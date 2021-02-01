شاهد ماذا فعلت السعودية نجلاء عبد العزيز بطفلها وأثارت غضب السعوديين!

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية في السعودية. عن اتخاذه اجراءً عاجلاً بحق نجلاء عبد العزيز بعد نشرها صورة لطفلها أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السعودي

طفل بملابس فتيات

وذكر مركز بلاغات العنف الأسري في تغريدته التي رصدتها “وطن”، أن الأم أجبرت طفلها على ارتداء ملابس فتيات، وقامت بتصويره ونشره عبر مواقع التواصل.

مركز بلاغات العنف الأسري: نتعامل مع واقعة نشر أم صورة طفلها بعد أن أجبرته على ارتداء ملابس فتيات وتصويره ونشره عبر مواقع التواصل. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 31, 2021

وذكر مغردون أن المقصودة هي نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية نجلاء عبد العزيز.

وكانت نجلاء عبد العزيز قد أثارت الجدل قبل أشهر بتصوير نجلها بفستان زفاف، وزينت وجهه بمساحيق التجميل. وفردت شعره كالفتيات وألبسته مجوهرات، ونشرت الصور.

نجلاء عبد العزيز تستغل طفلها

وجدد تداول الصورة مرة أخرى، غضب المغردون عبر “تويتر”، والذين هاجموا نجلاء عبدالعزيز واتهموها باستغلال طفلها بأسوأ طريقة من أجل الشهرة فقط.

وكتبت مغردة باسم ريهام: ” مريضة من جد مريضة ايش ذنبه ياعمري عليه بس”.

مريضة من جد مريضة

ايش ذنبه ياعمري عليه بس #نجلاء_عبدالعزيز pic.twitter.com/6ZtHz3V99u — رَيّےـهےـِآمِےـ عَےـبّےـدُآلَلَهےـِ (@RehamAabdullah) February 1, 2021

ووجه آخر نصيحة إلى الآباء قائلاً: “أي شخص ينفصل عن زوجته فليأخذ أطفاله، أمهات هذا الزمن الله يخلف بس”.

#نجلاء_عبدالعزيز

اي شخص ينفصل عن زوجته ياخذ عياله نصيحه امهات هالوقت الله يخلف بس

🤢 — مزاجي (@alndawy63) February 1, 2021

وكتبت أخرى: “شكل طفلها محزن، كيف يتم تغيير هويته وفطرته التي فطرها الله عليها، هل هي بكامل قواها العقلية؟”.

وتابعت: “حتى بالفلاتر تضع أحمر شفاه لطفلها، أتمنى من والدهم أن يهتم بهم، لأن وجودهم معها خطر”.

ولدها منظره يحزن الله يكون ف عونه كيف يتم تغير هويته وفطرته الي فطر الله عليه هل هي بكامل قواهاالعقليه لم تلبس ولدها فستان اناث وتحط لهم مكياج حتى بالفلاتر تحط روج لولدها الوحده ترضي بجيناتها كل الاطفال حلوين يا #نجلاء_عبدالعزيز اتمني ابوهم يهتم فيهم خاصه الولد وجوده مع امه خطر — شجرة الدر 🇸🇦 (@LGh870) February 1, 2021

محاسبة مشاهير السوشيال ميديا

وطالب بدر السعودي بوضع حد لنجلاء عبد العزيز وغيرها، وكتب: “إذا لم نضع للمجنونة حد فعلى قيمنا ومبادئنا السلام. ولا تستغربوا مرة أخرى من أي طامة منها أو من غيرها”.

#نجلاء_عبدالعزيز

إذا ما حطينا للمجنونة المنحطة الحقيرة هذي حد فعلى قيمنا ومبائنا السلام، ولا عاد تستغربون أي طامة منها أو من غيرها. pic.twitter.com/IBWVr5yIMW — بدر السعودي 🇺🇸🇸🇦🐪 (@Badr_KSA_2020) February 1, 2021

وطالبت ريحانة بتوسيع دائرة المحاسبة، وكتبت: “أتمنى أيضا محاسبة من يصور غرف النوم والليالي الرومانسية، والحركات الدخيلة على مجمتعنا”.

وتابعت: “مللنا من الطاقات السلبية، ومن يعرض جسده وقلة الأدب والألفاظ والتحديات، نظفوا السوشيال ميديا من الجراثيم عبيد الفلس”.

ليت بعد الي يصورون غرف نوم وليله رومنسيه وحركات دخيله على مجتمع ملينا من طاقات سلبيه ومن الي يعرضون جسمهم ومن قله الادب والألفاظ وتحديات نظفوا الميديا من الجراثيم عبيد الفلس #نجلاء_عبدالعزيز — ريحانه (@Fx19b) February 1, 2021

وطالبت أخرى بمعاقبة المشاهير المخطئين مثل نجلاء عبدالعزيز وكتبت: “لو يصدر قرار بالحكم على المشاهير إذا أخطأ بحق. (الدّين، أو العُرف العام، أو العادات أو أي إساءة عامة أو خاصة) بقطع المُعلنين عنهم ، فلن نجد من يبتذل نفسه، وأطفاله بالسّفاهة والتّفاهة من أجل اللّهث خلف الشّهرة والمال”.

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لو يصدر #قرار بالحكم على المشاهير إذا أخطأ بحق ( الدّين ، أو العُرف العام ، أو العادات أو أي إساءه عامة أو خاصة ) #بقطع المُعلنين عنهم ، فلن نجد من يبتذل نفسه، وأطفاله بالسّفاهه والتّفاهه من أجل اللّهث خلف الشّهرة والمااال. #نجلاء_عبدالعزيز — ✨﮼نور | ﮼خُلاصة،تجربة✨ (@writing_24) February 1, 2021

انتهاك الطفولة

وحددت مغردة باسم روان طبيعة الجرم الذي ارتكبته نجلاء عبدالعزيز، وقالت: “ما فعلته انتهاء للطفولة، سواء عن طريق تصويره. بشكل غير لائق أو بالإجبار”.

وتابعت: “كلها جريمة تستحق العقوبة وأي شخص يحاول أن يلطّف هذا الأمر أو يخلق له مبررات مشارك معها في الدناءة”.

#نجلاء_عبدالعزيز اللي سوته انتهاك لطفولة ولدها سواءََ عن طريق تصويره بشكل غير لائق أو تصويره بالإجبار ! وكلها جريمة تستحق العقوبة وأي أحد يحاول يلطّف هذا الأمر أو يخلق له مبررات مشارك معها في الدناءة . — رَوان🦋 (@RON02__) February 1, 2021

وطالب مغرد آخر بمنع نجلاء عبد العزيز من السوشيال ميديا، وكتب: “ياليتهم بعد يمنعونها من السناب لأن حرام أن تصبح. هذه أم وترضى أن تكسر ولدها بهذا الشكل”.

#نجلاء_عبدالعزيز

ياليتهم بعد يمنعونها من السناب لان حرام ذي تصير ام وترضى تكسر ولدها بهالشكل 💔 — – عُ | (@i3o__18) February 1, 2021

بينما أشارت مغردة إلى أنها لاحظت أن نفسية الطفل مهزوزة من تصرفات والدته قبل هذه الفعلة.

وكتبت: “منذ زمن وطفلها نفسيته مريضة، حتى قبل الطلاق أذكر أنه كان يصرخ ويبكي كثيراً ولم تهتم له، وكثير نصحوها بأخذه إلى طبيب نفسي”.

وتابعت: “بعد الطلاق أصبح الوضع أكثر سوءاً، حتى قصة شعره أجبرته أن يكون مثل الفتيات رغم رفضه”.

ترا ولدها من زمان نفسيته تعبانه حتى قبل الطلاق اذكر كان يصرخ و يبكي كثير و مااهتمتله و كثير نصحوها تاخذه لطبيب نفسي بس الله اعلم اذا راحت ، بعد الطلاق الوضع صار اوفر ، حتى قصة الشعر و تخليها زي البنات و هو مو راضي ياعمري عليه مره يحزن #نجلاء_عبدالعزيز — fati (@fati00988775) February 1, 2021

نجلاء عبد العزيز تسيء للقرآن

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تثير فيها نجلاء عبد العزيز الجدل، فقد واجهت انتقادات لاذعة عبر منصة التواصل الإجتماعي. بعدما نشرت إعلان عن تزيين للمصاحف “بالفرو”.

ووصفت المصاحف حينها بألفاظ لا تتناسب مع قدسية القرآن الكريم.

وقالت: “أنا شفت مصحف واحد انهبلت عليه، شوفوا معاي المصحف يهبل يجنن، فيه كياتة مو طبيعية، مرة يناسب للشتا. شوفو كيف، من هنا غولد ومع البينك يا الله طالع فخم”.

من هي نجلاء عبدالعزيز؟

ونجلاء عبدالعزيز فاشينيستا سعودية تهتم بآخر صيحات الموضة والمكياج، وتشارك يومياتها مع عائلتها عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وتحظى نجلاء عبدالعزيز بمتابعة عالية على “سناب شات” و”انستجرام”.

وتعيش نجلاء عبدالعزيز في العاصمة الرياض مع أبنائها وزوجها، ونشأت في عائلة محافظة دينياً وهي من خريجي مدارس تحفيظ القران.

تنتمي نجلاء عبدالعزيز إلى عائلة كبيرة جداً، فوالدها متزوج من أربعة نساء وتمتلك أكثر من 12 أخ و أخت ووالدتها هي الزوجة الأخيرة.

وعرف عن نجلاء عشقها للتصميم بشتى أنواعه، سواء كان ديكور أو أزياء.

وفي 2019، قامت نجلاء عبدالعزيز بعرض أزياء من تصميماتها في أحد الفنادق الراقية.

رجل أعمال سعودي

وأثارت نجلاء عبد العزيز جدلاً واسعاً أثناء إجراءات طلاقها من زوجها السابق “علي الناصر”.

وعادت نجلاء مرة أخرى لتثير الجدل وتقلب مواقع التواصل الاجتماعي رأساً على عقب، بعدما أعلنت عن زواجها للمرة الثانية بعد مرور أشهر قليلة على طلاقها.

وعبر الناشطون حينها عن شعورهم بالصدمة من تسرع نجلاء عبدالعزيز في الارتباط مرة أخرى، خاصة أنها كشفت معاناتها من طلاقها الأول.

وقالت نجلاء حينها عبر “سناب شات”: “تقدرون تقولون مبروك الله يوفقني ويتمم بخير”.

وتبين أنها تزوجت مرة أخرى من رجل الأعمال السعودي الشاب فهد الموسى، وهو الشريك المؤسس لشركة “انسباير فينتشرز”. والمدير التنفيذي لفنادق “درنف”، ورئيس مجلس الإدارة لشركة “يمامة”.

وهو مطلق، ويكبر نجلاء عبدالعزيز بسنتين فقط، ويعمل في الديوان السعودي الملكي، وليس لديه أطفال من زواجه الأول على عكس. نجلاء التي لديها طفلان نهار، وروز.

وسبق أن أهدى فهد الموسى نجلاء عبدالعزيز سيارة يصل ثمنها لنصف مليون ريال، أي ما يعادل 134000 دولار.

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