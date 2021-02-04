اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بموجة غضب واسعة، عقب إعلان خبر مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم، في ظروف غامضة عقب اختفائه الأربعاء، وسط اتهامات لحزب الله بالوقوف وراء مقتله.

موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي إثر اغتيال الناشط والكاتب #لقمان_سليم#لبنان pic.twitter.com/ShfzQ2usHb — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 4, 2021

مقتولاً داخل سيارته

وبحسب وسائل إعلام لبنانية فقد عثرت السلطات الخميس. على جثة “لقمان سليم”، مقتولا داخل سيارته جنوبي البلاد وتحديدا في مدينة “النبطية”.

وذلك بعد ساعات من اختفاء كانت أسرته قد أعلنت عنه وطلبت المساعدة، بينما أفادت وسائل إعلام محلية أنه قُتل برصاصتين في الرأس.

وأمس، الأربعاء، أطلقت عائلة سليم رسالة استغاثة، لمن يعرف عن لقمان شيئا أو شاهده أن يتواصل معهم.

وكتبت شقيقته رشا عبر تغريدة له بتويتر طالبة المساعدة:”شقيقي لقمان سليم غادر نيحا الجنوب من ٦ ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد.”

شقيقي #لقمان_سليم غادر #نيحا الجنوب من ٦ ساعات عائدًا إلى بيروت وهو لم يعد بعد . هاتفه لا يردّ .لا أثر له في المستشفايات . من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورًا . — Rasha al Ameer (@Rashalisa) February 3, 2021

وتابعت:”هاتفه لا يردّ لا أثر له في المستشفايات. من يعرف عنه ليتواصل معي مشكورًا .”

وبعد إعلان خبر مقتل لقمان اليوم والعثور على جثته. دشن ناشطون وسم حمل اسمه، نددوا خلاله بالحادث البشع وعبروا عن تضامنهم الكامل مع أسرته.

رحم الله #لقمان_سليم شهيد رأي وموقف ، وأعانكم على فراقه وألهمكم الصبر وحسن العزاء . — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) February 4, 2021

لقمان محسن سليم، وجه وصوت وعقل، يجسّد شجاعة الأحرار، رمزٌ متألق من أرقى رموز أهلنا، شيعة الإعتدال، والوطنية، والإشعاع الحضاري، لبنانياً، وعربياً، ودولياً. #لقمان_سليم من طينة الأبطال، عينٌ تقاوم"مخرز"التطرف،

ومحور الشر، والفساد، وقوى إحتلال #لبنان بالواسطة.

نريده حراً وحياً يُرزق — Roger Edde روجيه إدّه (@EddeRoger) February 4, 2021

وأشار كثيرون بأصابع الاتهام نحو حزب الله وأن ميليشياته هي من قتلت لقمان سليم، المعروف بمواقفه المعادية للحزب اللبناني.

لما اعلام حزب الله بينشر مقالات مثل "تحسسوا رقابكم" ولما تكال التهم ضد المعارض لحزب الله جزافاً ويتعرض للضرب كما حصل مع منتقدين في بدايات انتفاضة 17 تشرين وحين يشهر التخوين يميناً ويساراً، مافيك تجي تقول اعطيني "وثائق" انو هني قتلوه.

هم لا يخجلون اصلا بما يرتكبون#لقمان_سليم — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) February 4, 2021

اسرائيل تضرب اوكارهم في سوريا و طياراتها تحلق فوق رؤوسهم في لبنان وتستهدف كل تحركاتهم.

ولكنهم يقررون الانتقام من الناشطين والكتاب!

وبعد اغتيال الكاتب #لقمان_سليم يكتب نجل حسن نصرالله قائلًا : " خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب، بلا أسف " العقلية الميليشياوية مصيبة pic.twitter.com/XaRrO1eTO5 — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) February 4, 2021

مواقع التواصل تنعى لقمان سليم

من جانبها نعت الفنانة إليسا مقتل لقمان سليم وكتبت مشاركة عبر الوسم:”اللي بيقتل انسان عندو صوت،أدي بكون جبان”

اللي بيقتل انسان عندو صوت،أدي بكون جبان!!#لقمان_سليم — Elissa (@elissakh) February 4, 2021

هذا وقالت الإعلامية لارا نبهان:”أعيد التغريد ويدي ترتجف، ليس خوفاً بل حزناً. #لقمان_سليم ، الضيف اللبق، الناشط الذي لم يتوقف عن حراكه رغم توقف المظاهرات.. حزين حزين حزين هذا اليوم وهذا البلد”

أعيد التغريد ويدي ترتجف، ليس خوفاً بل حزناً. #لقمان_سليم ، الضيف اللبق، الناشط الذي لم يتوقف عن حراكه رغم توقف المظاهرات.. حزين حزين حزين هذا اليوم وهذا البلد #لبنان https://t.co/bcq5zhfMMK — Lara Nabhan لارا نبهان (@LaraNabhan) February 4, 2021

بينما كتبت أماني جحا المقدمة ومعدة البرامج بتلفزيون العربي:”بلبنان .. كل شي عم يصير غالي، الا المواطن عم يرخص.”

بلبنان .. كل شي عم يصير غالي، الا المواطن عم يرخص.

مين ما كان يكون، المنظومة والتركيبة هيي سبب كل شي عم بيصير.

هوي لبنان هيك: لعنة جغرافيا وكذبة تاريخ. #لقمان_سليم — أماني جحا (@amanie_geha) February 4, 2021

وتابعت:”مين ما كان يكون، المنظومة والتركيبة هيي سبب كل شي عم بيصير.هوي لبنان هيك: لعنة جغرافيا وكذبة تاريخ.”

ووجهت الإعلامية نيكول حجل الاتهامات لحزب الله، وتسائلت:”هل هناك من يستنسخ السيناريو العراقي؟ هل دخلنا في نفق اغتيال أصحاب الرأي الحرّ؟”.

هل هناك من يستنسخ السيناريو العراقي؟ هل دخلنا في نفق اغتيال أصحاب الرأي الحرّ؟

الناشط #لقمان_سليم الذي كان يتلقى تهديدات من حزب الله وهو أحد المعارضين له، وُجد صباحا مقتولا داخل سيارته في النبطية. pic.twitter.com/l74xplmzw1 — NicoleHajal (@NicoleHajal) February 4, 2021

وأضافت:”الناشط #لقمان_سليم الذي كان يتلقى تهديدات من حزب الله وهو أحد المعارضين له، وُجد صباحا مقتولا داخل سيارته في النبطية.”

كما نشرت سارة عساف آخر مقابلة للقمان سليم منذ أسبوعين على قناة “الحدث”. والتي صرح فيها بما نصه:”المتهم الأول في تخزين الأمونيوم بمرفأ بيروت هو ميليشيا #حزب_الله المسيطرة على كل المرافئ في #لبنان.”

آخر مقابلة ل #لقمان_سليم منذ أسبوعين على قناة الحدث – العربية: المتهم الأول في تخزين الأمونيوم بمرفأ بيروت هو ميليشيا #حزب_الله المسيطرة على كل المرافئ في #لبنان. pic.twitter.com/AeFPoaD58w — Sara Assaf (@SaraAssaf) February 4, 2021

وذلك في إشارة لوقوف حزب الله وراء اغتيال لقمان.

هذا وقالت شقيقة لقمان سليم، رشا الأمير في حديث لقناة “الحرة”بعد ساعات من العثور على جثة شقيقها إنها لا تثق في القضاء اللبناني “والقتلة معروفون”.

بعد ساعات من العثور على جثته.. شقيقة #لقمان_سليم، رشا الأمير في حديث لـ"الحرة": لا أثق في القضاء اللبناني.. والقتلة معروفون pic.twitter.com/fQtuGdCmXQ — قناة الحرة (@alhurranews) February 4, 2021

“عصر التصفيات”

كما اعتبرت سمر أبوخليل أنه إذا لم يتم الكشف عن منفذي جريمة اغتيال لقمان سليم بأسرع وقت ممكن وإعلان تفاصيلها على الملأ “فسندخل مجدداً في عصر الإغتيالات والتصفيات واستسهال كتم الصوت” حسب وصفها.

إذا لم يتم الكشف عن منفذي جريمة اغتيال #لقمان_سليم بأسرع وقت ممكن وإعلان تفاصيلها على الملأ…سندخل مجدداً في عصر الإغتيالات والتصفيات واستسهال كتم الصوت ..وبدوامة الاتهام السياسي القاتل..وهذه تكون آخر مراحل تصفية البلد

وعلى الدنيا السلام#الحقيقة_كاملة — Samar Abou Khalil (@samarabukhalil) February 4, 2021

كما شددت الإعلامية بقناة “الجزيرة” غادة عويس، على أنه إن لم تنجح السلطات اللبنانية فوراً، في الكشف عن قاتل الناشط والكاتب السياسي لقمان سليم وأسباب اغتياله بالأدلّة والإثباتات.

إن لم تنجح السلطات اللبنانية فوراً في الكشف عن قاتل الناشط والكاتب السياسي لقمان سليم وأسباب اغتياله بالأدلّة والإثباتات، فسيجنح الرأي العام الى اتهام الجهة التي كان يعارضها المغدور وينتقدها بشدّة وهي حزب الله خاصة أن الجريمة وقعت في جنوب لبنان معقل الحزب. pic.twitter.com/yfPTccfNff — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) February 4, 2021

فسيجنح الرأي العام الى اتهام الجهة التي كان يعارضها المغدور وينتقدها بشدّة وهي حزب الله “خاصة أن الجريمة وقعت في جنوب لبنان معقل الحزب.” حسب قولها.

“المجرم واحد”

وبعد لحظات من تأكد خبر مقتله، كتب صديق الراحل لقمان المحلل السياسي اللبناني “مكرم رباح” عبر “تويتر”: “تعدد الموت والمجرم واحد. آخ يا لقمان شو غبي ومجرم يلي استرجى يقتلك”.

تعدد الموت و المجرم واحد…. اخخخ يا لقمان شو غبي و مجرم يلي استرجى يقتلك#لقمان_سليم pic.twitter.com/JfCbDVRMDm — makram rabah (@makramrabah) February 4, 2021

من هو لقمان سليم؟

ويعرف الناشط لقمان سليم، بانتقاده الحاد لـ”حزب الله” وسلاحه.

وكان لقمان يعتبر أن أجندات الحزب خارجية، وتقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وأن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.

كما سبق أن تعرض لقمان سليم لحملات تخوينية عدة من قبل أنصار “حزب الله”.

حتى أنهم دخلوا العام الماضي حديقة منزله، تاركين له رسالة تهديد. وملوحين برصاص وكاتم صوت.

وحينها أصدر “سليم” بيانا حمل فيه مسؤولية تعرضه لأي اعتداء إلى “حزب الله” برئاسة “حسن نصرالله”. و”حركة أمل” برئاسة رئيس مجلس النواب “نبيه بري”.

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