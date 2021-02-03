سما المصري في ورطة جديدة بعد سجنها بتهمة نشر الفسق والفجور .. تلقت خبراً صادماً في زنزانتها

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالعاصمة المصرية القاهرة، حكمها برفض الاستشكال المقدم من محامي الراقصة المصرية سما المصري. لوقف حكم حبسها عامين، وذلك بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وبحسب ما كشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة للمحكمة الاقتصادية في شهر مايو/أيار الماضي، فإنه بتاريخ الرابع والعشرين. من أبريل/نيسان من العام 2020، أصدر رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية أوراق الإحالة، والتي اشتملت على توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، المعروفة باسم “سما المصري”.

صور خادشة للحياء

كما كشف أمر الإحالة أن المتهمة قامت بتاريخ أكتوبر عام 2019، بنشر صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية. على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستغرام ويويتيوب، مقاطع فيديو مصورة لها بصحبة عبارات وتلميحات وإيحاءات بصورة تخدش الحياء العام. ووفق النحو الموضح بالتحقيقات.

وبموجب الحكم، يستمر حبس سما المصري في القضية التي تعد الثانية التي تدان فيها.

إذ تواجه حكماً آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة أيضاً.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قصت، في 16 نوفمبر الماضي، بتخفيف عقوبة حبس سما المصري من سنتين إلى سنة. وتغريمها 100 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.

وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن إدانة المتهمة سما المصري ثابتة بالأوراق، والأسباب كافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقها.

أزمتها بالكويت

وكانت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري قد ردت على الأنباء التي تواردت حول منعها من دخول الكويت. وذلك في أعقاب إهانتها لأبراج الكويت التي تعتبر رمزاً هاماً وحساساً للكويتيين.

وقالت “المصري” في تدوينة لها عبر حسابها على موقع الصور العالمي “انستجرام”:”المواقع والاخبار والسوشيال ميديا اللي عمالها تقول. انهم منعوني من دخول الكويت احب اقولكم ((والنبي تتلهوا)) واللي عنده معزه يربطها باه”.

كما أضافت: ”لما يبقي يطلع بيان من وزاره الداخلية الكويتية أو السفارة ابقي اعرف ارد علي السادة المجتهدين في اخبارهم، مش كل واحد ماشي في الشارع. نفسه يتشهر يجيب سيرتي ولا اي موقع نفسه يعمل ترافيك يطلع اي اشاعه وخلاص”.

وتابعت الراقصة المصرية:”وبإذن الله انا طالعة الكويت قريب عشان تتبطوا وبرضو هاصور عند الابراج تاني، والإعلامية الفاضلة مي العيدان. قالتلي شخصيا إن حد من المجتهدين قالها الكلام دا بدون أي سند ولا خبر مؤكد من أي جهة وهي شخصيا لا تملك مايثبت ذلك”.

كما زادت:” يعني مفيش حد مسئول قالها ولا بلغها بكده بطلوا هري باه، حد له شوق في حاجة. تاني اللي عنده معزها يربطها…ايييه يربطها…واللي عنده مستند يثبت ينشره خلي الناس تتبسط.”

وأكملت:”سفرية الكويت حرقت ناس كتير باين كده. مع أن الكوايتة دول أجدع وأحلى ناس. عالعموم أنا قاعدة على قلبكم في مصر وبره مصر”.

مي العيدان وسما المصري

ومن جهتها، كانت الاعلامية الكويتية مي العيدان قد قالت إن وزارة الداخلية الكويتية قررت منع دخول الراقصة المصرية سما المصري للبلاد. بعد فيديو الأبراج ذاته.

كما قالت العيدان خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على “إنستجرام”: “اليوم وصلني خبر شبه مؤكد بأن وزارة الداخلية الكويتية. أصدرت قرارًا بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو إعطائها تأشيرة دخول بعد الفيديو الذي وصفته بالصادم”.

وأضافت: “أنا زعلانة منا راضية لأنه بعد استضافتها طلعنا منها الوجه المشرق غير المعرف عنها بالسوشال ميديا أو اللقاءات في الإعلام المصري”.

وأكدت الإعلامية الكويتية، أنّ سما لم ترتكب أي إساءة خلال استضافتها ببرنامجها، لكن القرار جاء بسبب نزولها في الشارع والإساءة. لأحد رموز الكويت وهي الأبراج.

وكانت سما المصري قد أثارت جدلًا بعد نشرها فيديو على صفحاتها تظهر خلاله وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت. خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية مي العيدان.

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