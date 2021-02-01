عمرو دياب يثير ضجة واسعة بعد صوره الجريئة مع انجي كيوان .. حملها على ظهره!

تصدر الفنان المصري عمرو دياب التريند عبر “تويتر”، بعد تداول صور جريئة تجمعه بعارضة الأزياء المصرية إنجي كيوان.

إنجي كيوان وعمرو دياب

وأثار عمرو دياب جدلاً واسعاً نظراً لجرأة الصور التي ظهرت بها إنجي كيوان في أحضانه، وأخرى وهو يحملها فوق ظهره.

وتجددت الشكوك مرة أخرى حول وجود علاقة بينهما، خاصة أنه تم انتشار صورهما سوياً قبل أيام.

مغردون يسخرون

وجاء في أحد التعليقات: “جراحه بتلم بسرعة”.

وعلق آخر ساخراً: “دي الضحية الجديدة”.

وتساءل آخر بلهجة ساخرة: “مالك ياعمرو؟ مالك يابني في حاجة يابني؟ ماكنت بعقلك”.

وكتب متابع: “قلبك دة ولا فندق “.

كما كتبت مغردة باسم غدير: “عمرو دياب مايعرف يقعد دقيقة سنقل؟”.

عمرو دياب مايعرف يقعد دقيقة سنقل؟ https://t.co/GTVaMZsVg3 — GHADIR (@dore_mohy) February 2, 2021

ورجحت نوال أن يكون عمرو دياب متخبط عاطفياً، وكتبت: “هي كم لحظة ينبسط فيها ويرجع لتخبطه العاطفي واضح انه فاشل في العلاقات مايستاهل تنحسد عليه”.

هي كم لحظة ينبسط فيها ويرجع لتخبطه العاطفي واضح انه فاشل في العلاقات مايستاهل تنحسد عليه https://t.co/kKkX0il0iL — 𝗡𝗮𝘄𝗮𝗹 (@qlln122) February 1, 2021

وسألته أخرى عن دينا الشربيني وكتبت: “طيب دينا؟ طيب اماكن السهر؟ برج الحوت؟ شلون كذا! الله لايوفقك من رجال”.

طيب دينا؟ طيب اماكن السهر؟ طيب برج الحوت؟ طيب شلون كذا! الله لايووووفقك من رجال https://t.co/2kYeFuppog — FAY (@ffcfccy) February 1, 2021

إعلان عطر

واتضح أن هذه الصور المتداولة ما هي إلا من كواليس إعلان لعطر عمرو دياب الجديد.

ومن المقرر أن يطلق عمرو دياب العطر لأول مرة في دبي خلال حفل كبير بشاطيء ناموس يوم 22 فبراير الجاري.

وبحسب وسائل إعلامية محلية، سيكون الإعلان من إخراج طارق العريان، وسيتم تصويره على أنغام أغنية “وأنا معاك”.

وتزامن ذلك مع طرح عمرو دياب، صورًا من عطره الجديد، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “عطر عمرو دياب سيصدر في 22 فبراير”.

Amr Diab Eau De Parfum, Coming Feb 22 pic.twitter.com/eLwYbPryxa — Amr Diab (@amrdiab) February 1, 2021

ارتباط عمرو دياب

ونشرت إنجي كيوان صوراً مثيرة للجدل قبل أيام عبر صفحتها على “انستغرام”، وهي مع عمرو دياب، وعلقت عليها: “يوماً جيداً قضيته مع عمرو دياب”.

ويعود الجدل المُثار من قبل الناشطون في حينها، بسبب حالة الحميمية في صور عمرو دياب وإنجي كيوان، وصلت إلى حد الاعتقاد بارتباطهما، خاصة أن “الهضبة” انفصل مؤخراً عن الممثلة المصرية دينا الشربيني.

حقيقة الارتباط

وحسم مصدر مقرب من عمرو دياب حقيقة ارتباطه بإنجي كيوان.

وأكد المصدر في حديث لصحيفة “الوطن” المصرية أن إنجي كيوان متزوجة من لبناني تعرفت عليه في أبوظبي، وأنجبت منه ولدين.

وأشار إلى أن عمرو دياب لا يفكر حالياً في الارتباط ويضع كامل تركيزه نحو أعماله الفنية الجديدة.

ونوه المصدر إلى وجود زوج إنجي كيوان في أحد الصور التي تجمع عمرو دياب بزوجته، ما يدحض أي شائعة بشأن علاقتهما، خاصة أن المذيعة تعتبر نفسها واحدة من جمهوره.

وأوضح المصدر أن عمرو دياب لا يلتفت لمثل هذه الشائعات التي اعتاد عليها مؤخراً.

وأضاف: “الهضبة لا يحب الرد على الإشاعات لعدم إعطائها حجماً أكبر من حجمها”.

من هي إنجي كيوان؟

وإنجي كيوان إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا.

وتخرجت إنجي كيوان في الجامعة الأمريكية بدبي في تخصص Banking and Finance.

وكانت إنجي كيوان تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب “أمينة رزق”، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وشاركت إنجي كيوان في تقديم برنامج “قعدة رجالة”مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب، كما شاركت في تقديم حفل بطولة العالم. للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة.

وأثارت إنجي كيوان انتقادات أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، حيث ظهرت بإطلالة جريئة وارتدت فستانا عاري الظهر.

كما تعرضت إنجي للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.

ويتابع إنجي كيوان عبر حسابها على “إنستجرام” أكثر من 273 ألف متابع.

وخضعت إنجي لجلسة تصوير وهي تمثل المنتخب المصري، أثناء مشاركته في بطولة كأس العالم 2018 للمرة الثالثة.

وتزوجت إنجي كيوان من لبنانى تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.

بسمة وهبة تلتقي عمرو دياب

وفي سياق آخر، أكدت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، انفصال عمرو دياب عن الممثلة المصرية دينا الشربيني.

وكشفت بسمة وهبة التي التقت عمرو دياب صدفةً في دبي، أسباب انفصالهما التي أخبرها بها “الهضبة” بنفسه.

ونشرت بسمة وهبة فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وثقت خلاله لقاءها بعمرو دياب في البداية. ثم تحدثت عن أسباب انفصاله عن دينا الشربيني.

الحسد سبب انفصالهما

وقالت بسمة وهبة: “من الآخر، سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحسد والحديث بكثرة عن علاقة عمرو دينا وتناغمهما سويًا”.

وتابعت: “عمرو دياب ودينا الشربيني انفصلوا فعلاً، هو جميل ومتواضع، ودينا كل شيء جميل بها، لكننا حسدناهم”.

تامر أمين أشعل النار بين الثنائي

وعتبت بسمة وهبة على زميلها الإعلامي تامر أمين، وقالت: “ثم أنهم تركوا بعض، ومع ذلك لم نتركهم في حالهم، لا داعي يا تامر أمين لإشعال الأمور. بالراحة عليهم يا تامر، أنت أتيت لتهدئة النفوس”.

وأضافت: “حين تفعل ذلك ياتامر، ماذا سأفعل أنا في برنامجي الجديد؟”.

ووجهت بسمة وهبة رسالة للجمهور قائلة: “بالراحة على الناس، لو كان هناك أملاً واحد بالمئة أن يعودا لبعضهما لن يعودا”.

وتابعت: “هل من المنطقي أن أذهب لعمرو دياب وأخبره أن دينا تقصدك بما قالته في هذا البرنامج، وأذهب لدينا وأقول لها أن عمرو يغني مواويل يقصدك بها”.

الحب لا يشترى بالنقود

وأعربت بسمة وهبة عن أمنيتها أن يعود عمرو دياب ودينا الشربيني سوياً، وقالت: “يارب لو في خير لهما أن يصلح حالهما، وسأخبركم نصيحة. النقود قد تجلب لنا أي شيء في حياتنا، والقدر قد يجلب كل شيء في حياتنا، لكن الحب لا نستطيع إحضاره”.

ووجهت بسمة وهبة نصيحة لعمرو دياب ودينا الشربيني، قائلةً: “من يجد حب في حياته حلو وجميل فليتمسك به وتنازلوا وحاولوا. ونصيحتي من باب الخير وبلاش تستغنوا عن الحب بهذه السهولة”.

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