ضاحي خلفان يثير جدلاً واسعاً: جو بايدن يدعم الإخوان والحوثيين والمثليين!

انتقد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الرئيس الامريكي جو بايدن، بعد إعلان الاخير وضع حداً لدعم ومبيعات الأسلحة الأمريكية. للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

واتهم خلفان في تغريدة رصدتها “وطن” جو بايدن بدعم الإخوان والحوثيين والمثليين قائلاً :” كل تركيز بايدن على مساعدة الحوثي والإخوان والمثليين”.

كل تركيز بايدن على مساعدة الحوثي والاخوان والمثليين وانتم بكرامة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 5, 2021

الإمارات باعت السعودية

وجاءت تغريدة ضاحي خلفان بعد ساعات على تنصل وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من مشاركة بلاده في حرب اليمن. إلى جانب السعودية التي تقود تحالفاً عربياً قائلاً إن الامارات أنهت تدخلها العسكري في اليمن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة وساخرة من هذيان ضاحي خلفان الذي حاول الرابط بين قرارات بايدن والاخوان المسلمين إضافة للمثلين جنسياً وجماعة الحوثي اليمنية.!

انتقادات واسعة لتغريدة ضاحي خلفان

وقال طلال البخيتي معلقاً على تغريدة خلفان حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت تغريدة خلفان..:” اوجعكم بايدن ولكن الصاع الذي بإذن الله ستشربون منه ويكون أشد ايلاما هو صاع المواجهه الحتميه مع كل يمني حر ونحن رجالها”.

اوجعكم بايدن ولكن الصاع الذي بإذن الله ستشربون منه ويكون أشد ايلاما هو صاع المواجهه الحتميه مع كل يمني حر ونحن رجالها — طلال البخيتي (@2KpuexpUPESXa8K) February 5, 2021

فيما وجه له ناشط سعودي انتقاداً حاداً على تغريدته المثيرة قائلاً :” أنت تضر وطنك بهذه التصريحات، الجميع بحاجة للدبلوماسية أكثر. من أي وقت مضى، وعليك الالتزام بخط بلدك الدبلوماسي، فأنت تُطرح في الإعلام الخارجي كمسؤول إماراتي رفيع. ويتم طرح آرائك كانعكاس لرأي الدولة في أكثر من مرة وقضية، فاتقِ الله في بلدك، واترك الأمر لأولي الأمر”.

انت تضر وطنك بهذه التصريحات

الجميع بحاجة للدبلوماسية اكثر من أي وقت مضى

وعليك الالتزام بخط بلدك الدبلوماسي

فانت تطرح في الاعلام الخارجي كمسؤول اماراتي رفيع

ويتم طرح ارائك كانعكاس لرأي الدولة في اكثر من مرة وقضية،

فاتقي الله في بلدك

واترك الامر لأولي الامر — Anti McCarthyism (@SaudiLavrov) February 5, 2021

وقال سالم الكثيري منتقداً خلفان على تغريدته والزج باسم الاخوان..:” ضاحي خلفان كلامك بدون تركيز رغم اني لست من الاخوان ولكن اشوف تركيزك على الإخوان. وعندما تابعت وسألت عن الاخوان لم اجد انهم اذوا احد واغلب شعوب العرب تعرف عنهم هذا الا انت ومجموعة ولا ادري لماذا الإمارات تتدخل في ليبيا وهي مستقلة بها حكومة شرعيه معترف وتدخلتم في اليمن وقتلتم

ضاحي خلفان كلامك بدون تركيز رغم اني لست من الاخوان ولكن اشوف تركيزك على الإخوان وعندما تابعت وسألت عن الاخوان لم اجد انهم اذوا احد واغلب شعوب العرب تعرف عنهم هذا الا انت ومجموعة ولا ادري لماذا الإمارات تتدخل في ليبيا وهي مستقلة بها حكومه شرعيه معترف وتدخلتم في اليمن وقتلتم — سالم الكثيري (@Phz30jkbmuAG6Gh) February 5, 2021

وقال معلق اخر “أمريكا لا تفكر بهؤلاء لأنهم لا يمثلون لها شيئا. الهدف القادم هو تركيا وإخضاعها للطاعة، والسعودية والابتزاز المالي. ومن خلفها دول الخليج. القوة المالية للخليج لا بد أن تكون تحت السيطرة وقوة تركيا لا بد من احتوائها. هكذا تفكر الدول في مصالحها الاستراتيجية ويتركونا نحن العرب نصارع بعضنا”.

أمر يكا لا تفكر بهولاء لانهم لا يمثلون لها شيء الهدف القادم تركيا وأخضاعها للطاعة والسعودية والابتزاز المالي ومن خلفها دول الخليج القوة المالية للخليج لابد أن تكون تحت السيطرة وقوة تركيا لا بد من احتواها هكذا يفكرون الدول هي مصالحهم الاستراتجية ويتركولنا العرب نصارع بعضنا — ابوعمر (@a7_sultan) February 5, 2021

وكان خلفان تعرض في وقت سابق لانتقادات واسعة بعدما تنبأ بألا يكمل جو بايدن فترته الرئاسية، مشيرا إلى أن عمره الكبير لن يمكنه من ذلك.

وقال خلفان أيضا إن بايدن سيغازل إيران، وسيمهّد لعودة الإخوان للحكم في عدد من الدول العربية، كما قال إنه سيفشل في مواجهة الصين.

قرقاش: نحن انهينا تدخلنا العسكري في اليمن

وقال قرقاش في تغريدات له رصدتها “وطن”: “إن الإمارات، حرصا منها على انتهاء الحرب، أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر من العام الماضي”.

وأضاف المسؤول الاماراتي أن “الإمارات دعمت جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة، وظلت واحدة من أكبر مقدمي. المساعدات الإنسانية للشعب اليمني”. على حد قوله.

The UAE ended its military involvement in Yemen in October of last year. Eager to see the war over, the UAE has supported UN efforts & multiple peace initiatives. Throughout the the UAE has remained one of the largest providers of humanitarian assistance to the Yemeni people. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 4, 2021

المجلس الانتقال الجنوبي

ورغم إعلان الإمارات إنهاء تدخلها العسكري في اليمن، إلا أنها متهمة في محاولات تقسيم البلاد التي تشهد حربا منذ عام 2011.

وتتهم الإمارات بتقديم الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لتقسيم اليمن، والسيطرة على جنوبه، وتقديم الدعم العسكري واللوجستي له.

السعودية ترد

وفي تعليق خجول، قال نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إن بلاده تدعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال بن سلمان في تغريدة على حسابه في “تويتر”، رصدتها “وطن”: “تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل. لحل سياسي شامل في اليمن”.

تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 4, 2021

وأشار خالد بن سلمان، إلى أن ذلك وفق المرجعيات الثلاث. مؤكداً دعم السعودية لـ “الشرعية اليمنية” سياسياً وعسكرياً في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران في كل الجبهات وبكل حزم.

ويأتي ذلك، على إثر إعلان بايدن، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.

بايدن وحرب اليمن

وأعلن بايدن، في خطابه الأول بمقر وزارة الخارجية، أمس الخميس، عن عودة الدبلوماسية الأمريكية. قائلا إن “الولايات المتحدة عادت والدبلوماسية عادت وسنعيد بناء تحالفاتنا الدولية”.

وأوضح أنه سيدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كافة أقطار العالم، داعياً إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وأعلن بايدن، وضع حد لدعم ومبيعات الأسلحة الأمريكية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في هذا البلد.

وقال: “نعزز جهودنا الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وهي حرب أنشأت كارثة إنسانية واستراتيجية”.

وشدد على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، مضيفاً: “تأكيداً على تصميمنا، فإننا ننهي كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب في اليمن. بما في ذلك مبيعات الأسلحة”.

تحالف فاشل منذ 2015

الجدير ذكره، أن السعودية تقود منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن.

ويأتي هذا التحالف دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين.

هذا ويُترجم إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتهاء الدعم العسكري للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. بوقف بيع الذخيرة الحربية وتوفير المعلومات الاستطلاعية دون استبعاد سحب أنظمة باتريوت التي تحمي السعودية من صواريخ الحوثيين.

الحزب الديمقراطي الأمريكي يعارض الحرب على اليمن

وكان الحزب الديمقراطي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية ممثلا في بايدن قد أعرب عن معارضته لاستمرار هذه الحرب.

وقدم الحزب عددا من مشاريع القوانين التي هدفت إلى نهايتها، لكنه كان دائما يصطدم بفيتو الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسب الكاتب حسين مجدوبي، فإن عملية نهاية الدعم العسكري للإمارات والسعودية في القاموس العسكري تعني في المقام الأول. وقف مبيعات الذخيرة الحربية التي تستعملها الطائرات المقاتلة.

ويتمثل ذلك وفي الكاتب، في الصواريخ والقنابل الذكية. قائلاً: “وعليه لا يمكن للبلدان استنفاذ الذخيرة التي يمتلكانها تحسبا لمواجهات في المستقبل.

وقد أعلن البيت البيض منذ أيام تجميد مبيعات الأسلحة، وتجد السعودية صعوبة في إيجاد بديل أوروبي للذخيرة الأمريكية.

في المقام الثاني، حسب الكاتب، تجميد المعلومات الاستطلاعية التي كان البنتاغون يقدمها الى الرياض وأبوظبي ويحصل عليها. بواسطة الأقمار الاصطناعية والرصد عبر الطائرات المسيرة مثل تموقع الحوثيين وتحركاتهم وكذلك أماكن تخزين الصواريخ الباليستية.

ويقول: “في المقام الثالث، سحب الخبراء الأمريكيين من السعودية ومن ضمنهم قوات القبعات الخضر التي أرسلها ترامب إلى السعودية. بداية مارس/آذار 2018 لمساعدة السعوديين خاصة في جنوب البلاد”.

ويتابع: “في المقام الرابع، احتمال سحب الخبراء الأمريكيين الذين يشرفون على بطاريات باتريوت لاعتراض صواريخ الحوثيين.

صواريخ الحوثيين تضرب العمق السعودي

وكانت صواريخ الحوثيين قد ضربت العمق السعودي لأول مرة في نوفمبر 2017، ولم ينجح الباتريوت في اعتراضها.

وكتبت جريدة نيويورك تايمز في ديسمبر 2017 أن فشل الباتريوت شكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي الأمريكي لأن الباتريوت. فشل في اعتراض صواريخ غير متقدمة بما فيه الكفاية.

واعتقد البنتاغون في ضعف الخبراء السعوديين وأرسل فريقا من الخبراء الأمريكيين لاعتراض الصواريخ. كما أرسل أنظمة إضافية. من الباتريوت الى السعودية وقتها، ولكنه سحب بطارتين في مايو الماضي.

ويعد وقف الدعم العسكري الوسيلة الوحيدة لإجبار الرياض وأبوظبي على وقف الحرب في اليمن بعد خمس سنوات من المواجهات. دون تحقيق أي انتصار سوى تشريد غالبية الشعب اليمني.

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