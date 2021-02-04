الفاشينستا السعودية أمل الأنصاري تثير الغضب بما تناولته داخل أحد المطاعم!

أثارت الفاشينستا السعودية أمل الأنصاري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تناولها وجبة همبرجر مطلياً بالذهب.

ونشرت أمل الأنصاري فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، وهي في أحد المطاعم، وتقول: “متحمسة جداً من أجل الهمبرجر، أنتظره على أحر من الجمر”.

الفاشينيستا السعودية #أمل_الأنصاري تأكل برغر ذهب بعيار 24 قيراط.. مثيرة بذلك ضجة في مواقع التواصل | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/OpGiis8EvM — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) February 3, 2021

وتابعت: “اليوم سآكل برجر بالذهب عيار 24 قيراط، تخيلوا، هذا ما أتيت من أجله اليوم”.

ثم استعرضت أمل الأنصاري آثار الذهب على يدها بعد تناولها وجبة الهمبرجر المطلية بالذهب.

وقالت: “شاهدوا الذهب في يدي، هل أبيع يدي؟ تخيلوا”.

دورة المياه

وتعرضت أمل الأنصاري لموجة انتقادات لاذعة من المتابعين، فكتب أحدهم: “والنهاية في دورة المياه أعزكم الله”.

وكتب آخر: “الذهب والفضة في غير التحلي بهما فيحرم استعمالها إلا لضرورة أو ما رخص فيه الشارع كحلية السيف”.

وتابع مستشهداً بحديث شريف: “في صحيح مسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- “الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم”.وفي رواية أخرى “أن الذي يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه النار”.

وذكرتها أخرى بأحوال الفقراء خاصة في المخيمات وكتبت: “لماذا هذه البهرجة والاستعراض، بينما يوجد أناس تموت من الجوع في المخيمات، ماهذا الاستخفاف بمشاعر البشر؟”.

وكشف مُتابع أن ما يحدث مجرد تغرير بالمشاهدين. وخداعاً لهم، وكتب: “ياعالم أقسم أنهم يكذبون عليكم. شاهدوا عائلة بدر عبر اليوتيوب. تكلموا عن هذا الذهب ووجدوه يباع بـ7 ريال سعودي فقط”.

وكتب مغرد: “حتى النعمة لم تسسلم منهم، وأنا أتساءل لماذا الدنيا والحال منقلب. ضريبة هذه الأشكال، ربِّي لاتعاقبنا بما فعله السفهاء منا، يالله رحمتك”.

خطيب أمل الأنصاري سعودي أم كويتي؟

وسخرت أمل الأنصاري قبل أشهر من انشغال رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجنسية خطيبها، وأكدت حينها أنه سعودي.

وهو ما جعل جمهورها يلتبس حول الأمر خاصة أنها سبق وألمحت بأحد الفيديوهات إلى أنها على وشك الارتباط بشخص كويتي.

ونشرت أمل الأنصاري حينها مقطع فيديو قالت فيه: ” خليكم مقهورين مني يا مقهورين. لكل من يسألني عن جنسية خطيبي. أحب أقولكم إنه سعودي، سعودية، والله يتمم لنا على خير قولوا أمين”.

زواج فاشل

وجاءت خطوبة الأنصاري بعد تجربة زواج قالت عنها أنها “فاشلة”، واستمرت 10 سنوات تقريباً، وهو ما جعلها ترفض تكرارها مرة أخرى خلال الأعوام الماضية.

وروت الأنصاري في وقت سابق تفاصيل هذه التجربة لمتابعيها عبر “سناب شات”، وقالت: “انفصلت عن زوجي منذ 10سنوات تقریبا. وتزوجته وأنا صغيرة في بدایة العشرینات ولم یستمر الزواج سوى 3 سنوات، والحمد الله على كل حال اللھم لا اعتراض”.

وتابعت أمل الأنصاري: “الحمد الله أنني انفصلت والحمد لله على نعمة الانفصال. والحمد لله أنه موجود في الحیاة شيء اسمه طلاق. لأني لا أتخيل أن أي امرأة على وجه الأرض ممكن تكون تحت رحمة شخص طول العمر”.

“سأكرر التجربة بعد تفكير عميق”

وحول أسباب عدم زواجها بعد هذه التجربة، قالت أمل: “لا أريد أن أتزوج الآن، وأخذت نصيبي في الحياة، ودائماً أقول ذلك لوالدي حين يفتحون الموضوع معي أو يتقدم لي أحد”.

وتابعت: “أن أكرر التجربة مرة أخرى، یحتاج إلى تفكیر عمیق لأني لا سمح الله لو ارتبطت وانفصلت مرة أخرى، ستكون ھذه مصیبة، خاصة حين تكون التجربة الأولى فاشلة بسبب اختیار خاطئ أو إني كنت صغیرة في العمر”.

وسبق أن أثارت أمل الأنصاري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تنمرها على النساء المنتقبات في الأماكن العامة.

وظهرت أمل الأنصاري بفيديو عبر “سناب شات” قالت فيه: “نحن كخليجيين، أو بالأحرى سعوديين، حين نكون في مكان مفتوح أو مكان عام، يفترض أن تكون المحجبات أكثر انفتاحاً من المنتقبات، ولكني وجدت العكس”.

وسردت أمل الأنصاري حينها الموقف الذي استفزها قائلة: “تقوم المنقبة بأخذ ملعقة، وإطعام زوجها، ثم تنظر إلى الفتيات وتضحك، وكأنها تقول انظروا إلينا”.

وتابعت الأنصاري: “لم أفهم؟ ماذا تريدين؟ إذا كانت لديك رومانسية زائدة وحب زائد لزوجك فأظهريه في المنزل وليس أمام الناس، وأطعمي زوجك بنفسك في المنزل”.

“أرفض الارتباط بسائق تاكسي”

وأثار انتقاد أمل الأنصاري جدلاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين دشنوا آنذاك هاشتاج #أمل_الأنصاري للرد عليها، وأصبح الهاشتاج في قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السعودية.

كما أثارت أمل الأنصاري موجة غضب ، بعد ظهورها مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد، في برنامج “خليك صالح”.

وصرّحت الأنصاري خلال اللقاء برفضها الزواج من أي شحص يمتهن مهنة سائق تاكسي، حتى وإن كان سعودي، وذلك نظرًا للفروق الاجتماعية التي ستكون بينهما، ما أثار حفيظة العديد من الجمهور السعودي.

من هي أمل الأنصاري؟

الجدير بالذكر أن أمل الانصاري متخصصة في مجال التجميل والأزياء، وولدت في العاصمة الرياض، وتبلغ من العمر 35 سنة.

كما تعمل أمل الأنصاري منذ ثمانية أعوام في مجال التجميل حتى أنها أصبحت من أشهر خبراء التجميل في السعودية.

وتعشق أمل الأنصاري التجميل منذ صغرها، لكنها لم تكن مهتمة به بشكل كبير بسبب انشغالها بدراستها المدرسية والجامعية التي أخذت منها أغلب فترات حياتها.

ومالا يعرفه الكثيرون، أن أمل هي شقيقة خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري والتي دائمًا ما يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيهها بشكل كبير بالممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

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