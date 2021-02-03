الأطباء يصدمون حورية فرغلي بقرارهم استقطاع هذا الجزء من جسدها!

وجهت الممثلة المصرية حورية فرغلي رسالة إلى جمهورها، وذلك قبل دخولها عملية جراحية لأنفها في أحد مستشفيات الولايات المتحدة. والتي من المقرر أن تستغرق ما يقرب من 9 ساعات

وكتبت حورية فرغلي في رسالتها التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على “فسبوك”: “عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل. أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير”.

وتفاعل عدد من الفنانين والجمهور مع منشور حورية فرغلي الذين أكدوا دعمهم لها، ودعوا لها بالشفاء العاجل.

رانيا محمود ياسين وحورية

وكانت الفنانة والمذيعة المصرية رانيا محمود ياسين قد نشرت صورة لحورية على حسابها الخاص في تطبيق “إنستجرام” طلبت من خلالها الدعاء لحورية فرغلي.

وكتبت رانيا: “يارب يشفيكي ويعافيكي يا أحلى أخت وصديقة يارب يا حورية يا حبيبتي ترجعي بألف سلامة وتحققي كل. اللي نفسك فيه وأنت بصحة وعافية، وربنا يقومك بالسلامه إن شاء الله”.

وأضافت رانيا: “رجاء الدعاء لحورية لأنها ستجري غدا عملية دقيقة في أنفها في أمريكا دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية، وترجع بألف سلامة”.

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وقالت حورية في تصريحات صحفية قبل سفرها: “أنا بين يدي الله، لا أعلم هل سأعود إلى الدنيا مرة أخرى أم لا. خصوصاً أني أجريت إحدى العمليات الجراحية في لندن منذ عامين، وقلبي توقف لمدة 4 دقائق، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجدداً”.

قطع عظام القفص الصدري

وتكمن خطورة عملية حورية فرغلي في أن الطبيب سوف يستقطع بعض العظام من القفص الصدري ليزرعها في أنفها.

حيث تعاني حورية فرغلي من عدم وجود عظام في الأنف، نظرًا لخضوعها لعمليات جراحية عدّة في الفترة الماضية.

وقالت حورية فرغلي إن شقيقها ونجله وشقيقتها سيرافقونها أثناء إجرائها العملية، مضيفة: “خائفة من الوجع جداً ولا أعلم هل سأعيش أم سأموت. والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح”.

وتابعت حورية: “لا أصدق أن كل الناس تحبني واتصلت بي، وكانوا يشعرون بالحزن علي، وشعروا بي وبما عانيت من تنمر من سنين. وكنت أسمع شتائم وأنا لا أحتاج إلى عمليات تجميل خاصة أننى كنت ملكة جمال مصر عام 2002”.

وأشارت حورية فرغلي إلى أن المضاد الحيوي كان يلازمها أثناء تصوير الأعمال الفنية.

جراحة في أمريكا

وكان مصدر مقرب من حورية فرغلي قد كشف أنها أجرت مسحة كورونا استعداداً للسفر إلى أمريكا من أجل إجراء عملية في أنفها.

وذكر المصدر حينها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المصرية، أن حورية فرغلي هذه المرة تعيش حالة توتر وقلق شديدين خوفا من العملية الجراحية.

حيث تعتبر هذه الجراحة هي الفرصة الأخيرة لها بعد إجراء العديد من العمليات الجراحية لمعالجة أنفها.

حقيقة صورة حورية فرغلي

وحول الصورة المتداولة لحورية فرغلي، خلال الساعات الماضية عبر السوشيال ميديا، والتي قيل أنها قبل دخول العملية، فقد تبين أنها غير حديثة.

حورية فرغلي بتعمل العملية أدعولها ♥️ pic.twitter.com/YBnfn1kRFH — Aml Ezz (@AmlEzz20) January 29, 2021

وتم التقاط هذه الصورة منذ عامين أثناء إجراء حورية فرغلي عملية بأنفها حيث خضعت قبل عمليتها المقرر إجرائها أول فبراير. إلى عدد من العمليات التجميلية التي باءت بالفشل.

حورية فرغلي مكتئبة وحزينة

وكانت حورية فرغلي قد عبَّرت عن حزنها لما تمرُّ به خلال الفترة الماضية.

وأشارت حورية فرغلي في لقاء إعلامي عبر برنامج “مساء DMC إلى شعورها بالوحدة مع ابتعاد أصدقائها من الوسط الفني. عنها إثر الحادث الذي تعرضت لها. وأدى إلى حدوث تشوهات في أنفها.

كما أن تنمر الجمهور على شكل فرغلي، تسبب لها بحالة من الاكتئاب وفضلت الابتعاد عن الأضواء لحين إجراء العملية الجديدة.

القصة الكاملة لأنف حورية فرغلي

وبدأ معاناة حورية فرغلي مع أنفها، بعدما تعرضت لحادث نتيجة سقوطها من ظهر الحصان، وكٌسر أنفها.

وظهرت حورية فرغلي بلقاء عبر برنامج “بوضوح”، والذي يقدمه الإعلامي محمود الليثي عام 2016، تحدثت خلاله عن أزمة أنفها.

وقالت:”مناخيري أصبحت أشهر من مناخير (أبوالهول)، وذلك بعدما تركت مهنة التقديم التلفزيوني وبدأت أهتم بالفروسية”.

وتابعت حورية حينها: “أنا كنت بطلة في الوطن العربي 2003، وبطلة في الإمارات أربع سنين، كسبت بطولات دولية كتير منهم إنجلترا 11 مرة. وفي مصر كان لازم أقعد 3 سنين دون المشاركة باسم دولة ثانية، لأشارك في مصر، إلى أن وقعت الحادثة”.

وأضافت عن يوم الحادثة: «كنت أُنزه الحصان، وتشاجرت أمامه قطتين، وكنت راكبة من غير (سرج)، فقفز إلى الأعلى أكثر من مرة. فسقطت على وجهي وسقط فوقي، وكسر أنفي”.

ولفتت حورية في البرامج أن الأطباء منعوها من ركوب الخيل، حتى لا تصاب بشلل، على حد قولها.

“طبيب النمسا دمرني”

بعد إصابتها تلك، قررت فرغلي المشاركة في فيلم “كلمني شكرًا”، عام 2010.

وحين سألها المخرج خالد يوسف عن أنفها وتبدّل شكلها، أخبرته بأن أنفها تعرض للكسر بالفعل إثر وقوعها على أنفها.

وبعد البحث المستمر عن أفضل الأطباء، اختارت حورية فرغلي السفر إلى النمسا لإصلاح أنفها، لكن الطبيب تخلص من عظام الأنف تمامًا “العظمة والحاجز الأنفي”.

وقالت حينها حورية: “الطبيب بوظلي مناخيري خالص”.

عظمة المخ لتصليح الأنف!

لم تستسلم حورية، وخاضت رحلتها في البحث عن طبيب آخر يعوضها صدمتها في الجراحة الأولى، فقال لها الطبيب الثاني: “لازم أخد عظمة من المُخ لوضعها في الأنف.. لوضعها كحاجز أنفي”.

وواجهت حورية أزمة جديدة، تحدثت عنها في برنامج «الليلة دي» مع الفنانة أروى، إذ تعرضت إلى وعكة صحية، قبل أيام من تصويرها مسلسل «ساحرة الجنوب”.

وأصيبت حورية بـ«خراج» في الأنف ولم تنجح في معالجته أو أي طبيب حتى زادت الأزمة منتصف تصوير المسلسل.

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