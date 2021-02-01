اغتصاب كلب الرياض يثير ضجة واسعة
اغتصاب كلب الرياض
Imageحياتنا

شاهد اغتصاب كلب الرياض وتعذيبه يفجر غضب السعوديين .. ومطالبات بضبط الجاني

كتب وطن
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تصدر وسم “القبض على مغتصب ”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر . الامر الذي أثار موجة غضب واسعة عقب الحادثة البشعة.

وبتتبع قصة الوسم من خلال محرر (وطن) اتضح أن فريق تطوعي مشهور بإنقاذ الحيوانات في السعودية، عثر على كلب تم اغتصابه وتعذيبه في الرياض.

غضب واسع عقب الحادثة البشعة

ولاقت الحادثة البشعة استنكار واسع من قبل المغردين، وسط مطالبات عديدة بضرورة القبض على الجاني مغتصب كلب الرياض.

وكتب أحد النشطاء مستنكرا ومبديا تعجبه من أن يقدم شخص على مثل هذا الفعل:”معقولة ذا الكلام اقسم اذا هو صحيح ان القصاص حلال فيهم”

وقالت ناشطة أخرى معبرة عن حزنها الشديد لهذا المشهد البشع:”وداعا ايها الكلب، إذا لم تكن لك عدالة في الأرض. فوالله لن يضيع حقك في السماء.”

وتابعت:”نأسف لوجود هذه النفوس المريضة الغير السوية في مجتمعاتنا. تدنس كل القيم والأخلاق الجميلة التي تربينا ونشأنا عليها. أتمنى أن تردع وتعاقب على فعلتها أشد العقاب”

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وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي بخصوص هذه الواقعة التي لم يتاح لنا التأكد من صحتها، قال ناشط يدعى عبدالله متعجبا:”ساب ٧ مليار انسان عايش على كوكب الارض وراح لكلب”

هذا ورغم أن الاعتداء وقع على حيوان، فقد دعت مغردة سعودية لإخصاء المعتدي حتى يكون عبرة لغيره.

بينما شكك آخرون بصحة هذا الخبر معتبرين أنه أمر غير واقعي وصعب الحدوث.

حقوق الحيوان في الاسلام

وكانت عدة جهات إسلامية أكدت على حقوق الحيوان في الإسلام، من إطعامها و تقديم النفع لها، مشيرة إلى أن الله سبحانه وتعالى. توعد أشد الوعيد كل من ملك حيوانا وفرط فيه دون إطعام أو شراب.

وكذلك تم تحريم اتخاذ الحيوانات هدفا للرمي، لما لذلك من آثار على نفسية الحيوان. ولأن هذا يدخل ضمن ممارسة العنف ضدها وذلك حرام شرعا.

كما يأمر الإسلام بالإحسان إلى الحيوانات التي تأكل حتى عند الذبح، وذلك بذكر اسم الله عند ذبحها، واحترام حقها في موت رحيم دون ألم أو تعذيب.

كذلك حث الإسلام على إنقاذ الحيوانات إن كانت في محنة أو مأزق، كمن سقط من الحيوانات في بئر أو حفرة أو غرق.

وبهذه التعليمات السامية، التي تدعو إلى احترام حقوق الحيوانات في الحياة باطمئنان، يقدم ديننا الحنيف أروع مثال في الرفق بالحيوان. والحرص على حقوقه.

فحث الإنسان على أن يكون رفيقا بها، لما يترتب على ذلك من أجر و ثواب.

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