أصدرت النيابة العامة المصرية، قراراً بحبس اليوتيوبر أحمد ونهى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما ببث مقاطع منافية للآداب. ومحتوى مصنفا على أنه خادش للحياء العام.

وأعلنت نيابة مركز حوش عيسي في محافظة البحيرة، عن احتجاز 3 أشخاص من القائمين على قناة أفلام قصيرة، التي اشتهر أصحابها باسم أحمد ونهي. على ذمة تحريات مباحث الاتصالات، مع تجديد حبس المتهمين في المواعيد القانونية.

اليوتيوبر أحمد ونهى.. مقاطع فيديو خادشة للحياء

وذلك في التهمة الموجهة إليهما، وهي بث مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. في حين أخلي سبيل زملائهم الممثلين السابقين في قناة “الحاج زموط”، التي كانوا يقومون بالتمثيل فيها معا، قبل الانفصال وإنشاء قناة أفلام قصيرة جديدة.

وكانت مديرية أمن البحيرة بالتعاون مع مباحث الاتصالات، قد ألقت القبض على 3 متهمين في قضية فيديوهات أحمد ونهي. وهم اليوتيوبر نهي 30 سنة، واليوتيوبر أحمد 23 سنة، ومصور مقاطع الفيديو، نادر 26 سنة.

وأكد المتهمون على أن كل المقاطع التي قاموا ببثها على موقع “يوتيوب” هي مقاطع تمثيلية، وأن هدفهم جمع المال لا غير.

نهى تعترف أمام النيابة

وقالت “نهي” فى اعترافاتها أمام النيابة العامة فى مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة: “كنا بنمثل.. كنا عايزين نكون أغنيا. زي زي اليوتيوبر أحمد وزينب.. كله تمثيل”.

فيديوهات اليوتيوبر أحمد ونهى

وطرحت القضية خلال اليومين الماضيين مناقشات رواد وسائل التواصل الإجتماعي تأثير اغراءات وأحلام الثراء على الشباب الفقير. فى التخلي عن العادات والقيم التى تربوا عليها فى مجتمعاتهم المحلية من أجل تحقيق أحلام الثراء.

وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة ، قد تلقى إخطارًا بضبط المتهمين فى الواقعة بالتعاون مع مباحث الاتصالات وقيام قوة من مباحث مركز حوش عيسي. بضبط المتهمين الثلاثة وتوجيه لهم تهمة إنشاء قناة على موقع يوتيوب لبث محتوي خادش الحياء.

واعتبر عدد من الأهالي بمركز حوش عيسي فى محافظة البحيرة أن هذا المحتوي لا يعبر عن قيم وتقاليد المجتمع فى حوش عيسي وتخالف. الأعراف الاجتماعية وقيم المجتمع فى مركز حوش عيسي.

كان المتهمون قاموا ببث مقاطع فيديو تحت والترويج لها عبر صفحات الانترنت تحت عنوان أحمد ونهي. وهي التى اعتبرها الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي تتنافي مع القيم فى المجتمع المصري.

فتاة التيك توك منار سامي

وكانت محكمة مصرية أصدرت مؤخراً حكماً جديداً ضد مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المصرية منار سامي، والمعروفة إعلامياً بـ”فتاة التيك توك”.

وقضت محكمة جنح كفر شكر بالقليوبية، بحبس منار سامي عاماً وكفالة 1000 جنيه في قضية جديدة، وهي خيانة الأمانة.

جاء ذلك بعد تحرير محضر ضد منار سامي يتضمن اتهامها بامتناعها عن سداد مبلغ مالي قدر بـ 100 ألف جنيه مصري، لصالح ”أ.ك“. كان سلمها لها نظير تعاملات مالية.

وجاء في البلاغ الذي حرره، محامي المدعي، ونقلته وسائل إعلام محلية، أن منار سامي وقعت بكامل إرادتها على إيصال أمانة بالمبلغ المذكور. إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد المحدد.

وأشار المحامي إلى أن منار سامي ماطلت موكله في السداد عندما طالبها برده ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.

تحريض على الفجور

ولم تكن هذه القضية هي الأولى لمنار ، حيث عاقبتها المحكمة الاقتصادية بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، لإدانتها بالاعتداء. على قيم المجتمع من خلال صناعة وبث فيديوهات رقص خليعة، والتحريض على الفسق الفجور.

جلسة محاكمة مثيرة

وكانت جلسة محاكمة سامي قبل فترة حديث مواقع التواصل، بسبب كواليس الجلسة وما حدث فيها من أمور غير متوقعة بالمرة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية حينها، فقد قررت النيابة المصرية، حجز والد وشقيق وشقيقة فتاة ”التيك توك“ المصرية، منار سامي، على ذمة التحقيقات. بتهمة التعدي على ضابط شرطة وأفراد الأمن والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس الفتاة.

إغماء منار سامي

وشهدت جلسة تجديد الحبس وقائع مثيرة، منها تعرض فتاة ”التيك توك“ سامي لحالة إغماء، أثناء نظر جلسة تجديد حبسها.

كما حدثت مشادات بين أسرتها، وأحد أفراد الأمن المكلفين بحراسة المتهمة؛ بسبب طلب الأخيرة رؤية ابنتها البالغة من العمر ثلاثة أعوام.

وعندما شاهدتها أصيبت بإغماء داخل القفص، فاندفع أفراد أسرتها للاطمئنان عليها، فحاول الحراس منعهم؛ ما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين. قبل أن يتم السيطرة على الموقف.

من هي منار سامي؟

تصف منار سامي نفسها بـ”البلوجر”، وتعرض أبرز خطوط موضة الأزياء، عبر حسابها على “انستجرام”، والذي تنشر عليه باستمرار. مقاطع فيديو راقصة، بالإضافة إلى “تيك توك”.

كما شاركت منار منذ 3 سنوات بمسابقة ملكة جمال العرب 2019.

و أعلنت سامي عن مشاركتها في فيلم “اركب تريند”، من بطولة مجموعة وجوه شابة، أبرزهم مصطفى أبوسريع، كما أعلنت العام الماضي. أنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم بأسم “فرقة المحترفين”.

وأعلنت منار في وقت سابق عن إقامتها دعوى قضائية ضد طليقها، بعد انتشار صور جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي. تتهمه بالتشهير بسمعتها، بغرض الحصول على حضانة طفلتيهما “لي لي”.

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