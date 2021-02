شن الكاتب والإعلامي الكويتي، الدكتور صلاح الفضلي، هجوماً جديداً على الإمارات والسعودية بشأن الحرب في اليمن، مستذكراً محاكمته بسبب مطالبته بإيقاف هذه الحرب.

وقال الفضلي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “قبل ست سنوات وفي بداية حرب اليمن كتبت تغريدة معارضاً لهذه الحرب. وبسببها تم تحويلي للمحكمة بتهم أمن دولة”.

وأضاف الفضلي: “قلت في التغريدة أن التدخل العسكري في اليمن حماقة في حين كان الجو العام في دول الخليج مندفعاً ومؤيداً للحرب. الآن الكل يدعو لإيقاف هذه الحرب المجنونة. سبحان مغير الأحوال”.

يأتي ذلك تعليقاً على موقف الرياض وأبوظبي من وقف الحرب في اليمن، بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الشأن خاصة. مع اتباع بايدن سياسة مختلفة عن سلفه ترامب.

وفي عام 2015، ألقى رجال مباحث أمن الدولة القبض على المحامي خالد الشطي، وتم استدعاء الكاتب الدكتور صلاح الفضلي. على إثر تغريداتهما وانتقادهما “عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية باليمن.

ووجهت لـ “الشطي” تهم التطاول “على سلطات سمو الأمير وتحبيط الروح المعنوية لرجال الجيش والإساءة إلى المملكة العربية السعودية وتهديد العلاقات للخطر”.

وأعلن بايدن، في خطابه الأول بمقر وزارة الخارجية، أمس الخميس، عن عودة الدبلوماسية الأمريكية، قائلا إن “الولايات المتحدة عادت والدبلوماسية عادت وسنعيد بناء تحالفاتنا الدولية”.

وأوضح أنه سيدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة أقطار العالم، داعياً إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وأعلن بايدن، وضع حد لدعم ومبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد.

وقال: “نعزز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية”.

وشدد على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، مضيفاً: “تأكيداً على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة”.

وتعليقاً على ذلك قال، أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إن بلاده أنهت تدخلها العسكري في اليمن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

تصريحات قرقاش، جاءت بعد دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنهاء دعم الولايات المتحدة للعمليات العسكرية في اليمن.

وقال قرقاش في تغريدات له رصدتها “وطن”: “إن الإمارات، حرصا منها على انتهاء الحرب، أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر من العام الماضي”.

وأضاف أن “الإمارات دعمت جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة، وظلت واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني”، على حد قوله.

The UAE ended its military involvement in Yemen in October of last year. Eager to see the war over, the UAE has supported UN efforts & multiple peace initiatives. Throughout the the UAE has remained one of the largest providers of humanitarian assistance to the Yemeni people.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 4, 2021