وجهت الفنانة المصرية رانيا يوسف رسالة للشعب المصري والعراقي عقب تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً مع الإعلامي العراقي نزار الفارس.

ميثاق الشرف الإعلامي

وقالت رانيا يوسف عبر بيان إعلامي نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”: ميثاق الشرف الإعلامي يجبر المشتغلين بالإعلام أن يحترموا ضيوفهم ويحترموا رغبتهم في الإخبار عن أنفسهم بالطريقة التي يريدون. خاصة اذا كانوا هؤلاء الضيوف هم مشاهير المجتمع وخاصته”.

وكشفت رانيا يوسف في بيانها أنها كانت قد قررت الامتناع مؤقتاً عن اللقاءات التلفزيونية. خاصة التي تعتمد على نشر التسجيل المصور عبر وسائل التواصل.

وبررت رانيا ذلك بالقول: ” ثقافة الترند تتطلب في كثير من الأحيان قص وتغيير فحوى الكلام وإظهار لقطات مجمعة من الحوار “برومو”. تعطي معنى زائفا ومشوها لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار”.

تعرضت للإلحاح

وسردت رانيا يوسف كواليس لقاءها مع نزار الفارس وماحدث تفصيلاً معها، مؤكدة أنها تعرضت لإلحاح شديد منه للقاءها.

وقالت: “أرسل هذا المذيع رسائل كثيرة وملحة أن لقائي مع قناته ليلة رأس السنة سيكون نصرا كبيرا له في مجال عمله. وأن القناة لا تملك الميزانية التي تجعلها تدفع المبالغ التي يحصل عليها الشخصيات العامة والفنانين”.

وتابعت رانيا: “بعد إلحاح مستمر وافقت على إجراء اللقاء بدون أي مقابل مالي. وتقديرا للجمهور العراقي الكبير. لكنني وفي أثناء الحوار فوجئت ببعض الأسئلة التي يمكن أن نسميها أسئلة سمجة”.

أسئلة سمجة

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها اضطرت أن تجيب بشيء من السخرية والضحك لمواجهة “السماجة” على حد تعبيرها .

وضربت رانيا يوسف أمثلة للأسئلة التي طرحت عليها. وقالت: “من هذه النوعية سؤال حول ملابس الفنانات بالعموم في المهرجانات السينمائية. فرددت بإجابة ساخرة اجتزئت من سياقها وقلت مؤكدة أنني أضحك ولا أتكلم بجدية”.

وتابعت: “ذلك في الدقيقة المقطع الأول ٢.٣٧ الى ٢.٣٩ ” فقد قلت أنا بحاول أهزر معاك طول الوقت”، وموجود ذلك في النسخة الكاملة للحلقة ٥٠ دقيقة ثم أكملت الإجابة “.

هذا ماقصدته بالآية القرآنية

وحول استخدامها للآية القرآنية “وأما بنعمة ربك فحدث”. أكدت رانيا أنه لا علاقة لها بسياق الإجابة عن جمال الفنانات أو ملابسهن.

وأضافت: “قلت بالنص بعد استشهادي بهذه الآية في الدقيقة المقطع التالي ٣.١٧ الى ٣.٢٢ مش قصدي في الجسم. انا قصدي في الحياة فلما يبقى عندك حاجة حلوه اظهرها للناس”.

وحول سؤال الحجاب، قالت رانيا: “قلت بشكل شخصي أنني لا أرى أنني سأرتدي الحجاب وهذا موضوع شخصي بحت لا علاقة له بأنني أفتي في الدين لغيري”.

“رأيي بالحجاب شخصي”

وتابعت: “واستشهدت بما كنا نراه جميعا ومن الصور القديمة وحفلات حقبة الستينيات أنه كان من النادر أن ترى سيدة ترتدي الحجاب. ومع ذلك كان المجتمع المصري محافظا ومتفتحا دون النظر لشكل أو ملبس . وهذا الرأي إنما هو يظل رأي شخصي لا علاقة له بأصل الدين”.

كما أكدت رانيا أن قولها هذا الرأي، ليس دعوة ولا يحمل في طياته شيئاً تجاه من يلبسن الحجاب أو الذين رأوا عدم ارتدائه، مضيفة:” ما قيل يظل في مساحة الرأي الشخصي البحت”.

وتحدثت رانيا يوسف عما حدث لاحقاً بعد انتهاء اللقاء، وقالت: “اتصلت وطلبت من المذيع حذف سؤال الحجاب وإجابته لأني خشيت أن يحدث بلبلة. وقد وعد بعد سؤال القناة والمخرج أن يحذف هذا المقطع”.

ثقافة الترند هي السبب

واتهمت رانيا يوسف، نزار الفارس بأنه يسعى لتصدر “الترند” على حساب من استقبلته وقناته بلا أي مقابل مادي وتقديرا للشعب العراقي، بحسب تعبيرها.

واستطردت رانيا يوسف: “لم يف المذيع بوعده وأذاع اللقاء كاملا. وأنا أملك كافة الرسائل المكتوبة والصوتية المتبادلة بعد إجراء الحوار بصوت المذيع التي تثبت تعرضي للخداع أكثر من مرة”.

وأشارت رانيا إلى أنه من حق الفنان أن يراجع ما قاله قبل نشره طالما لم يذع “لأنه يمكن لأي إنسان أن يخطئ أو يزل لسانه بكلمة لا تحمل أي قصد أو نية للمعنى التي ظهرت به”.

خطوات رسمية ضد القناة العراقية

وكشفت رانيا يوسف أنها التقت سفير العراق في مصر، وتقدمت بشكوى فيها ملف كامل موثق بالصوت والكتابة والتواريخ لما حدث معها والذي وصفته بـ”الاجتزاء والخداع”.

وأكدت الممثلة المصرية أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في العراق ضد إدارة القناة وضد نزار الفارس. مضيفة: “لحفظ حقوقي وضد التشويه المتعمد لشخصي الذي صدر منهم. وذلك خلال مقابلة ستتم خلال أيام مع وزير الإعلام العراقي”.

ووجهت رانيا يوسف رسالة لجمهورها قائلة: “أرجو من الجميع ألا يحكم بحكم متسرع ومبني على لقطات مجتزأة ومحرفة عن سياقها من الحوار”.

وختمت: “أقدم اعتذاري الخالص لجموع الشعب المصري خاصة لكل فرد رأى أو سمع هذا الحوار المجتزأ. وظن منه أن هذه المعاني صدرت مني. كما أقدم لهم اعتذاري عن إجراء الحوار من الأصل مع مذيع لم يكن محلا للثقة”.

تحرض على الفسق والفجور

هذ وأقام أكثر من 65 محامٍ عدة دعاوي وبلاغات ضد رانيا يوسف للنائب العام. باعتبارها تحرض على الفسق والفجور بعد هذا اللقاء.

وكان نقيب المهن التمثيلية، الفنان المصري أشرف زكي أنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن الحلقة. التي ظهرت فيها رانيا يوسف مع نزار الفارس.

وحددت نيابة جنح قصر النيل الـ21 من فبراير المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف. بتهمة “ارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح. والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة”.

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