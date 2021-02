ضاحي خلفان يثير جدلاً واسعاً: جو بايدن يدعم الإخوان والحوثيين والمثليين!

انتقد ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الرئيس الامريكي جو بايدن، بعد إعلان الاخير وضع حداً لدعم ومبيعات الأسلحة الأمريكية. للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

واتهم خلفان في تغريدة رصدتها “وطن” جو بايدن بدعم الإخوان والحوثيين والمثليين قائلاً :” كل تركيز بايدن على مساعدة الحوثي والإخوان والمثليين”.

وجاءت تغريدة ضاحي خلفان بعد ساعات على تنصل وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، من مشاركة بلاده في حرب اليمن. إلى جانب السعودية التي تقود تحالفاً عربياً قائلاً إن الامارات أنهت تدخلها العسكري في اليمن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأثارت التغريدة ردود فعل غاضبة وساخرة من هذيان ضاحي خلفان الذي حاول الرابط بين قرارات بايدن والاخوان المسلمين إضافة للمثلين جنسياً وجماعة الحوثي اليمنية.!

وقال طلال البخيتي معلقاً على تغريدة خلفان حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات صاحبت تغريدة خلفان..:” اوجعكم بايدن ولكن الصاع الذي بإذن الله ستشربون منه ويكون أشد ايلاما هو صاع المواجهه الحتميه مع كل يمني حر ونحن رجالها”.

فيما وجه له ناشط سعودي انتقاداً حاداً على تغريدته المثيرة قائلاً :” أنت تضر وطنك بهذه التصريحات، الجميع بحاجة للدبلوماسية أكثر. من أي وقت مضى، وعليك الالتزام بخط بلدك الدبلوماسي، فأنت تُطرح في الإعلام الخارجي كمسؤول إماراتي رفيع. ويتم طرح آرائك كانعكاس لرأي الدولة في أكثر من مرة وقضية، فاتقِ الله في بلدك، واترك الأمر لأولي الأمر”.

وقال سالم الكثيري منتقداً خلفان على تغريدته والزج باسم الاخوان..:” ضاحي خلفان كلامك بدون تركيز رغم اني لست من الاخوان ولكن اشوف تركيزك على الإخوان. وعندما تابعت وسألت عن الاخوان لم اجد انهم اذوا احد واغلب شعوب العرب تعرف عنهم هذا الا انت ومجموعة ولا ادري لماذا الإمارات تتدخل في ليبيا وهي مستقلة بها حكومة شرعيه معترف وتدخلتم في اليمن وقتلتم

وقال معلق اخر “أمريكا لا تفكر بهؤلاء لأنهم لا يمثلون لها شيئا. الهدف القادم هو تركيا وإخضاعها للطاعة، والسعودية والابتزاز المالي. ومن خلفها دول الخليج. القوة المالية للخليج لا بد أن تكون تحت السيطرة وقوة تركيا لا بد من احتوائها. هكذا تفكر الدول في مصالحها الاستراتيجية ويتركونا نحن العرب نصارع بعضنا”.

وكان خلفان تعرض في وقت سابق لانتقادات واسعة بعدما تنبأ بألا يكمل جو بايدن فترته الرئاسية، مشيرا إلى أن عمره الكبير لن يمكنه من ذلك.

وقال خلفان أيضا إن بايدن سيغازل إيران، وسيمهّد لعودة الإخوان للحكم في عدد من الدول العربية، كما قال إنه سيفشل في مواجهة الصين.

وقال قرقاش في تغريدات له رصدتها “وطن”: “إن الإمارات، حرصا منها على انتهاء الحرب، أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر من العام الماضي”.

وأضاف المسؤول الاماراتي أن “الإمارات دعمت جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة، وظلت واحدة من أكبر مقدمي. المساعدات الإنسانية للشعب اليمني”. على حد قوله.

