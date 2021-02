تستمر السعودية رهف القنون بإثارة الجدل، وانتقلت من تحدي عادات وتقاليد بلادها، إلى تحدي الدين الإسلامي وأعلنت ارتدادها عنه. كما وجهت انتقادات حادة لفرض الإسلام الحجاب على المرأة.

وشاركت رهف عبر تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) عبر وسم “WomenLeavingIslam” وهو يعني بالعربية “النساء اللائي غادرن الإسلام”.

How is hijab a choice if you will be punished if you take it off? Millions of women and girls are forced to wear hijab.

My body, my choice!#WomenLeavingIslam #FromHijabToFreedom #NoHijabDay #FreeFromHijab

— Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) February 1, 2021