثر تحت الطاولة. على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش.

تحريات غير جدية

كما عثرت الشرطة على علبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة، وكانت المفاجأة في العثور على جهاز كهربائي ضوئي. يستخدم في زراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعها المتهم داخل مسكنه.

من جهته، دفع وكيل الدفاع عن “الدايلر”، ببطلان إذن التفتيش لاستناده إلى ما وصفها بـ”التحريات غير الجدية”.

كما دفع محامي “دايلر” بانتفاء أركان الزراعة والحيازة، مستنداً في ذلك إلى عدم علم المتهم بماهية البذور التي زرعها في شقته.

زرع المخدرات من باب الفضول

وقال المحامي إن البذور جلبها للدايلر متهم آخر، وطلب منه الاحتفاظ بها لصالحه، وقام بزراعتها لكي يعرف ماهيتها فقط من باب الفضول وحب. الاستطلاع، وتركها على مدار ثلاثة أشهر دون رعاية أو اهتمام في ظل سفره المتكرر.

وأشار محامي الدفاع إلى أن “الدايلر” لا يسيطر فعلياً أو مادياً على الشقة التي ضبط فيها في ظل سفره المستمر وعدم بقائه في مكان واحد فترة طويلة.

وأكد محامي الدفاع في الدفع الخامس بانتفاء أركان جريمة تسهيل تعاطي مؤثر عقلي لأنثى، إذ ضبط على عدد من المتهمين سوياً في المكان ذاته دون أن يسهم أحدهم في تسهيل تعاطي الآخر.

الفتاة تعاطت المخدرات بإرادتها

وأشار إلى أن الأنثى التي قبض عليها أقرت بأنها تحب المتهم وحضرت من بلادها من أجل لقائه، وسمحت لنفسها بالتعاطي بصحبة مجموعة. من أصدقائه بإرادتها الحرة دون أن يكون لأحد سلطان عليها.

وبعد النظر في القضية، برأت محكمة الجنايات في دبي مغنى الراب السعودي “الدايلر” من جميع التهم الموجهة إليه فيما عدا تهمة التعاطي. وقضت بحبسه ستة أشهر، قضى أكثر منها في التوقيف، لذا تقرر إخلاء سبيله.

أبو طلال الحمراني أول من كشف الجريمة

وكان إعلامي كويتي مُتخصص بأخبار الجرائم والحوادث، هو أول من كشف القصة، حين قال إنه تم القبض على مشهور خليجي معروف. وبرفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية.

وكشف الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني التفاصيل عبر سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر” حينها.

وكتب: “القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة. (سورية) تدعي دائما أنها سعودية، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في (الداون تاون) دبي“.

وتابع حينها: “المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص (المراهقين) يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور. الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام (السورية) لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة”.

وأضاف أبو طلال الحمراني: “تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة. لم تبلغ السن القانونية بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة فلا يزال محتجزا لدى السلطات الأمنية”.

وكشف أبو طلال المزيد من التفاصيل قائلاً: “يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج. عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقي في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقة”.

مشاهير الحشيش

وأضاف: “حاليا وقبل أيام قليلة قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز فيظهر بالسناب عن طريق شقيقه. الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لا ينتبه المتابعون لسبب اختفائه عن الظهور”.

وعاد أبو طلال الحمراني بالمفاجأة الأكبر، مُدشناً هاشتاج #مشاهير_الحشيش، ليكشف ارتباط اسم الفنانة المغربية ميساء مغربي. بجانب مشاهير آخرين في القضية.

ولم يذكر الحمراني اسم ميساء مغربي بالصريح خوفاً من الملاحقة القانونية، لأن الإمارات تمنع نشر أسماء المتهمين في القضايا المختلفة. ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لكنها الممثلة المغربية التي شاركها “دايلر” في فيلم “وان تو ثري اكشن”.

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