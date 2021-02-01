تصدر وسم “القبض على مغتصب كلب الرياض”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية. الامر الذي أثار موجة غضب واسعة عقب الحادثة البشعة.

فريق تطوعي مشهور بانقاذ الحيوانات عثر على كلب تم اغتصابه وتعذيبه في الرياض ومطالبات بالقبض على المغتصب ..#القبض_على_مغتصب_كلب_الرياض pic.twitter.com/ZH6n60BzCz — مشاهير `و` خرابيط! (@_jiif) February 1, 2021

وبتتبع قصة الوسم من خلال محرر (وطن) اتضح أن فريق تطوعي مشهور بإنقاذ الحيوانات في السعودية، عثر على كلب تم اغتصابه وتعذيبه في الرياض.

مطالبات بالقبض على شخص اغتصب كلب وقام بتعذيبه في الرياض 💔 pic.twitter.com/GBdFEvU2BI — WHR (@whrumor) February 1, 2021

غضب واسع عقب الحادثة البشعة

ولاقت الحادثة البشعة استنكار واسع من قبل المغردين، وسط مطالبات عديدة بضرورة القبض على الجاني مغتصب كلب الرياض.

حتى الحيوانات ماسلمو منهم زي ما انتوا شايفين فما بالكم البشر؟ شاركوا هنا خلونا نسمع تم القبض #القبض_على_مغتصب_كلب_الرياض pic.twitter.com/qLNGRYUgAC — ملاك ثائره♀️ (@MIzl43) February 1, 2021

وكتب أحد النشطاء مستنكرا ومبديا تعجبه من أن يقدم شخص على مثل هذا الفعل:”معقولة ذا الكلام اقسم اذا هو صحيح ان القصاص حلال فيهم”

معقوله ذا الكلام اقسم اذا هو صحيح ان القصاص حلال فيهم — 💚💚فهد💚💚 (@Sucey8) February 1, 2021

وقالت ناشطة أخرى معبرة عن حزنها الشديد لهذا المشهد البشع:”وداعا ايها الكلب، إذا لم تكن لك عدالة في الأرض. فوالله لن يضيع حقك في السماء.”

وداعا ايها الكلب😢💔 اذا لم تكن لك عدالة في الارض فو الله لن يضيع حقك في السماء. نأسف لوجود هذه النفوس المريضة الغير السوية في مجتمعاتنا تدنس كل القيم والاخلاق الجميلة التي تربينا ونشأنا عليها..اتمنى ان تردع و تعاقب على فعلتها اشد العقاب #القبض_علي_مغتصب_كلب_الرياض pic.twitter.com/iYtuL4Iznl — Candle3 (@Candle310) February 1, 2021

وتابعت:”نأسف لوجود هذه النفوس المريضة الغير السوية في مجتمعاتنا. تدنس كل القيم والأخلاق الجميلة التي تربينا ونشأنا عليها. أتمنى أن تردع وتعاقب على فعلتها أشد العقاب”

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص هذه الواقعة التي لم يتاح لنا التأكد من صحتها، قال ناشط يدعى عبدالله متعجبا:”ساب ٧ مليار انسان عايش على كوكب الارض وراح لكلب”

ساب ٧ مليار انسان عايش على كوكب الارض وراح لكلب — عبدالله. (@Il__xIl1) February 1, 2021

هذا ورغم أن الاعتداء وقع على حيوان، فقد دعت مغردة سعودية لإخصاء المعتدي حتى يكون عبرة لغيره.

اخصوه عشان يكون عبره لغيره — butterfly (@honpilr) February 1, 2021

بينما شكك آخرون بصحة هذا الخبر معتبرين أنه أمر غير واقعي وصعب الحدوث.

سلامات

اشك في صحة الخبر

وش ذا الخرمة الغلط 😂😂 — ﾓ∆ⅰㄅ∆ﾚ♕ (@7_3_9) February 1, 2021

حتى انا احس كذب 🙊 — Maha🤍. (@plmoje) February 1, 2021

حقوق الحيوان في الاسلام

وكانت عدة جهات إسلامية أكدت على حقوق الحيوان في الإسلام، من إطعامها و تقديم النفع لها، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى. توعد أشد الوعيد كل من ملك حيوانا وفرط فيه دون إطعام أو شراب.

وكذلك تم تحريم اتخاذ الحيوانات هدفا للرمي، لما لذلك من آثار على نفسية الحيوان. ولأن هذا يدخل ضمن ممارسة العنف ضدها وذلك حرام شرعا.

كما يأمر الإسلام بالإحسان إلى الحيوانات التي تأكل حتى عند الذبح، وذلك بذكر اسم الله عند ذبحها، واحترام حقها في موت رحيم دون ألم أو تعذيب.

كذلك حث الإسلام على إنقاذ الحيوانات إن كانت في محنة أو مأزق، كمن سقط من الحيوانات في بئر أو حفرة أو غرق.

وبهذه التعليمات السامية، التي تدعو إلى احترام حقوق الحيوانات في الحياة باطمئنان، يقدم ديننا الحنيف أروع مثال في الرفق بالحيوان. والحرص على حقوقه.

فحث الإنسان على أن يكون رفيقا بها، لما يترتب على ذلك من أجر و ثواب.

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