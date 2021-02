أثار نجم بوليوود الهندي شاروخان موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثه عن تعدد الديانات في منزله.

وقال شاروخان أثناء حلوله ضيفاً على برنامج Dance Plus 5 إن أمور الدين لا تُناقش في منزله.

وأشار شاروخان إلى أن أبنائه يكتبون “هندي”، في حالة صادفوا ورقةً طلبت منهم ذكر دينهم.

وتابع شاروخان:” لم نناقش أبداً أمور الدين والإسلام والهندوسية، زوجتي هندوسية وأنا مسلم، وأطفالنا من الهندوستان”.

وأضاف: “عندما ذهب أطفالنا إلى المدرسة ، كان عليهم أن يكتبوا دينهم، وجاءت ابنتي إلي مرة وسألتني “ما ديننا؟. كتبت ببساطة أننا هنود، وليس لنا دين”.

وأكد شاروخان في حديثه أن الدين ليس مفروضا داخل منزله ويحتفلون بجميع الأعياد.

وقال شاروخان في وقت سابق ، “أعطيت ابني وابنتي أسماء عامة (عموم الهند ومتدينة) – آريان وسوهانا، أما لقب خان فقد أخذوه مني، لذا لا يمكنهم الهروب منه حقًا “.

وعن علاقته بالإسلام، قال شاروخان: “أنا لست متديناً من ناحية أداء فرض الصلاة خمس مرات في اليوم. لكني مسلم وأؤمن بمبادئ الإسلام، وأعتقد أنه دين صالح ونظام جيد”.

ورغم أن تصريحات شاروخان ليست جديدة، إلا أنها انتشرت حديثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً واسعاً.

وكان من بين المعلقين، الإعلامية الكويتية مي العيدان، والتي كتبت: ” لا ياعزيزي، ليسوا أحرار بالاختيار”.

وتابعت العيدان: “هذه مسؤوليتك، أنت مسلم ومسؤول عن إسلام أبنائك، ولو كنت مسيحي كنت ستنصرهم، ولو كنت يهودي كنت ستهودهم”.

واستطردت العيدان: “هذا الأمر ذكره رسولنا الكريم قائلاً: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه)، ولم يقل يهندسونه”.

ورأت العيدان أن الهندوسية كفر وخروج عن الملل لأنها ديانة وثنية، مختتمة تعليقها: “نهانا الله ورسوله عن عبادة الأوثان، ليسوا أحرار”.

بينما أشادت مغردة بتصرف شاروخان، وكتبت: ” الهند رغم أنها تعتبر من المجتمعات المحافظة في العالم، إلا أنها مثال جميل للفن. والتعايش وتقبل الأفكار الجديدة بصدر رحب، ياريت لو بعض الناس يتعلمون”.

ووافقها الرأي مغرد آخر قال: “الدين معتقد وليس جينات حتى يتوارث، تصرفه صحيح”.

وكتبت صوفيا: ” تعايش ،محبة ،سلام.”

بينما رأت آني أن زواج شاروخان من البداية باطل، وعلقت: “ما شاء الله على الإسلام الزواج من أوله باطل وقفت على العيال”.

وشككت أخرى بصحة إسلام شاروخان، وكتبت: ” لو كان مسلم فعلاً، لما سمح لأطفاله بأن يلحدوا، لأنه يعرف ماهو مصير الإلحاد”.

وكتبت أخرى: “كلكم راع ومسؤول عن رعيته يا مسلم”.

وفي سياق آخر، اختار شاروخان الإمارات وتحديداً إمارة أبو ظبي، لتصوير مشاهد فيلمه الجديد “باثان”.

كما يستعد كل من شاروخان، وجون إبراهام ، وديبيكا باديكون، الأبطال الرئيسيين للفيلم، ومخرجه سيدهارت أناند للسفر إلى الإمارات قريباً. وفقاً لما أوردت صحيفة “إنديا تايمز”.

ومؤخراً انتهى شاروخان وديبيكا باديكون من تصوير مشاهدهما الرومانسية المشتركة في أحد استوديوهات مومباي في الهند.

هذا وقد زار فريق العمل مواقع شهيرة في أبوظبي، وينتظر النجوم الانتهاء من اختيار المواقع المناسبة للتصويرهناك حتى يتم السفر والبدء بالعمل.

وسيقوم فريق فيلم “باثان” بفرض عزل كامل على فريق العمل لحماية أفراده من جائحة فيروس كورونا.

ويُعد فيلم “باثان” أول مشروع سينمائي للممثل الهندي جون إبراهام الذي يؤدي دور عدو شاروخان ضمن أحداث الفيلم.

أما مفاجأة فيلم “باثان”، هو حلول سلمان خان ضيف شرف، حيث يؤدي مشهداً واحداً بشخصية “تايغر” الشهيرة سينمائياً بأفلامه لمدة “15 ” دقيقة فقط. مع شاروخان حيث سيظهران معاً في دبي.

وفي نوفمبر الماضي، تصدرت صورة شاروخان برج خليفة في دبي، وذلك إحتفالاً بعيد ميلاده الـ55.

وأضيئت أنوار البرج بصورة شاروخان مرفقة بعبارة “عيد ميلاد سعيد شاروخان”.

ونشر حينها الحساب الرسمي للبرج على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للحظة إضاءة الأنوار ويقف أمامها شاروخان.

وأرفق الحساب الفيديو بتعليق: ” احتفالاتنا بعيد ميلاد نجم بوليوود وملكها، شاروخان، لا يمكن أن تمر دون أن نضيء برج خليفة. لنهنئه على طريقتنا! كل عام وأنت بخير”.

وعبر شاروخان عن سعادته بذلك، ونشر صورته أمام البرج، عبر صفحته على “تويتر” وعلق: “من الجميل أن أرى نفسي على أكبر. وأطول شاشة في العالم..حتى قبل عرض فيلمي التالي. شكرا واحبكم جميعا.. أعجب أطفالي بشدة وأنا أحبه”.

It’s nice to see myself on the biggest and tallest screen in the world. My friend @mohamed_alabbar has me on the biggest screen even before my next film. Thanks & love u all @BurjKhalifa & @EmaarDubai. Being my own guest in Dubai… my kids mighty impressed and me is loving it! pic.twitter.com/qXUB6GERc0

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2020