فيديو لتحرش سعودي بطفل في مكة يفجر موجة غضب
شرطة مكة
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فيديو يُظهر التحرش بطفل سعودي في مكة يفجر موجة غضب .. وهذا مصير المجرم

كتب وطن
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قبضت السلطات السعودية على مرتكب واقعة التحرش الجنسي بطفل قاصر، التي وقعت في منطقة مكة المكرمة غربي البلاد. وتم تداول مقطع فيديو لها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها صدر اليوم الأربعاء، عبر تويتر، إنه تم الوصول إلى هوية مرتكب الواقعة والقبض عليه والبدء باتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

المتحرش يعترف

وتابعت: “اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وبسماع أقواله أقر بما نسب إليه وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية. تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ضجت بمقطع فيديو أثار موجة من الجدل.

حيث يوثق المقطع تحرش شاب بطفل ويتحدث معه بألفاظ خادشة للحياء، الأمر الذي فجر موجة غضب ضده.

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قانون مكافحة التحرش في السعودية

وبحسب المادة السادسة من قانون مكافحة جريمة التحرش في المملكة، تنص على “عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين.

وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما و “تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.

أو باقتران الجريمة بأي مما يأتي بكون المجني عليه طفلًا، أو كون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتشهد المملكة بين الحين والآخر أحداثاً وجرائم يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك على إثر ذلك السلطات وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم.

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