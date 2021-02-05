وفاة عزت العلايلي بشكل مفاجئ وهذا ما قاله لأشرف زكي قبل ساعات من رحيله

أُعلن، اليوم الجمعة، عن وفاة الفنان المصري، عزت العلايلي عن عمر يناهز الـ 86 عاماً. والذي يعد من أبرز مؤيدي نظام عبد الفتاح السيسي في الوسط الفني المصري.

وفاة مفاجأة

وقال نجله محمود العلايلي، وفق ما رصدت “وطن”: “توفى صباح اليوم والدي الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة. بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند”.

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق “انستغرام” صورة للفنان الراحل. وعلق عليها قائلا “البقاء لله فارس الدراما العربية”.

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نقيب المهن التمثيلية

وفي تصريح صحفي، قال أشرف زكي، إن الجنازة ستشيع بعد صلاة العصر من منطقة “دريم لاند” بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أن الوفاة وقعت بشكل مفاجئ، خاصة وأن اتصالاً هاتفياً جمعه بالراحل مساء أمس الخميس، وكان يتحدث عن تطلعات فنية ونيته القيام بعدة أمور.

وحسب أشرف زكي، فإنه فوجئ بخبر وفاته الذي أعلنه نجله محمود العلايلي صباح اليوم.

نعاه عدد قليل

كما نعى عدداً قليل من الفنانين والسياسيين في مصر والعالم العربي العلايلي.

الفنان وليد فواز نعاه على تويتر، وقال في تغريدة رصدتها “وطن”: “وداعا #عزت_العلايلي الله يرحمك وتغمدك بلطفه. وأنعم بالصبر علي أسرتك ومحبيك”.

وداعا #عزت_العلايلي

الله يرحمك وتغمدك بلطفه

وأنعم بالصبر علي أسرتك ومحبيك🌹 pic.twitter.com/dZyUxMXnzC — walid fawaz(وليد فواز) (@Walidfawaz) February 5, 2021

وفي تغريدة مقتضبة نعاه الفنان أشرف عبد الباقي، قائلاً: “البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له”.

البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله#عزت_العلايلي pic.twitter.com/WX0jLw3i7f — Ashraf Abdel Baky (@AshrafAbdilBaky) February 5, 2021

من هو عزت العلايلي؟

وحصل عزت العلايلي على البكالوريوس في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

وعمل فترة كمعدّ برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم “رسالة من امرأة مجهولة”. الذي اعتبر أّول أعماله التمثيلية في السينما.

كما قدم العلايلي باقة كبيرة من المسلسلات التي أغنت التاريخ الفني المصري.

تعاون الراحل مع المخرج المصري الراحل يوسف شاهين في فيلم “الاختيار”، كتابة وإخراج يوسف شاهين الذي عرض عام 1970.

وفي العام نفسه، كرر العلايلي تعاونه مع شاهين في فيلم المخرج “الأرض”، وهو من كتابة عبد الرحمن الشرقاوي.

وفي العام 1977 حضر العلايلي في فيلم “السقا مات” مع المخرج صلاح أبو سيف.

الدراما المصرية

كما أصبح العلايلي ثابتاً في الدراما المصرية حيث شارك في عشرات الأعمال في تسعينيات القرن الماضي أبرزها مسلسل. “بوابة الحلواني” من تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج إبراهيم الصحن. الذي قدّم منه أربعة مواسم ناجحة.

وعالج العمل التاريخي في مواسمه مرحلة حكم الخديوي إسماعيل لمصر.

كذلك حضر في مسلسل “خان القناديلي” وهو من قصة وسيناريو أحمد الزناري، وإخراج إبراهيم الشوادي عام 2003.

وآخر مشاركاته كانت في مسلسل “قيد عائلي من إخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء عام 2019.

مشاركاته المسرحية

وفي المسرح، شارك في عدة مسرحيات من أهمها “أهلا يا بكوات”، “ثورة قرية”.

ومن أبرز أعماله “الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت”.

عزت العلايلي الذي التحق بالمجال الفني مطلع ستينيات القرن الماضي، وقدم طوال مسيرته ما يقرب من 200 عمل فني.

تكريم عزت العلايلي

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تكريم الفنان عزت العلايلي ضمن فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية. السينمائي لدول حوض البحر المتوسط.

وكان عزت العلايلى شغوفا بالتمثيل منذ صغره، وحرص على بدء مشواره الفنى فى الصغر، إلا أن وفاة والده. جعله ينتظر على تحقيق حلم دخول مجال الفن وبدأ مسيرته العملية كمعد بالبرامج.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

والعام الماضي، أعلن القائمون على الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط. المقررة في نوفمبر/ تشرين الأول المقبل. أنها ستحمل اسم الفنان المصري عزت العلايلي تقديراً لمشواره وتاريخه الفني.

وبمجرد إعلان هذا الخبر، أثيرت أزمة حول اسم عزت العلايلي، خاصة أن القائمين على الدورة المقبلة من مهرجان شرم الشيخ. السينمائي سبقوا مهرجان الإسكندرية في إعلان أن العلايلي ضيف شرف مهرجانهم، ما دفع الكاتب جمال زايدة، رئيس المهرجان، إلى إصدار بيان إعلامي أعرب فيه عن استيائه مما حدث.

وقال زايدة في بيانه: “بعدما نُشر الإعلان في الصحف والمواقع الإلكترونية، عن تكريم الفنان الكبير عزت العلايلي. في الدورة المقبلة للمهرجان، وتكرم سيادته، في ديسمبر/ كانون الأول 2019. باستضافة وفد كبير من المهرجان.

كما أعلن بالفعل عن برنامج ضخم لتكريم الفنان القدير، ضيف شرف المهرجان. وكلف الناقد والكاتب عاطف بشاي، بناءً على طلب الفنان عزت العلايلي، إعداد كتاب عن مسيرته، سُلِّم بالفعل لإدارة المهرجان، فوجئنا بقيام “مهرجان سينمائي كبير” بالإعلان عن تكريم النجم المرموق”.

وأعرب في البيان عن أمله أن تقوم اللجنة العليا للمهرجانات ولجنة السينما، بدورهما في ما يتعلق بالتنسيق بين المهرجانات السينمائية.

كما أكد أن مهرجان شرم الشيخ السينمائي قدم ملفاً متكاملاً، يتضمن كل تفاصيل الدورة الرابعة التي لم تعقد في يونيو/ حزيران الماضي. نظراً لانتشار وباء كورونا، والاتفاق على تأجيلها برنامجها المتكامل إلى الدورة الاستثنائية المقرر عقدها في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وشدد زايدة على ضرورة وجود ميثاق شرف تلتزمه المهرجانات السينمائية، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، لتنفيذ سياسة. الدولة في هذا الشأن.

ودلّل زايدة على كلامه بنشر صور تجمع الفنان القدير عزت العلايلي بالقائمين على مهرجان شرم الشيخ السينمائي.

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