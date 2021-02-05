واصل المدرب الألماني الجديد توماس توخيل نجاحاته في استعادة عافية فريق تشيلسي في دوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بعد نتائج والمستوى الباهت منذ بداية انطلاقة الموسم الجاري أمام توتنهام .

والذي أدى في نهاية المطاف إلى إقالة المدرب السابق الإنجليزي فرانك لامبارد بعد عام ونصف قضاها مع الفريق.

لقاء ديربي لندن

وقد حسم فريق تشيلسي “البلوز” لقاء ديربي لندن مع فريق توتنهام “السبيرز” الإنجليزي بهدف نظيف دون رد عن طريق. لاعب الوسط الإيطالي “جورجينهو” 29 عاماً عبر ركلة جزاء سجلها اللاعب على يمين حارس مرمى توتنهام في الدقيقة ال 24.

وقد فرض فريق تشيلسي من بداية اللقاء السيطرة على أحداث اللقاء ضد منافسه الخصم توتنهام الإنجليزي. وارتفع معنويات الفريق بعد تسديده هدف ركلة الجزاء المتقدم في مجريات أحداث الشوط الأول من اللقاء بين المنافسين.

فيما عاد فريق توتنهام الإنجليزي مع بداية أحداث الشوط الثاني من اللقاء بين الفريقين، من خلال النشاط الهجومي من فريق. “السيبرز” الإنجليزي، ورغم تلك المحاولات من جانب الفريق لكنها لم تسفر عن شيء من أجل تقليص الفارق وتسديد هدف التعادل.

دفاع تشيلسي وأدائه الرائع

ونجح حارس تشيلسي “البلوز” السنغالي “إدوارد ميندي” 28 عاماً، في منع هدف التعادل لفريق توتنهام الإنجليزي. من خلال التصدي لها ببراعة، عبر تسديدة جاءت عن طريق اللاعب الأرجنتيني ” إيريك لاميلا” 28 عاماً من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ال 80.

الدقيقة ال 90

كما حصل فريق توتنهام الإنجليزي على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب من شباك حارس مرمى المنافس تشيلسي. “البلوز” في الدقيقة ال 90، التي لم يفلح اللاعب الإنجليزي “إريك دير” 27 عاماً، ليسددها بعيداً عن شباك مرمى الفريق المنافس.

لتنتهي المباراة بفوز فريق تشيلسي الإنجليزي في القمة الختامية لمنافسات الجولة ال 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. البريميرليج” بهدف نظيف على فريق توتنهام ” السيبرز”، والذي جمع كلا الفريقين على ملعب فريق المستضيف ” توتنهام”.

إصابة البرازيلي سليفا

وقد تعرض المدافع البرازيلي ” تياغو سيلفا” 36 عاماً في فريق تشيلسي الإنجليزي ” البلوز” إلى الإصابة في مجريات أحداث. الشوط الأول أمام الفريق المنافس توتنهام الإنجليزي، ليغادر على إثرها الملعب، ويحل اللاعب الدنماركي “أندرياس بوتكر” بديلاً عنه.

An injury update on Thiago Silva… 🤕 #TOTCHE — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 5, 2021

تشكيلة فريق تشيلسي

واعتمد المدرب الألماني توماس توخيل على تشكيلة أساسية مكون من اللاعبين: في حراس المرمى إدوارد ميندي. أما في خط الدفاع لعب كلاً من: سيزار أزبليكويتا، روديجي، تياجو سيلفا.

وفي خط الوسط لعب كلاً من: ماركوس ألونسو، ماتيو كوفاسيت، جورجينو، رايس جيمس، إلى جانب إشراك اللاعبين. ماسون ماونت، هودسون أودوي.

ولعب كرأس حربة في هجوم فريق تشيلسي اللاعب تيمو فيرنر.

تشكيلة فريق توتنهام

وقد لعب مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينو في غياب اللاعب الإنجليزي هاري كين عن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة. ليلعب كلاً من: في حراسة المرمى، اللاعب هوجو لوريس، في خط الدفاع، بن ديفيز، إيريك داير، توبي ألديرفيلد، سيرجي أورييه.

ولعب في مركز خط الوسط، كلاً من اللاعبين: موسى سيسوكو بيير هويبيرج، هيونج مين سون، تانجوي ندومبيلي. إلى جانب إقحام اللاعب ستيفين بيرجوين.

ولعب كرأس حربة بهجوم الفريق في التشكيلة الأساسية، اللاعب كارلوس فينيسوس

الألماني توماس توخيل

وصرح المدير الفني الألماني توماس توخيل 47 عاماً لفريق تشيلسي عقب فوز فريقه لمرة الثانية وتعادل سلبي منذ قيادة. المدرب بعد رحيل المدرب الإنجليزي لامبارد، قائلاً: ” الشوط الأول كان جيداً للغاية، ولكن في الشوط الثاني خسرنا أكثر من حيث الاستحواذ على الكرة داخل الملعب”.

وأردف المدرب توخيل، ” مع مجريات الشوط الثاني كنا نستغرق وقتاً طويلاً في تمرير الكرة، وأنا سعيد بالروح والسلوك. في الدفاع داخل صفوف الفريق”.

لاعبون جيدون

كما أضاف المدرب الألماني توخيل، قائلاً: ” الأمر لا يتعلق بأساليبي، وأنا سعيد بالسلوك والتشكيلة والإمكانيات. إنهم لاعبون جيدون في الملعب، وإنه من دواعي سروري أن أقف بجانبهم”.

واستكمل، ” لدينا الكثير من الدعم من النادي، وكانت البداية سريعة لي لقيادة الفريق، ولكنها كانت سهلة لأنني. أشعر بترحيب كبير داخل صفوف الفريق”.

مورينو والخسارة الثالثة

وقال المدرب البرتغالي جوزيه مورينو لفريق توتنهام الإنجليزي عقب خسارة فريقه الثالثة في الدوري ” البريميرليج” منذ عام 2012م.” إننا نفتقد الكثير من اللاعبين المهمين داخل صفوف الفريق، لكن الروح التي قدمناها في الشوط الثاني لا يمكن المساس بها”.

وبين المدرب مورينو، أن الطريقة التي انتهى بها الفريق أمام فريق الضيف تشيلسي للمباراة تعطي المشاعر الإيجابية. مردفاً ” هذا الأمر لن يوقف الأخطاء الدفاعية ولكنه يمنحنا ابتسامة صعبة على الوجه والتماسك”.

فاز توتنهام بثلاث مباريات فقط من آخر 13 مباراة في الدوري لم يشارك فيها هاري كين (تعادل 4 & خسر 6) ، بما في ذلك مبارياته الأربعة الأخيرة . وكانت واحدة من آخر أربع مباريات بدون كين ضد تشيلسي ، حيث خسر توتنهام 1-2 في فبراير 2020 pic.twitter.com/zy65NB9raa — CFC WORLD (@CFC4World) February 4, 2021

كما استكمل المدرب البرتغالي في حديثه، قائلاً: ” نأمل أن يعود اللاعب هاري كين الأسبوع المقبل، ولكن ليس أي من الآخرين. وسنعلب يوم الأحد ضد وست بروميتش ألبيون، وهم بحاجة إلى نقاط بقدر ما نحتاجه لأسباب مختلفة”.

صحفية تستفز مورينو

وسألت الصحفية البريطانية أليسون بيندر المدرب البرتغالي جوزيه مورينو عقب نهاية المباراة وخسارة توتنهام أمام. الضيف تشيلسي ” البلوز”، حول سبب عدم مشاركة المهاجم الويلزي جاريث بيل، ليرد عليها، قائلاً: ” سؤال جيد لكنك لا تستحقين جواباً”.

ترتيب كلا الفريقين بالدوري

كما يواصل فريق تشيلسي في الصعود في قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بعد الأداء السيئ التي انطلق. بها بداية الموسم، ليحتل الفريق في المركز السادس 36 نقطة متساوياً بذلك مع فريق إيفرتون الذي يحتل في المركز السابع بعدد النقاط.

بينما يحتل فريق توتنهام الإنجليزي ” السيبرز” في خسارته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي، في المركز الثامن. برصيد 33 نقطة من جدول ترتيب “البريميرليج”.

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