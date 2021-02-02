ما الذي فعلته زوجة السلطان هيثم بن طارق حتى تصدر اسمها “التريند” في سلطنة عمان

شهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تصدراً لوسم باسم السيدة_الجليلة، بعد قيام زوجة السلطان العماني هيثم بن طارق. عهد بنت عبد الله البوسعيدية، بتكريم خط الدفاع الأول بمستشفى صحار العمانية.

وتفاعل المغردون مع الوسم مطلقين عشرات التغريدات المادحة لزوجة السلطان العماني، والتي حملت في مضامينها عبارات تأييد وابتهاج. بما تقوم به السيدة الجليلة من أعمال خير في البلاد.

هاشتاج السيدة الجليلة تصدر التريند العماني

ورصدت (وطن) عديد من تلك التغريدات حول وسم “السيدة_الجليلة”، كانت منها تغريدة أحد المتفاعلين حين قال:.”السيدة الجليلة لامسنا منها عدة مبادرات تكريمها للأطفال المرضى والمحتاجين”

#السيدة_الجليلة لامسنا منها عدة مبادرات

تكريمها للأطفال المرضى والمحتاجين ، فلا

غرابة أن تكرم خط الدفاع الأول بمستشفى

صحار ، نسأل الله أن يوفقها لما فيه الخير pic.twitter.com/CfhpPL5ACF — بـرستـΟღaήiـيجـي¦ 🇴🇲 (@omaniforever200) February 2, 2021

وتابع:”فلا غرابة أن تكرم خط الدفاع الأول بمستشفى صحار، نسأل الله أن يوفقها لما فيه الخير”.

فيما قال مغرد آخر حول الوسم: “تحية إجلال وتقدير وسلام لسيدة عُمان السيدة الجليلة، ونسأل الله ان يحفظها ويبارك فيها. ويحفظ لنا عمان وشعبها الكريم ونبارك لخط الدفاع الأول”.

تحية اجلال وتقدير وسلام

لسيدة عُمان #السيدة_الجليلة ونسأل الله ان يحفظها ويبارك فيها ويحفظ لنا عمان وشعبها الكريم ونبارك لخط

#الدفاع_الاول pic.twitter.com/g1vGA1wTUK — فارس علي (@farasali90) February 2, 2021

وذكر مغرد: “السيدة الجليلة تقوم بالكثير من أعمال الخير المعروف منها وغير المعروف”

السيدة الجليلة تقوم بالكثير من أعمال الخير المعروف منها وغير المعروف، أقترح أيتها الجليلة الفاضلة أن تُبنى جامعة باسمكم في ولاية سمائل، والمقاصد معلومة لديكم.

ستكون بعون الله جامعة عالمية.#اليوم_العالمي_للنساء #السيدة_الجليلة https://t.co/UKHwfefk2S — رشيدة°~ (@rasheeda1440) January 29, 2021

وتابع مقترحا إنشاء جامعة باسم زوجة السلطان في ولاية سمائل:”أقترح أيتها الجليلة الفاضلة أن تُبنى جامعة باسمكم في ولاية سمائل. والمقاصد معلومة لديكم. ستكون بعون الله جامعة عالمية.”.

فيما غرد أحد المتفاعلين عبر الوسم: “الله يحفظها ويطول بعمرها إجراءات جداً جميلة بتفقد نفس هالأمور.”

الله يحفظها ويطول بعمرها

اجراءات جداً جميلة بتفقد نفس هالامور #السيدة_الجليلة بس لو تدخل مستشفى صحار وتدخل منفذ الطواري وتشوف الاجراءات

في ناس يدخلوا الصباح في الانتضار ويدخلوا المساء ف الملاحظة والدكتور م يجي يشوف الوضع ابدا — sultōõn__47 (@M16Sultan) February 2, 2021

وتابع لافتا إلى أمر ما:”السيدة الجليلة بس لو تدخل مستشفى صحار وتدخل منفذ الطواريء وتشوف الإجراءات. في ناس يدخلوا. الصباح في الانتظار ويدخلوا المساء فالملاحظة والدكتور م يجي يشوف الوضع أبدا”.

السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، ضجت قبل فترة بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، صوّرته الفنانة العمانية فخرية خميس من داخل المستشفى.

وتحدثت به عن مكالمة جرت بينها وبين زوجة السلطان هيثم بن طارق، السيدة عهد بن عبدالله البوسعيدية.

وقالت الفنانة العُمانية في المقطع المتداول قبل عدة أسابيع: “من على سرير المستشفى تقربني المسافات والمحبة حيث الشفاء. شكراً مولاتي وسيدتي الجليلة الكريمة عهد بن عبدالله البوسعيدية، حرم مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، حفظكم الله وأسرتكم الكريمة، الحمد لله، ربي يحفظكم ويطوّل بأعماركم”.

#عمان_لايف | الفنانه العمانية فخرية خميس تتلقى اتصال من السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدي حرم جلالة السلطان المعظم #عمان تطمئن على صحتها ،داعيةً الله تعالى أن يديم عليها الصحة والعافية pic.twitter.com/DpeyqundgB — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) January 3, 2021

كما تابعت الفنانة العمانية في حديثها:”ما قصّرت، كانت تسأل عني، تعوّدنا منها تواصلها مع المواطنين وتزرع البسمة والفرحة بالقلوب بسؤالها الدائم. بعد عمري على راسي شكراً مولاتي، الله يحفظكم وييسر أمركم، عز وذخر لعُمان وللإنسانية، تحياتي فخرية خميس”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين وقتها مع المقطع الذي تم تداوله بصورة واسعة عبر مواقع التواصل للفنانة العُمانية.

وتمنى المتفاعلون لها دوام الصحة والعافية، ومُثنين في الوقت ذاته على تصرف حرم السلطان العماني هيثم بن طارق، عهد بن عبدالله البوسعيدية. وقيامها بهذا الدور الإنساني والضروري بالتقرب من المواطنين بكافة فئاتهم.

السيدة الجليلة تتلقى المناشدات

وكانت والدة المعتقل العماني في سجون الإمارات عبد الله الشامسي وجهت قبل أسابيع، رسالة إلى زوجة السلطان هيثم بن طارق، لإنقاذ ابنها.

وقالت والدة المعتقل العماني في رسالتها: “أوجه رسالتي إلى السيدة الجليلة عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق، ابنك عبدالله الشامسي. يرجوا من الله ومنك السعي في إنهاء معاناته”.

اوجه رسالتي هذي الى السيده الجليله #عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق .. ابنك #عبدالله_الشامسي يرجوا من الله ومنك السعي في انهاء معاناته فصحته لا تستحمل المكوث اكثر في السجن ويحلم في اكمال الجامعه ..

ارجو ان تصل رسالة ابني الى السيده الجليله حرم السلطان هيثم — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) January 15, 2021

كما أضافت أن صحة ابنها لا تستحمل المكوث أكثر في السجن ويحلم في إكمال الجامعة.

وقالت إنها ترجو أن تصل رسالة ابنها إلى السيدة الجليلة حرم السلطان هيثم.

ظهور السيدة الجليلة الأول

وكانت زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية ، قد لفتت الأنظار إليها في أول ظهور لها منذ تولي زوجها الحكم في سلطنة عمان.

وذلك خلال تكريم 50 شخصية نسائية بارزة في البلاد، يوم المرأة العُمانية، داخل قصر البركة العامر القريب من العاصمة العمانية مسقط.

وعلى الرغم من أن تولي زوجها السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد في يناير من العام الماضي، إلا أن السيدة الجليلة لم تظهر هذه الفترة طوال المناسبات الاجتماعية أو الرسمية في عُمان. وهو ما جعل ظهورها حدثاً يلفت الأنظار بشكل كبير.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عُمان بدور المرأة في المجتمع الُعماني.

فيما تحدثت عن دور سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي.

من هي عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية

وُلِدت عهد، المُلقبة بـ “السيدة الجليلة” في العاصمة مسقط لأسرة عُمانية عريقة. حيث نسبها من والديها إلى الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية.

تلقت السيدة الجليلة تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس السلطنة ثم أكملت دراستها الأكاديمية خارج السلطنة في تخصص علمها الاجتماع الذي يُعد واحدًا من أبرز اهتماماتها.

تُعرف عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية، بولعها الشديد بالقراءة والإطلاع في مجالات الاجتماع والتاريخ والقراءة والأدب والفن حيث ترى أن العلوم الإنسانية، تُعد تُدخلاً لفهم الإنسانية والسلوك الاجتماعي.

بعد زواجها من السلطان هيثم بن طارق كرست حياتها لعائلتها، كما أصبحت تنشئة أبنائها هي أولى اهتماماتها إلى جانب حرصها على تعميق معرفتها.

قضايا الأسرة

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