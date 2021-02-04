مقتل لقمان سليم واتهامات لحزب الله بالضلوع في العملية
مقتل لقمان سليم
الهدهد

تفاصيل جديدة عن مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم بظروف غامضة .. هل فعلها حزب الله؟

كتب وطن
0

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بموجة غضب واسعة، عقب إعلان خبر مقتل الناشط اللبناني ، في ظروف غامضة عقب اختفائه الأربعاء، وسط اتهامات لحزب الله بالوقوف وراء مقتله.

مقتولاً داخل سيارته

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد عثرت السلطات الخميس. على جثة “لقمان سليم”، مقتولا داخل سيارته جنوبي البلاد وتحديدا في مدينة “النبطية”.

وذلك بعد ساعات من اختفاء كانت أسرته قد أعلنت عنه وطلبت المساعدة، بينما أفادت وسائل إعلام محلية أنه قُتل برصاصتين في الرأس.

وأمس، الأربعاء، أطلقت عائلة سليم رسالة استغاثة، لمن يعرف عن لقمان شيئا أو شاهده أن يتواصل معهم.

وكتبت شقيقته رشا عبر تغريدة له بتويتر طالبة المساعدة:”شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من ٦ ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد.”

وتابعت:”هاتفه لا يردّ لا أثر له في المستشفايات. من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورًا .”

وبعد إعلان خبر مقتل لقمان اليوم والعثور على جثته. دشن ناشطون وسم حمل اسمه، نددوا خلاله بالحادث البشع وعبروا عن تضامنهم الكامل مع أسرته.

وأشار كثيرون بأصابع الاتهام نحو وأن ميليشياته هي من قتلت لقمان سليم، المعروف بمواقفه المعادية للحزب اللبناني.

مواقع التواصل تنعى لقمان سليم

من جانبها نعت الفنانة إليسا مقتل لقمان سليم وكتبت مشاركة عبر الوسم:”اللي بيقتل انسان عندو صوت،أدي بكون جبان”

هذا وقالت الإعلامية لارا نبهان:”أعيد التغريد ويدي ترتجف، ليس خوفاً بل حزناً. #لقمان_سليم ، الضيف اللبق، الناشط الذي لم يتوقف عن حراكه رغم توقف المظاهرات.. حزين حزين حزين هذا اليوم وهذا البلد”

بينما كتبت أماني جحا المقدمة ومعدة البرامج بتلفزيون العربي:”بلبنان .. كل شي عم يصير غالي، الا المواطن عم يرخص.”

وتابعت:”مين ما كان يكون، المنظومة والتركيبة هيي سبب كل شي عم بيصير.هوي لبنان هيك: لعنة جغرافيا وكذبة تاريخ.”

اقرأ أيضاً

شاهد تسجيل صوتي يكشف سبب قتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو

زوج عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو يخنقها حتى الموت .. إليكم تفاصيل الجريمة

الإمارات تعقد صفقة مع لبنان للإفراج عن عناصر حزب الله.. هل غدر ابن زايد حلفاءه؟!

ووجهت الإعلامية نيكول حجل الاتهامات لحزب الله، وتسائلت:”هل هناك من يستنسخ السيناريو العراقي؟ هل دخلنا في نفق اغتيال أصحاب الرأي الحرّ؟”.

وأضافت:”الناشط #لقمان_سليم الذي كان يتلقى تهديدات من حزب الله وهو أحد المعارضين له، وُجد صباحا مقتولا داخل سيارته في النبطية.”

كما نشرت سارة عساف آخر مقابلة للقمان سليم منذ أسبوعين على قناة “الحدث”. والتي صرح فيها بما نصه:”المتهم الأول في تخزين الأمونيوم بمرفأ بيروت هو ميليشيا #حزب_الله المسيطرة على كل المرافئ في #لبنان.”

وذلك في إشارة لوقوف حزب الله وراء اغتيال لقمان.

هذا وقالت شقيقة لقمان سليم، رشا الأمير في حديث لقناة “الحرة”بعد ساعات من العثور على جثة شقيقها إنها لا تثق في القضاء اللبناني “والقتلة معروفون”.

“عصر التصفيات”

كما اعتبرت سمر أبوخليل أنه إذا لم يتم الكشف عن منفذي جريمة اغتيال لقمان سليم بأسرع وقت ممكن وإعلان تفاصيلها على الملأ “فسندخل مجدداً في عصر الإغتيالات والتصفيات واستسهال كتم الصوت” حسب وصفها.

كما شددت الإعلامية بقناة “الجزيرة” غادة عويس، على أنه إن لم تنجح السلطات اللبنانية فوراً، في الكشف عن قاتل الناشط والكاتب السياسي لقمان سليم وأسباب اغتياله بالأدلّة والإثباتات.

فسيجنح الرأي العام الى اتهام الجهة التي كان يعارضها المغدور وينتقدها بشدّة وهي حزب الله “خاصة أن الجريمة وقعت في جنوب لبنان معقل الحزب.” حسب قولها.

“المجرم واحد”

وبعد لحظات من تأكد خبر مقتله، كتب صديق الراحل لقمان المحلل السياسي اللبناني “مكرم رباح” عبر “تويتر”: “تعدد الموت والمجرم واحد. آخ يا لقمان شو غبي ومجرم يلي استرجى يقتلك”.

من هو لقمان سليم؟

ويعرف الناشط لقمان سليم، بانتقاده الحاد لـ”حزب الله” وسلاحه.

وكان لقمان يعتبر أن أجندات الحزب خارجية، وتقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وأن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

كما سبق أن تعرض لقمان سليم لحملات تخوينية عدة من قبل أنصار “حزب الله”.

حتى أنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله، تاركين له رسالة تهديد. وملوحين برصاص وكاتم صوت.

وحينها أصدر “سليم” بيانا حمل فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى “حزب الله” برئاسة “حسن نصرالله”. و”حركة أمل” برئاسة رئيس مجلس النواب “نبيه بري”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
حياتنا

شاهد تسجيل صوتي يكشف سبب قتل عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو

حياتنا

زوج عارضة الأزياء اللبنانية زينة كنجو يخنقها حتى الموت .. إليكم تفاصيل الجريمة

الهدهد

الإمارات تعقد صفقة مع لبنان للإفراج عن عناصر حزب الله.. هل غدر ابن زايد حلفاءه؟!

حياتنا

“أنا بقرف من الغريب”.. شاهد إساءة نضال الأحمدية للاجئين السوريين التي…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More