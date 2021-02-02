إطلاق نار خلال تواجد السعودية فوز العتيبي وزوجها في محلّ تجاري .. ما الذي جرى!؟

وثقت الناشطة السعودية بمواقع التواصل فوز العتيبي لحظة وقوع إطلاق نار أثناء تواجدها مع زوجها في أحد المولات التجارية.

إطلاق نار

ونشرت فوز العتيبي فيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وثقت خلاله هروب رجال الأمن وإغلاق التجار محلاتهم التجارية. خوفاً من شخص يُطلق النار.

ويُسمع زوج فوز العتيبي يقول بالفيديو: “رجال الأمن الذين يفترض أن يقوموا بحمايتنا، هم أول من هربوا”.

وطلبت فوز العتيبي من زوجها أن يُخبر متابعيها القصة لأنها خائفة وترتجف وغير قادرة على الكلام.

ويقول أحمد إنهم تفاجأوا بسماع صوت إطلاق نار، فأخذ فوز واختبأوا في أحد المحلات، وحضرت الشرطة إلى المكان، لكن المُسلح هرب.

فوز العتيبي مرعوبة

وقاطعته فوز العتيبي قائلة: “أكثر مرة أشعر بها بالرعب في حياتي، قلبي إلى الآن يدق بشدة”.

وتظهر الشرطة بالفيديو الذي وثقته فوز العتيبي، وقد طوقوا المكان، وتسبب الرصاص بتهشيم بعض الزجاج في المجمع التجاري وسقوط نافذة.

“زجاجة شمبانيا”

وأثارت فوز العتيبي سخطاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام بفيديو مع زوجها جعلها تتصدر قائمة الترند السعودي.

وظهرت فوز بالفيديو حينها وهي ترقص على أنغام أغنية “انساي” لسعد المجرد ومحمد رمضان.

وكانت فوز ترقص بالفيديو مع زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول وعلقت: “على نخب توثيق سنابي”.

هجوم سعودي

وهاجم سعوديون فوز العتيبي وزوجها. وأكدوا أنه لا يحبها وإلا لما قبل أن تخرج بهذا الشكل، مطالبين بوضع حد لتصرفاتهما.

وبعد انتشار الفيديو والانتقادات الواسعة، خرجت “فوز” لترد على مهاجميها.

وظھرت العتیبي في فیدیو عرضت فیه الزجاجة التي كانت في حوض الاستحمام مع زوجھا .

الله لا يسامحكم

وعلقت: “بقول كلمة واحدة لكل من اتھمني الله لا یسامحك لا دنیا ولا آخرة”.

وأضافت: “هذا هو الشامبانیا الخالیة من الكحول اللي اتھمتوني إنھا شراب.. جعل یا رب لا أسامح أي شخص اتھمني.. حسبي الله ونعم الوكیل”.

ولا تتوقف فوز عن نشر مشاهد جريئة مع زوجها، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

“غيرة الفتيات”

وسبق أن كشفت نجمة السوشيال ميديا السعودية، فوز العتيبي، أنها تعرضت للتهديد بالقتل من قبل بعض الفتيات، بسبب شعورهن بالغيرة منها، لأنها بلغت في سن متأخر.

وقالت فوز، بفيديو نشرته عبر “سناب شات“: “ليس طبيعياً مايحدث معي، هناك أناس حاقدين علي ويرغبون بقتلي لأن صوتي وحجمي يختلف عنهم”.

وكانت فوز العتيبي قد احتفلت بالسنة الجديدة العام الماضي، بمقطع فيديو جريئ، ما أثار ردود فعلٍ غاضبة بين متابعيها.

وظهرت فوز العتيبي مرتديةً فستاناً أسوداً قصيراً، وهي تقبّل زوجها في حديقةٍ عامة خلال احتفالات السنة الجديدة.

وكتبت فوز العتيبي على الفيديو: “سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة “.

شروط للزواج

وذاع صيت فوز العتيبي بعدما كشفت قبل عامين عن وثيقة عقد قرانها التي تضمنت عدداً من الشروط التي فرضتها على حبيبها لكي تقبل الزواج منه.

واحتفلت وقتها فوز العتيبي بعقد قرانها إلى أحمد الموسى، والذي ظنه البعض لاعب نادي النصر المعروف.

ولكن تبين لاحقاً أنه ليس من المشاهير، خاصة بعد أن نشرت فوز العتيبي مقطع فيديو عبر “انستقرام” تحتفل فيه بعقد قرانها.

وعلقت حينها: “كان واحد من متابعيني اللي اذا نزلت سنابه علق وقال زوجتي وكنت اضحك وش يقول ذا مادريت انه بيوم فعلا بكون زوجته “.

ونشرت فوز العتيبي صورة مقربة للوثيقة متضمنة الشروط، وعلقت على منشورها بأن الزواج جاء بعد قصة حب.

ومن الشروط التي فرضتها فوز العتيبي وأثارت ضجة حينها: “أن تحصل على خادمة، وأن يكون لها منزل مستقل بالرياض”.

وتضمنت الشروط أيضاً ألا يؤذيها الزوج بالقول والفعل أو يتزوج عليها أو يمنعها من حقوقها النظامية، وأن يكون ملزماً إذا طلقها بدون رغبتها بأن يعوض بمبلغ نصف مليون ريال.

وسبق أن أكدت فوز العتيبي أنها ضد زواج المسيار بشكلٍ كامل، وأنها لا تقبل بتعدد الزوجات كونه يعتبر مثل الخيانة.

وتحدّثت العتيبي في لقاء سابق مع الإعلامية نادين البدير مقدمة برنامج “اتجاهات” المذاع على قناة “روتانا خليجية” عن رأيها بزواج المسيار.

وقالت فوز حينها: “أنا ضد زواج المسيار تماماً لأنه كسمعة مو حلو للمرأة وليس فيه حفظ حقوق مثل الزواج الشرعي ولا أرى له أي. مناسبة من وجهة نظري”.

وحول رأيها في الرجل الشرقي، قالت فوز العتيبي آنذاك إن “الرجل الشرقي الذي لديه ازدواجية بالمعايير الذي يقول أنا يحق لي وزوجتي. لا وهذا أبداً ما يصلح للزواج”.

وتابعت: “زوجي معطيني حريتي الحمد لله، وأي شيء هو يسويه أنا يحق لي أسويه وما يقول أنا يحق لي وأنت لا، ولا يحمل أفكار الرجل الشرقي التي أنا ضدها”.

وتعد فوز العتيبي ناشطة سعودية، ولدت في 27 أكتوبر عام 1992، في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وهي من أب سعودي وأم سعودية وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج العقرب.

وتزوجت فوز من أحمد الموسى وتقيم معه في المملكة، وتشارك متابعيها العديد من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بها وزوجها.

وسبق أن تعرضت فوز العتيبي للتشكيك في جنسيتها وقال البعض إنها مصرية الجنسية، وغير سعودية الأصل، وهو ما نفته.

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