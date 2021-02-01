نجلاء عبد العزيز تغضب السعوديين
نجلاء عبد العزيز
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شاهد ماذا فعلت السعودية نجلاء عبد العزيز بطفلها وأثارت غضب السعوديين!

كتب وطن
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أعلن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية في . عن اتخاذه اجراءً عاجلاً بحق بعد نشرها صورة لطفلها أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السعودي

طفل بملابس فتيات

وذكر مركز بلاغات العنف الأسري في تغريدته التي رصدتها “وطن”، أن الأم أجبرت طفلها على ارتداء ملابس فتيات، وقامت بتصويره ونشره عبر مواقع التواصل.

وذكر مغردون أن المقصودة هي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية نجلاء عبد العزيز.

وكانت نجلاء عبد العزيز قد أثارت الجدل قبل أشهر بتصوير نجلها بفستان زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل. وفردت شعره كالفتيات وألبسته مجوهرات، ونشرت الصور.

نجلاء عبد العزيز تستغل طفلها

وجدد تداول الصورة مرة أخرى، غضب المغردون عبر “تويتر”، والذين هاجموا نجلاء عبدالعزيز واتهموها باستغلال طفلها بأسوأ طريقة من أجل الشهرة فقط.

وكتبت مغردة باسم ريهام: ” مريضة من جد مريضة ايش ذنبه ياعمري عليه بس”.

ووجه آخر نصيحة إلى الآباء قائلاً: “أي شخص ينفصل عن زوجته فليأخذ أطفاله، أمهات هذا الزمن الله يخلف بس”.

وكتبت أخرى: “شكل طفلها محزن، كيف يتم تغيير هويته وفطرته التي فطرها الله عليها، هل هي بكامل قواها العقلية؟”.

وتابعت: “حتى بالفلاتر تضع أحمر شفاه لطفلها، أتمنى من والدهم أن يهتم بهم، لأن وجودهم معها خطر”.

محاسبة مشاهير السوشيال ميديا

وطالب بدر السعودي بوضع حد لنجلاء عبد العزيز وغيرها، وكتب: “إذا لم نضع للمجنونة حد فعلى قيمنا ومبادئنا السلام. ولا تستغربوا مرة أخرى من أي طامة منها أو من غيرها”.

وطالبت ريحانة بتوسيع دائرة المحاسبة، وكتبت: “أتمنى أيضا محاسبة من يصور غرف النوم والليالي الرومانسية، والحركات الدخيلة على مجمتعنا”.

وتابعت: “مللنا من الطاقات السلبية، ومن يعرض جسده وقلة الأدب والألفاظ والتحديات، نظفوا السوشيال ميديا من الجراثيم عبيد الفلس”.

وطالبت أخرى بمعاقبة المشاهير المخطئين مثل نجلاء عبدالعزيز وكتبت: “لو يصدر قرار بالحكم على المشاهير إذا أخطأ بحق. (الدّين، أو العُرف العام، أو العادات أو أي إساءة عامة أو خاصة) بقطع المُعلنين عنهم ، فلن نجد من يبتذل نفسه، وأطفاله بالسّفاهة والتّفاهة من أجل اللّهث خلف الشّهرة والمال”.

انتهاك الطفولة

وحددت مغردة باسم روان طبيعة الجرم الذي ارتكبته نجلاء عبدالعزيز، وقالت: “ما فعلته انتهاء للطفولة، سواء عن طريق تصويره. بشكل غير لائق أو بالإجبار”.

وتابعت: “كلها جريمة تستحق العقوبة وأي شخص يحاول أن يلطّف هذا الأمر أو يخلق له مبررات مشارك معها في الدناءة”.

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وطالب مغرد آخر بمنع نجلاء عبد العزيز من السوشيال ميديا، وكتب: “ياليتهم بعد يمنعونها من السناب لأن حرام أن تصبح. هذه أم وترضى أن تكسر ولدها بهذا الشكل”.

بينما أشارت مغردة إلى أنها لاحظت أن نفسية الطفل مهزوزة من تصرفات والدته قبل هذه الفعلة.

وكتبت: “منذ زمن وطفلها نفسيته مريضة، حتى قبل الطلاق أذكر أنه كان يصرخ ويبكي كثيراً ولم تهتم له، وكثير نصحوها بأخذه إلى طبيب نفسي”.

وتابعت: “بعد الطلاق أصبح الوضع أكثر سوءاً، حتى قصة شعره أجبرته أن يكون مثل الفتيات رغم رفضه”.

نجلاء عبد العزيز تسيء للقرآن

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تثير فيها نجلاء عبد العزيز الجدل، فقد واجهت انتقادات لاذعة عبر منصة التواصل الإجتماعي. بعدما نشرت إعلان عن تزيين للمصاحف “بالفرو”.

ووصفت المصاحف حينها بألفاظ لا تتناسب مع قدسية القرآن الكريم.

وقالت: “أنا شفت مصحف واحد انهبلت عليه، شوفوا معاي المصحف يهبل يجنن، فيه كياتة مو طبيعية، مرة يناسب للشتا. شوفو كيف، من هنا غولد ومع البينك يا الله طالع فخم”.

من هي نجلاء عبدالعزيز؟

ونجلاء عبدالعزيز فاشينيستا سعودية تهتم بآخر صيحات الموضة والمكياج، وتشارك يومياتها مع عائلتها عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وتحظى نجلاء عبدالعزيز بمتابعة عالية على “سناب شات” و”انستجرام”.

وتعيش نجلاء عبدالعزيز في العاصمة الرياض مع أبنائها وزوجها، ونشأت في عائلة محافظة دينياً وهي من خريجي مدارس تحفيظ القران.

تنتمي نجلاء عبدالعزيز إلى عائلة كبيرة جداً، فوالدها متزوج من أربعة نساء وتمتلك أكثر من 12 أخ و أخت ووالدتها هي الزوجة الأخيرة.

وعرف عن نجلاء عشقها للتصميم بشتى أنواعه، سواء كان ديكور أو أزياء.

وفي 2019، قامت نجلاء عبدالعزيز بعرض أزياء من تصميماتها في أحد الفنادق الراقية.

رجل أعمال سعودي

وأثارت نجلاء عبد العزيز جدلاً واسعاً أثناء إجراءات طلاقها من زوجها السابق “علي الناصر”.

وعادت نجلاء مرة أخرى لتثير الجدل وتقلب مواقع التواصل الاجتماعي رأساً على عقب، بعدما أعلنت عن زواجها للمرة الثانية بعد مرور أشهر قليلة على طلاقها.

وعبر الناشطون حينها عن شعورهم بالصدمة من تسرع نجلاء عبدالعزيز في الارتباط مرة أخرى، خاصة أنها كشفت معاناتها من طلاقها الأول.

وقالت نجلاء حينها عبر “سناب شات”: “تقدرون تقولون مبروك الله يوفقني ويتمم بخير”.

وتبين أنها تزوجت مرة أخرى من رجل الأعمال السعودي الشاب فهد الموسى، وهو الشريك المؤسس لشركة “انسباير فينتشرز”. والمدير التنفيذي لفنادق “درنف”، ورئيس مجلس الإدارة لشركة “يمامة”.

وهو مطلق، ويكبر نجلاء عبدالعزيز بسنتين فقط، ويعمل في الديوان السعودي الملكي، وليس لديه أطفال من زواجه الأول على عكس. نجلاء التي لديها طفلان نهار، وروز.

وسبق أن أهدى فهد الموسى نجلاء عبدالعزيز سيارة يصل ثمنها لنصف مليون ريال، أي ما يعادل 134000 دولار.

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