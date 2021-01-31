نور عمرو دياب تكشف علاقتها مع دينا الشربيني بعد انفصالها عن والدها

فتحت نور الابنة الأكبر للفنان المصري عمرو دياب، قلبها لمُتابعيها عبر “انستغرام”، وكشفت لهم الكثير عن حياتها الخاصة.

وتحدثت نور عمرو دياب عن والدها ووالدتها الممثلة المصرية شيرين رضا، وكذلك حبيبة والدها السابقة الفنانة دينا الشربيني.

وحول سؤالها “هل تحبين دينا الشربيني” قالت نور: “طبعا أحبها، أحبها جداً، إنها حقاً شخصية رائعة ولطيفة جداً”.

“أكثر أب مجتهد عرفته”

وطرح عليها مُتابع آخر سؤالاً قال فيه: “كيف هي علاقتك بوالدك”، فكتبت نور: “إنها جيدة بالفعل، إنه أكثر أب مجتهد أعرفه حتى الآن”.

وتابعت نور عمرو دياب: “إنه دائماً موجود حين أحتاجه، ماذا سأقول عن المزايا العديدة التي يمتلكها”.

واستطردت نور إجابتها حول والدها قائلة: “هو مصدر إلهام لي وللكثيرين غيري، وأنا محظوظة جداً لوجوده، وأحبه جداً من كل قلبي”.

والدتي رحلتي وموتي

وحول مدى إيجابية علاقتها بوالدتها الفنانة شيرين رضا، قالت نور: “والدتي أفضل صديق لي، إنها رحلتي وموتي”.

وتابعت نور: “أحبها حتى الموت وأفعل أي شيء من أجلها، وأشتاق إليها جداً”.

ووجهت نور رسالة لوالدتها باللغة الكرواتية، وقالت: “ماما إذا كنتي تقرأين هذا، أنا أحبك”.

علاقة نور دياب بإخوتها

ووجه أحد المتابعين سؤالاً لنور قال فيه: “لماذا لم تنضمي إلى عبدالله وكنزي في دبي؟”.

وأجابت نور: “صدقني كنت أتمنى أن أنضم إليهم، ولكني كما قلت سابقاً أنا أقيم في لندن، وهناك إغلاقات كثيرة بسبب فيروس كورونا حالت دون سفري”.

ونفت نور دياب نيتها في دخول مجال الفن أو الغناء، مؤكدة أن أختها جانا هي المغنية فقط في العائلة.

وأشارت نور إلى أنها تحب من الفنون الرقص فقط، وهو هوايتها الوحيدة في الفن.

نور دياب تقدم نصائح في الموضة والرشاقة

ووجهت نور كذلك عدة نصائح لمُتابعيها حول طريقة تجنبها اكتساب الوزن.

وقالت: “انتبه لكمية السعرات الحرارية التي تتناولها في الطعام، ومارس الرياضة بانتظام، وتأكد من شرب كمية كافية من الماء، والنوم بشكل كافي، وعدم إجهاد الجسم”.

وكونها مدونة أزياء، ردت نور على إحدى المتابعات التي طلبت منها نصائح حول ملابسها، وقالت: “عليك العثور على الألوان التي تناسب بشرتك، وكذلك شكل جسمك”.

وتابعت نور نصيحتها حول الموضة: “يجب أن تحتوي خزانتك على القطع الأساسية اللافتة، والإكسسوارات فريدة التصميم”.

نور دياب تتعرض لحملة تنمر

وكانت نور قد أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام بسبب إحدى صورها.

ونشرت نور دياب صورة عبر “انستجرام” تُظهر ملامحها بشكل قريب جداً، وعلقت عليها: “عن قرب، اضغط على الصورة لترى من أين أزيائي”.

ردود فعل غاضبة من ابنة عمرو دياب

وتباينت ردود الأفعال حول صورة نور دياب، فمنهم من سخر من شكلها، ومنهم من دافع عنها ضد حملة التنمر التي تعرضت لها. وأشادوا بظهورها بلا مساحيق مكياج وعمليات تجميل.

حملة تنمر

وجاء في أحد التعليقات: ” كل الحالات فيها جمال خاص بها هي، لا أحد بشع”.

وأشار آخر إلى أنها لا تُشبه والدها أو والدتها، وكتب: ” لا تشبه عمرو دياب أو شيرين رضا، ولكن ملامحها حلوة، ولو لم ترسم عينها بهذه الطريقة ستكون أجمل”.

وسخر آخر في تعليقه قائلاً: “والله ولا شبه أمها ولا أبوها، هذه تم تبديلها في المستشفى”.

“بينما دافعت إحدى المتابعات عن ابنة عمرو دياب، وكتبت: “هذه خلقة الله، وأراها جميلة ولا يوجد في شكلها مشكلة، لا أحد يختار شكله”.

مصممة أزياء و”بلوغر”

وكانت ابنة عمرو دياب التي التزمت الصمت تجاه ما تعرضت له من تعليقات مُتنمرة، قد أجابت عن العديد من الأسئلة عبر خاصية “الستوري” في “انستجرام” بعدما فتحت لمتابعيها مجالاً للأسئلة ليتعرفوا إليها أكثر.

وقالت نور دياب إنها من مواليد العاشر من يونيو 1990 وتعيش حاليا في العاصمة البريطانية لندن، وأنها تعمل كمصممة أزياء و”بلوغر”.

وكشفت نور أنها تتحدث 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية، ودرست إدارة الأعمال، وأن لونها المفضل هو الزهري. وطولها يبلغ 161 سنتميترا.

نور عمرو دياب

وأشارت نور إلى أن والدها هو مطربها المفضل، وأنها لا ترغب في التمثيل مثل والدتها. كما أنها ورثت مهارة الرقص من جدها.

يُشار إلى أن “نور” هي الأبنة الأكبر لعمرو دياب، وأول طفلة يرزق بها الفنان من الزوجة الأولى شيرين رضا. والذي أورد اسمها في أغنيته “نور العين”، الذي أطلقها عام 1996.

علاقة نور دياب ودينا الشربيني

وكانت تربط نور وحبيبة والدها السابقة دينا الشربيني، علاقة جيدة، بعكس أبناء عمرو دياب الآخرين.

وتبادل الثنائي الغزل بينهما، بعدما نشرت نور دياب صور لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكانت “نور” نشرت صور لها، ظهرت من خلالها بإطلالة محتشمة إذ ارتدت بلوزة سوداء بأكمام طويلة وبنطلون، وعلقت الفنانة دينا الشربيني على الصور: “وحشتيني”، لترد عليها ابنة الهضبة قائلة: “وأنتي كمان وحشتيني”.

وكانت هذه المرة الثانية بينهما، فقد أرسلت دينا الشربيني في وقت سابق رسالة اشتياق إلى “نور”، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على “إنستجرام”، وهو ما ردت عليه “نور” قائلة: “وحشتيني أيضًا يا دينا”.

انفصال عمرو ودينا

وانتشرت مؤخراً أنباء عن انفصال دينا الشربيني وعمرو دياب، انتهت بطرد الأخير لها من شقته بسبب إصرار دينا. على إعلان الزواج بشكل رسمي.

وأرجعت حينها مصادر مقربة من دیاب، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما. إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

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