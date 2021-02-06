شاهد كيف تحول المصارع الأمريكي تايلر ريكس إلى امرأة .. والسبب غريب!

في خطوة غير متوقعة وغير مفهومة، أعلن المصارع الأمريكي الأسبق تايلر ريكس، عن تحوله الجنسي لامرأة.

وجاء ذلك عبر بيان مطول قام بنشره عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقام “ريكس” المتحول إلى “جابي توفت”، بنشر صورة على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، بعد تحوله.

وعلق عليها قائلاً: “هذا أنا، بلا خجل، هذا الجانب الذي كنت أخفيه دائماً”

وتابع:”كنت خائفة مما قد يظنه العالم، خائفة مما قد يقوله عني عائلتي وأصدقائي، ومتابعيّ”.

وتابع قائلاً: “لم أعد خائفة، یمكنني الآن أن أقول بثقة، أنني أحب نفسي وأحب ما أنا علیه”.

وكان تايلر ريكس قد صعد إلى عالم النجومية كمصارع بشكل احترافي منذ العام 2007، حتى العام 2014.

وبرز في عروض دبليو دبليو إي راو، ودبليو دبليو إي سوبر ستارز، ودبليو دبليو إي سماكداون وراسلمينيا36.

وأعلن تايلر ريكس تقاعده من عالم المصارعة لقضاء مزيد من الوقت مع زوجته، بريسيلا وابنتهما.

وبدأ العمل كمدرب لياقة بدنية.

وبالرغم من النجاحات المھنیة السابقة، فقد قال إن صحته العقلیة تأثرت بشدة، فيما كانت الأشھر الثمانیة الماضیة الأصعب في حیاته.

وأضاف بأنه كان یعاني من التفكیر الانتحاري، وفي النھایة وبدعم من زوجته، بدأت عملیة التحول.

وأشار المصارع الأمريكي إلى أنه يريد أن يكون ذا طابع متفتح بشأن تحوله الجنسي، وذلك من أجل المساعدة في خلق الوعي والفهم.

وأضاف المصارع المتحول أن المتحولين جنسياً لا يريدون استخدام الآخرين لأسمائهم السابقة عقب تحولهم، معبراً عن أنه لا يشعر بالإهانة من هذا الأمر.

“تلقى دعماً هائلاً”

ولفت ريكس إلى أنه منذ يوم تحوله إلى امرأة، تفاجأ بالقدر الهائل من الدعم.

حيث أرسل له الجيران الزهور وتلقى آلاف الرسائل والتعليقات عبر مواقع التواصل.

وفي مقابلة له، تحدث المصارع المتحول باسم توفت، والبالغ من العمر 42 عاماً، عن قرار الخروج علناً كمتحولة جنسياَ.

وطرح كيف كانت عملية التحول معه.

وتابع إنه كان في البداية متشككاً من هويته الجنسية في سن مبكرة.

وأضاف: “عندما كنت في العاشرة من عمري، كنت أتسلل إلى خزانة أمي وأجرب ملابسھا عندما لم یكن والدي في المنزل”.

وتابع المصارع المتحول أنه قام بقمع تلك المشاعر بسبب المجتمع وخشیة ألا یتقبلھا الأشخاص.

مشیراً إلى أنه يواجه مشكلة في العلاقة مع زوجته بعد التحول.

وقال المصارع المتحول خلال حديث له مع شبكة “نيوز أن بي سي”: “شعرت بسعادة كبیرة بعد التحول، لم یكن لدي شعر في وجھي. ولم أمسك بقبضتي وأخفي أظافري.. لقد شعرت بأن تحولي مذھل للغایة”.

وحول المواجهة مع ابنته ميا التي تبلغ من العمر 9 سنوات، قال: “لقد أجریت محادثة معھا وأخبرتھا بقرار عدم خروجي في الأماكن العامة”.

فردت: “لماذا یا أبي؟، وعبرت لھا عن مخاوفي من أن یسخر الناس مني وقد

یؤثر ذلك علیھا، إلا أنھا قالت: أبي، لن أسخر منك أبدا”

من هو تايلر ريكس؟

ويشار إلى أن تايلر الذي تحول وأصبح جابي ولد في الأول من نوفمبر عام 1987 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتخرج من جامعة سانتا روزا جونيور عام 1999.

ثم انتقل إلى جامعة كاليفورنيا للفنون التطبيقية في سان لويس أوبيسبو في عام 2000.

وهناك أكمل الدورات الدراسية وحصل على شهادة في الهندسة المدنية.

شهد عام 2007، الظهور الأول لتايلر ريكس في عالم مصارعة المحترفين.

وكان يتدرب على يد مايك بيل المصارع الأمريكي الشهير.

وذاع صيته بقوة بعد أن نجح في حصد العديد من البطولات والألقاب.

تزوج تايلر من زوجته بريسيلا في يوليو 2002.

ولديهما ابنة واحدة، ميا، ولدت في نوفمبر 2011، وأعلن الاعتزال بشكل نهائي عام 2014.

وفي صيف عام 2019، خضع تايلر لعملية قلب مفتوح، بعد أن عانت بعض الآلام والأوجاع.

وشهدت مسيرة تايلر في حلبة المصارعة حصد العديد من البطولات والألقاب.

لعل أبرزها، بطولة إف سي دبليو للوزن الثقيل.

بالإضافة إلى نسختين من بطولة فلوريدا، فضلا عن احتلاله المركز الـ159، في قائمة أفضل 500 مصارع بالعالم عام 2009.

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