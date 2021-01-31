شاهد كيف شوهت الفنانة شيماء علي شكلها بعملية تجميل!

أثارت الفنانة الإيرانية المقيمة بالكويت شيماء علي، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بشكل جديد.

شيماء علي “برأس جديد”

ونشرت شيماء علي أول فيديو لها عبر “سناب شات” بعد خضوعها لعملية إزالة جيوب أنفية.

وظهرت شيماء علي بالفيديو وهي تخضع لجلسة تصوير، وبدا شكلها مختلفاً تماماً.

وقالت شيماء علي إنها سعيدة من نتيجة العملية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي ترى فيها وجهها بالكامل منذ أن خضعت للعملية.

“اشتقت لوجهي”

وأضافت شيماء علي: ” كان أصعب وقت يمر علي في حياتي بسبب الآثار الجانبية للعملية، خاصة أنني كنت ممنوعة من الخروج أو بذل أي مجهود”.

ووجهت شيماء علي رسالة إلى جمهورها قائلة إنها اشتاقت لهم كثيراً، واشتاقت لنفسها أيضاً ولوجهها.

عملية تجميل وليس جيوب

وسخر رواد السوشيال ميديا من شكل شيماء علي الجديد، ورأوا أنها خضعت لعملية تجميل أنف وليس جيوب أنفية كما تقول.

ورأت إحدى المتابعات أن شيماء علي أصبحت نسخة من الممثلة الكويتية هنادي الكندري.

وكتبت المتابعة: “شيماء علي صارت نسخ لصق هنادي الكندري، من شوي شفت مقطع لها قسم ما عرفتها إلا من صوتها”.

بنات شيماء علي صارت نسخ لصق هنادي الكندري ..!! من شوي شفت مقطع لها قسم ما عرفتها إلا من صوتها !! — ‏هـيـفـاء ‏الـروقـي (@haifaotaa) January 31, 2021

“نسخ لصق”

وكتبت أخرى: ” عجيب كيف صايرين يشبهون بعض وكأن اللي يسوون عنده طابعه”.

عجيب كيف صايرين يشبهون بعض وكأن اللي يسوون عنده طابعه — نـورة (@norxi7_) January 31, 2021

ووافقتها الرأي مغردة كتبت: ” شيماء علي براس هنادي الكندري قصدك”.

شيماء علي براس هنادي الكندري قصدك — نوف خالد (@_Nofk) January 31, 2021

ونشر آخر صورة شيماء علي وعلق ساخراً: ” شيماء علي سارقة راس هنادي الكندري”.

شيماء علي سارقه راس هنادي الكندي ✔️ pic.twitter.com/hams1BksIj — َ (@beeu50) January 30, 2021

شيماء علي عاجزة عن الحركة

وكانت شيماء علي قد فاجأت جمهورها بظهور صادم على سرير المستشفى، وهي عاجزة عن الكلام والحركة.

وظهرت شيماء بالفيديو الذي نشرته لطمأنة جمهورها، بوجه متورم وكدمات زرقاء تغطي عينيها، وتتحدث بصعوبة.

وقالت شيماء : “أحببت أن أطمئنكم، أنا بخير، وشكراً لكل من سأل عني، لكني عاجزة الآن عن الحديث، دعوني أستوعب ماحدث. وسأخبركم به، ولكنني أشعر بالتعب من البنج”.

شيماء علي تطمئن متابعيها على صحتها من المستشفى، 💬”تعبانة من البنج بس أصحصح أكلمكم عن كل شي”https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي | pic.twitter.com/am2sxSpb8h — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 8, 2021

“تقليداً للدكتورة خلود”

واعتقد الناشطون حينها أن شيماء تعرضت لحادث، بينما هاجمها آخرون معتقدين أن إدمانها عمليات التجميل دفعها لعملية تجميل جديدة. تقليداً للدكتورة خلود.

“مي العيدان تحسم الأمر”

لكن الإعلامية الكويتية مي العيدان حسمت الأمر حين نشرت صورة شيماء، وهي على سرير المرض.

وعلقت مي العيدان قائلة: ” سلامات شيماء علي حبيبتي أخيرا سوت عملية الجيوب الأنفية بعد معاناة استمرت سنوات، ما اتشوفين شر يا أم أحمد”.

من هي شيماء علي؟

يذكر أن شيماء علي نصف كويتية، فوالدها إيراني، ووالدتها كويتية، وكان مسلسل “جرح الزمن” أول انطلاقتها الفنية عام 2001.

وفي عام 2015 أعلنت شيماء علي اعتزالها الفن بعد عقد قرانها، ثم تراجعت بعد ذلك وعادت في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2017 بمسلسل “رمانة”.

وشاركت شيماء علي العام الماضي في مسلسل “جنة هلي” و”في ذاكرة الظل”.

هوس التجميل

وسبق أن أثارت مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية الدكتورة خلود، موجة جدل بتغيير شكلها.

وكانت البداية حين نشرت الدكتورة خلود صورة من داخل غرفة العمليات أثارت قلق متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت الدكتورة الكويتية خلود في الصورة وهي على سرير الشفاء، وقد لُفّ رأسها، وأنفها بعد إجرائها عملية تجميل.

وكانت الدكتورة خلود أعلنت أنها ستجري عمليتين تجميليتين لتعديل أنفها بعدما أجرت مسحة كورونا.

ضريبة الجمال

وأضافت: “ضريبة الجمال وضريبة الخشم الجديد والأنف راح يصير صوت طبيعي عشان اللحمية راح تتعدل مش بس خشم جديد كمان صوت جديد. عشان الجمال والتنفس الطبيعي راح أتحمل”.

واستعرضت الدكتورة خلود بمقطع فيديو شكلها بعد إجرائها عملية تجميل لأنفها.

ونشرت الدكتورة خلود الفیدیو عبر حسابھا في “إنستغرام”، وظهرت بلا ضمادات، واختفى تورم عینیھا وجروح أذنھا بسبب العملية .

وتعرّضت الدكتورة خلود لسخرية واسعة وانتقادات من متابعيها، الأمر الذي دفعها لحذف المقطع .

وأعادت نشر صورة بجانب وجھھا عبر تطبیق السناب شات.

أمين يتفاخر بزوجته

وتفاخر أمين زوج “الدكتورة خلود” بعدد المشاهدات التي حصدتها زوجته على مقطع فيديو لها. ظهرت فيه بالإطلالة الجديدة.

وأشار زوج الفاشنيستا الكويتية في حديثه حينها إلى أن هذا المقطع حقق نسبة مشاهدة عالية جداً. ولفت إلى أن خلود تفوقت. بهذا على نجمي كرة القدم العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

كما سمع صوت الدكتورة خلود وهي تناقشه في هذا الشأن وأكد أن هذا لم يحدث يوماً ولفت إلى أنها تحتل المراتب الـ10 الأولى عالمياً. على تطبيق “سناب شات”، وأظهر أن الفيديو حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.

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