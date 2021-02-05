السيسي يرضخ أمام قطر ويفرج عن مراسل الجزيرة محمود حسين.. نال الحرية بعد 4 سنوات

أفرجت السلطات المصرية، الليلة الماضية، عن مراسل قناة الجزيرة القطرية، الصحفي محمود حسين، والذي زج في سجون. نظام عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الأربع الماضية.

اعتقال إبان أزمة حصار قطر

واعتقل محمود حسين، إبان الأزمة الخليجية بين دول الحصار وقطر، بزعم نشره أخبار كاذبة. وجاء الإفراج وفق ما أعلن مصدر أمني مصري.

وقال المصدر: “تم إطلاق سراح محمود حسين مساء الخميس”، فيما لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

عاجل | السلطات المصرية تُخلي سبيل #محمود_حسين الصحفي في قناة الجزيرة بعد اعتقال إداري دام أكثر من 4 سنوات pic.twitter.com/o7pC5LSjgQ — قطر اليوم (@Qat) February 4, 2021

وفق تدابير احترازية

وفي السياق، قال المرصد المصري للصحافة والإعلام إن محكمة جنايات القاهرة قررت في الأول من شباط/ فبراير. إخلاء سبيل الصحافي ومدير مراسلي قناة الجزيرة محمود حسين جمعة.

وأشار المرصد المصري، إلى أن ذلك تم وفق تدابير احترازية بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

#عاجل: إخلاء سبيل صحفي الجزيرة «#محمود_حسين» بتدابير احترازية بعد أكثر من 4 سنوات من حبسه احتياطيًا، بحسب منظمات حقوقية pic.twitter.com/W7gNoFRn9e — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 4, 2021

وتتضمن التدابير الاحترازية عادة مراقبة شرطية للشخص الذي يتم إخلاء سبيله.

وفي السياق، علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، على قرار الإفراج بالقول: “السلطات المصرية تفرج عن محمود حسين. الصحفي في قناة الجزيرة بعد اعتقال دام أكثر من 4 سنوات”.

وأضافت في تغريدة رصدتها “وطن”: “مبارك الإفراج وعقبال جميع المعتقلين”.

السلطات المصرية تفرج عن #محمود_حسين الصحفي في قناة #الجزيرة بعد اعتقال دام أكثر من 4 سنوات. مبارك الإفراج وعقبال جميع المعتقلين🙏🏻 pic.twitter.com/EOgAHoDNul — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 5, 2021

وقال الإعلامي، سامي كمال الدين: “بعد أربع سنوات من الاعتقال الإفراج عن محمود حسين صحفي الجزيرة.. ألف مبروك وعقبال كل المعتقلين”.

بعد أربع سنوات من الإعتقال الإفراج عن محمود حسين صحفي الجزيرة.. ألف مبروك وعقبال كل المعتقلين#محمود_حسين pic.twitter.com/5ObAiLux0z — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) February 5, 2021

وقال السياسي المصري المعارض، أسامة رشدي: “أبارك لصحفي الجزيرة محمود حسين الإفراج بعد 4 أعوام قضاها في الاعتقال بلا تهمة. سوى كونه رهينة في إطار صراعات إقليمية عفنة لا تقيم أي اعتبار للحقوق الأساسية للمصريين كبشر”.

وأضاف وفق تغريدة رصدتها “وطن”: “أتمنى سرعة الافراج عن آلاف الرهائن من النساء والرجال في مصر، لقد بلغ الظلم والاستبداد مداه، اللهم عجل بالفرج”.

أبارك لصحفي #الجزيرة #محمود_حسين الإفراج بعد 4 أعوام قضاها في الاعتقال بلا تهمة سوى كونه رهينة في إطار صراعات إقليمية عفنة لاتقيم اي اعتبار للحقوق الأساسية للمصريين كبشر

وأتمنى سرعة الافراج عن آلاف الرهائن من النساء والرجال في #مصر

لقد بلغ الظلم والاستبداد مداه

اللهم عجل بالفرج pic.twitter.com/cnNA3DrKPv — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) February 5, 2021

وقال المفكر العربي، محمد الشقنيطي: هنيئا للصحفي بقناة الجزيرة #محمود_حسين على نيل حريته بعد سنوات من السجن والعسف بغير وجه حق، وعقبى لبقية احرار مصر وأبرارها”.

هنيئا للصحفي بقناة الجزيرة #محمود_حسين على نيل حريته بعد سنوات من السجن والعسف بغير وجه حق، وعقبى لبقية احرار مصر وأبرارها .. pic.twitter.com/tjiEw4Gf8H — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) February 5, 2021

الاعتقال قبل أشهر من أزمة الحصار

وألقي القبض على محمود حسين في كانون الأول/ ديسمبر 2016 في مطار القاهرة لدى عودته إلى مصر في عطلة. قادما من الدوحة حيث يعمل في قناة الجزيرة.

ويأتي إطلاق سراح حسين بعد أسبوعين من إعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/ يونيو 2017 قطع العلاقات مع قطر. متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت بداية الشهر الماضي في مدينة العلا السعودية.

واستؤنفت في 18 كانون الثاني/ يناير الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وقطر تنفيذا لاتفاقية المصالحة.

عمرو أديب ألمح

وقبل عدة أيام، ناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو مقتطف من حلقة ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه. الإعلامي المصري عمرو أديب. عبر قناة “أم بي سي مصر”، ذُكر به اسم صحفي الجزيرة محمود حسين والمعتقل من قبل نظام السيسي منذ سنوات.

ويوضح المقطع حواراً قام به أديب مع الإعلامي والسياسي المصري معتز عبد الفتاح، والكاتب المقرب من النظام مصطفى بكري.

كما أظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) حديث عمرو أديب مع عبد الفتاح، حول الانتخابات الأمريكية. وفوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. وعلاقة مصر بهذا الموضوع وملفها الحقوقي.

عمرو أديب لمعتز عبدالفتاح: لو احترمنا الدستور الامريكان هيقول لنا فين الاحزاب وخرجوا المعتقلين!

معتز : احنا بنجيب اجوان في نفسنا، ليه حابسين #محمود_حسين بتاع قناة #الجزيرة وعاملين منه حاجه مهمة🤔👇#بايدن عامل لهم رعب pic.twitter.com/vPDDtWhaBY — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) January 31, 2021

وقال عبد الفتاح خلال بداية المقطع: “أول دولة عربية رحبت بانتخاب بايدن هي مصر، وأنا جنبي في إسرائيل وليبيا والسودان. وعندي ملفات كثيرة، فأنا محتاج أكبر قدر ممكن من الحلفاء يكونوا معايا”.

كما تابع عبد الفتاح بحديثه: “مش عايز أخسر حد، مش على حساب حاجة”

ليعارضه عمرو أديب ويقول له:”وهل ستقول له أنا ملتزم بالدستور، وحيقلك إعمل لي دة وخرج لي دة”.

ليجيب معتز عبد الفتاح قائلاً: “ما أنا ليه ما ألتزمش بالدستور بجد، ليه أنا أعمل محمود حسين بتاع الجزيرة حاجة مهمة قوي، ليه أضر نفسي”.

ويشار إلى أ، محمود حسين هو مراسل أخبار مصري كان يعمل لقناة الجزيرة، وجرى اعتقاله في العام 2016، في شهر ديسمبر تحديداً.

وذلك لعمله لصالح القناة القطرية، التي تتهمها مصر بأعمال تحريض ضد نظامها.

قائمة تحالف الصحافة الحرة

وحل اسم الزميل محمود حسين ثانيا ضمن قائمة “تحالف الصحافة الحرة” (one free press Coalition) لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي. للحالات الصحفية الأكثر إلحاحا، وذلك بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقاله.

كما أشار التحالف -الذي يسلط في كل شهر الضوء على أبرز 10 حالات لاستهداف للصحفيين في العالم- إلى أن محمود حسين قد أمضى 4 سنوات خلف القضبان. “وهي أطول فترة اعتقال قبل المحاكمة لأي صحفي مصري ينتظر جلسة استماع”، وفق التحالف.

وتحالف الصحافة الحرة هو مجموعة من المحررين والناشرين البارزين، الذين يستخدمون انتشارهم العالمي ومنصاتهم الاجتماعية لتسليط الضوء على الصحفيين. الذين يتعرضون للاستهداف في جميع أنحاء العالم.

وكان من المقرر إطلاق سراح حسين منتصف 2019؛ لكن تم تمديد اعتقاله بشكل متكرر، في انسجام مع “سياسة الباب الدوار”. التي تنتهجها السلطات المصرية لإبقاء معارضيها رهن الاحتجاز.

كما تعرض الزميل محمود على مدى نحو 4 أعوام لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي أشهرا عديدة محروما من الزيارات والمتابعة الطبية. حسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت.

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