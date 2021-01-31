للمرة الثانية على التوالي.. الدنمارك بطلاً لكأس العالم لكرة اليد بعد تغلبه على السويد

حقق منتخب الدنمارك للمرة الثانية على التوالي لقب كأس العالم لكرة اليد لعام 2021م، بعد نجاحه من تحقيق الفوز. على منتخب السويد في نهائي المسابقة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

التعادل بالشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بين كلا المنتخبين بنتيجة 13/13 بعد شوط شهد القوة والإثارة والسرعة. في الأداء بين المنافسين طيلة زمن الشوط الأول.

واستمر المنافسة القوية بين الفريقين مع مجريات أحداث الشوط الثاني بين السويد والدنمارك. في نهائي كأس العالم للمونديال لكرة اليد ” الرجال”.

إلى جانب التألق الذي شهده الشوط الثاني لحارس المنتخب الدنماركي “ماجنوس لاندين” 25 عاماً والمساعدة. بشكل كبير مع فريق بلاده أمام المنافس القوي في حسم اللقاء مع منتخب السويد في نهائي الكأس.

وانتهت المباراة بين المنتخبين بفارق هدفين لصالح فريق حامل اللقب السابق الدنماركي. على حساب منتخب السويد بنتيجة 26/23 في مباراة شهدت القوة والإثارة والسرعة في تسجيل الأهداف في شباك مرمى الفريقين.

وحاز نجم المنتخب الدنماركي ” مايكل هانسن” بجائزة أفضل لاعب في مونديال كأس العالم لكرة اليد في مصر لعام 2021. بعد انتهاء منافسات البطولة.

اللقب الثاني في مسيرته

ونجح منتخب الدنمارك في مونديال كأس العالم لكرة اليد 2021م، المقامة في جمهورية مصر العربية، من الحفاظ. على لقبه السابق للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه في البطولة الماضية التي أقيمت عام 2019 بعد تحقيق الفوز على منتخب النرويج في دولة ألمانيا.

وبهذا الفوز في النسخة الثانية للمنتخب الدنماركي هذا العام 2021م، فقد تساوت بذلك مع كل من منتخب ألمانيا المكاكين. والمنتخب الروسي، إلى جانب المنتخب الإسباني الذي فاز عليه حامل اللقب الدنماركي في النصف النهائي من مونديال العالم لكرة اليد.

الميدالية الفضية

وقد فشل منتخب السويد المنافس على لقب البطولة أمام حامل اللقب الدنماركي بعد غياب عن المنافسات لنحو 22 عاماً. حيث كان أخر الألقاب التي حصل عليها في عام 1999م، ليكتفي بحصد الميدالية الفضية لمرة الرابعة في تاريخ مسيرته.

والأولى التي حصل عليها في نسخة البطولة عام 2001 في فرنسا بنفس المركز في مونديال كأس العالم لكرة اليد ” الرجال.

نهائي المونديال 2021

وفي نهائي كأي العالم ” المونديال” لكرة اليد الذي جمع كلاً من منتخب الدنمارك والسويد مساء الأحد 31/1/2021م. بعد تأهل منتخب السويد بفوز على المنتخب الفرنسي بفارق كبير 32/26 في دور النصف النهائي، ليتأهل بتلك النتيجة إلى نهائي المونديال.

بينما نجح حامل اللقب المنتخب الدنماركي من التغلب على المنتخب الإسباني بفوز صعب بطل قارة أسيا بفارق نقطتين 35/33.

السويد ولقب كأس اليد

وقد سبق لمنتخب فريق السويد التتويج بتلك البطولة ” كأس العالم لكرة السد” لأربع مرات، كان أخر تلك البطولات في عام 1999. وقد استضافتها جمهورية مصر العربية، بعد تغلبها على منتخب الروسي بفارق هدف وحيد 25-24.

خسارة مصر في ركلات الترجيح

وقد خسرت المنتخب المصري في دور الربع النهائي من كأس العالم لكرة اليد على أرضه نهاية، أمام حامل اللقب الدنماركي. بعد تعادل كلا المنتخبين في الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 24/24.

وقد ودع مصر مونديال كرة اليد بعد مباراة شهدت تكافؤ الفرص والمحاولات بين كلا المنتخبين، وإهدار الفرص من. المنتخب المصري السهلة في التسديد في شباك حارس المنتخب الدنماركي، ليخرج من البطولة بفارق هدف وحيد 4/3.

وسط ترحيب وشكر من قبل نجوم الكرة المصرية، عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بالدور. والجهد الكبير الذي قدمه منتخب ” الفراعنة” المصري في مونديال مرة اليد 2021م، أمام بطل العالم الذي توج العام بالنسخة الثانية له على التوالي.

وقد احتل منتخب مصر المركز السابع من الترتيب في بطولة كأس العالم لكرة اليد المضافة على أرضها هذا العام. بعد الخروج من دور الثمن الربع النهائي من البطولة.

ترتيب المنتخبات في المونديال

حافظ فريق المنتخب الدنماركي على لقب كأس العالم لكرة اليد لعام 2021، وقد نال الميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي، بينما نال المنتخب السويدي الميدالية الفضية.

وكذلك نال المنتخب الإسباني بالميدالية البرونزية بعد فوزه على المنتخب الفرنسي في تحديد المركز في ترتيب المسابقة.

جاء الفرق ال 32 المشاركة في مونديال كأس العالم لكرة اليد ” للرجال” هذا العام 2021 في نسختها ال27 على انطلاقها في مصر على النحو التالي:

الدنمارك

السويد

اسبانيا

فرنسا

المجر

النرويج

مصر.

قطر.

سلوفينيا.

البرتغال.

الأرجنتين.

ألمانيا.

بولندا.

الاتحاد الروسي.

كرواتيا.

سويسرا.

بيلاروسيا.

البرازيل.

اليابان.

أيسلندا.

البحرين.

الجزائر.

مقدونيا الشمالية.

الأوروغواي.

تونس.

النمسا.

التشيلي.

الكونغو الديمقراطية.

المغرب.

أنغولا.

كوريا الجنوبية.

كاب فيردي.

وقد نظمت جمهورية مصر العربية كأس العالم لكرة اليد لعام 2021م وسط أجواء تشهد تفشي وباء فيروس كورونا. الذي يشهدها أرجاء دول العالم، في نسختها ال 27 من مسابقة كأس العالم لكرة اليد “الرجال” في دولة مصر ما بين الفترة 13 إلى 31 / يناير من الشهر الحالي.

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