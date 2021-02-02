تطور جديد في قضية الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة .. هذا ما حصل بعد شهر من حبسها

قررت محكمة تمييز الجنح في الكويت، إخلاء سبيل الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة، ووقف نفاذ حكم حبسها، لحين صدور الحكم النهائي.

وذلك بعدما قضت جمال النجادة شهراً واحدً فقط في السجن، في قضية الإساءة لأعضاء النيابة في مقطع صوتي.

جاء ذلك استجابةً لطلب محاميها أحمد الجاسر بوقف تنفيذ العقوبة بحق موكلته جمال النجادة إلى حين الفصل في الطعن.

وبحسب ما أوردت حسابات إخبارية محلية، فإن المحامي أحمد الجاسر ترافع شارحاً أسباب وقف تنفيذ العقوبة وقوة موقف موكلته.

محكمة تمييز الجن:

• تستجيب للمحامي احمد الجاسر في طلب وقف تنفيذ عقوبة الحبس لموكلته جمال النجاد. pic.twitter.com/202NrtiDrp — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) February 2, 2021

وبين الجاسر أوجه القصور في حكم الاستئناف المطعون عليه، وترجيح أدلة براءة موكلته جمال النجادة.

محكمة الجنح

ورفضت السلطات الأمنية في الكويت قبل أيام إخلاء سبيل جمال النجادة.

وذكرت حسابات كويتية عبر “تويتر” حينها، أن محكمة جنح التمييز، رفضت إطلاق سراح جمال النجادة، وأكدت استمرار سجنها. بعد تخفيف العقوبة من سنة إلى 3 أشهر.

محكمة جنح التمييز ترفض اخلاء سبيل جمال النجادة في قضية الاساءة لاعضاء النيابة في مقطع صوتي بعد ادانتها بالحبس 3 أشهر pic.twitter.com/cNByQanBLx — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) January 19, 2021

وكانت محكمة الجنح بالكويت، قد قضت بحبس جمال النجادة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة 1000 دينار في قضية الإساءة لوكلاء النيابة. قبل أن تخفف محكمة الاستئناف مدة السجن.

تسجيل صوتي

وتأتي عقوبة جمال النجادة بعدما انتشر لها تسجيلاً صوتياً تطاولت فيه على وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية اتهامها بغسل الأموال. ضمن مجموعة مشاهير، وذكرتهم بألفاظ مجرمة بالقانون.

وكان مدير نيابة الإعلام والنشر بالكويت، قد أصدر قرارا في سبتمبر الماضي، بحجز الفاشينستا النجادة، إثر اتهامها بالاساءة للنيابة العامة. في تسجيل صوتي، متداول بوسائل التواصل الاجتماعي.

جمال النجادة من بين مشاهير غسيل الأموال

وكانت النجادة ، حسبما ذكرت جريدة “القبس” الكويتية، من بين المشاهير الذين خضعوا للتحقيق على دفعتين.

وذلك بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات من التحقيق. بكفالات مالية متفاوتة، لتبلغ كفالة النجادة عشرين ألف دينار (نحو 65600 دولار).

ونشرت جمال النجادة بعد التحقيق معها مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، كانت تتصرف فيه بكل أريحية وثقة وهي تتناول قهوتها الصباحية.

وقالت عن التحقيق: “الموضوع ليس جريمة، وليس نهاية السوشيال ميديا وانتصار الخير على الشر كما يعبر البعض”.

وتابعت: “ماحدث مجرد إجراء روتيني، وحدث سابقاً قبل سنتين وتم التحقيق مع البنات وليس هناك شيء، ولكن هذه المرة صارت مع زيادة البهارات وتضخيم إعلامي لا أكثر ولا أقل”.

وأكملت جمال النجادة حينها: “يتحققون من مصادر أموال البنات، وهذا عادي، وأنا سعيدة أن الموضوع كان رسمياً، لأنه بعد ما يتحققوا. من كل مصادر الدخل، شهادات التبرئة سأضعها في عين كل واحد اغتابني”.

وتابعت: “الكلام الذي تقولونه كأننا نحن مجرمين وأثبتوا إدانتنا، أنتم لا تعلمون قيمة الكلام الذي تقولونه، وكمية الاتهام والسب”.

جمال النجادة تستعرض ثروتها الباهظة

وتعرضت جمال النجادة لانتقادات حادة قبل أشهر عندما نشرت مقطع فيديو استعرضت من خلاله يختها الفاخر الذي أكدت. أن قيمته تخطت النصف مليون دولار.

وقالت جمال النجادة بفيديو آخر استعرضت أيضاً خلاله ثروتها: “لولا وجودكم في حياتي لما استطعت أن أشتري أرضاً بمليون دولار وأبينها وأقوم بتأسيسها بمليونين”.

وتابعت كلامها لمتابعيها: “الفضل لمتابعتكم لي وإخلاصي معكم وإخلاصكم معي، لو لم تكونوا في حياتي لما اشتريت يختاً قيمته نص مليون دينار”.

وختمت جمال النجادة حينها: “لا أحد يخرج بالسوشيال ميديا ويذكر هذا الشي غيري أنا لأني أنا صادقة معكم وأنتم صادقين معي”.

مي العيدان وجمال النجادة

وفي سياق متصل، سخرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، من جمال النجادة، حين صدر حكم محكمة الجنح في الكويت. بحبسها لمدة سنة مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة قدرها 1000 دينار .

وأعادت مي العيدان نشر خبر الحكم ضد جمال النجاة عبر “إنستجرام”، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “الحكم على فاشينيستا كويتية. بالحبس سنة وغرامة ألف دينار بتهمة الإساءة إلى أعضاء النيابة، أتمنى لك الأسوأ، وإن شاء الله بعد قضية غسيل الأموال ستنتهين تماماً”.

مي العيدان تثير الجدل

وتابعت العيدان: “تستحقين ماحدث لك بسبب لسانك الطويل، وليكن درساً لتتأدبي مع أعضاء النيابة والقضاء مرة أخرى، مع أن أشكالك لا تحترم أحداً”.

وأشادت الإعلامية الكويتية بالنيابة وقالت:”النيابة لها حشمتها ونحترم وكيل النيابة لأنه يمثل دولة، حين نقابلهم لا نمسك حتى هواتفنا احتراماً لهيبتهم”.

وتابعت حينها: “عاش القضاء الكويتي النزيه العادل وإن شاء الله يتأيد بالاستئناف وأوعدك أن أحضر لك إلى السجن كنافة وعطور من دار الطيب “.

دانة الطويش تدعم جمال النجادة

ويأتي موقف مي العيدان مغايراً تماماً لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية دانة الطويرش، والتي أعلنت دعمها لجمال النجادة.

ونشرت دانة الطويرش مقطع فيديو جديد عبر حسابها على “انستجرام”، عبر فيه عن حزنها وطلبت فيه من متابعيها الدعاء لجمال النجادة بفك كربها.

وقال دانة الطويرش بالفيديو الذي رصدته “وطن” عن جمال النجادة: “أحبها من قلبي كما أهلها وأحبائها وأصدقائها يحبونها، وأحياناً. يكتفي الشخص بالصمت لأنه إن عبر قد يفهم تعبيره بطريقة خاطئة فيكتفي بالصمت، فلا تنسون جمال من دعائكم”.

وتُعد جمال إبراهيم النجادة ممثلة ومصممة أزياء عالمية وشخصية إعلامية، وهي من مواليد 7 أغسطس 1975 في منطقة كدامة بالكويت.

وتعمل جمال النجادة في الأعمال الحرة، وفي مجال الأزياء النسائية والرجالية، وتهتم كثيراً بمظهرها الذي يجمع بين الكلاسيكية والحداثة.

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