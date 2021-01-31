حقق فريق الضيف ليدز يونايتد الإنجليزي على أصحاب الأرض فريق ليستر سيتي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد. ضمن منافسات الجولة الأسبوع ال 21 من الدوري الانجليزي الممتاز.

وأقيمت المباراة بين كلا الفريقين داخل معقل فريق ليستر ستي على استاد ملعب ” ووكرز” الإنجليزي.

التعادل الإيجابي في الشوط الأول

كما جاء هدف الفريق المستضيف مع بداية أحداث الشوط الأول لفريق ليستر سيتي عن طريق اللاعب الإنجليزي. ” هارفي بارنيس” 23 عاماً في الدقيقة ال 13 بتسديدة قوية في شباك الضيف ليدز يونايتد.

بينما جاء هدف تقليص الفارق سريعاً لفريق ليدز يونايتد في الدقيقة ال 15 بواسطة اللاعب الشمالي الأيرلندي ” ستيوارت دالاس” 29 عاماً، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

هدفي ليدز يونايتد

وسجل اللاعب الإنجليزي ” باتريك بامفورد” 27 عاماً، المهاجم في فريق ليدز يونايتد الهدف الثاني في شباك ليستر سيتي. في الدقيقة ال 70 من عمر زمن المباراة بتسديدة رائعة جاءت على يسار حارس مرمى الثعالب.

📊 ساهم بامفورد في 15 هدفًا خلال 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد. ⚽️ 11 هدف

🎯 4 صناعة pic.twitter.com/4YtaoD1uyB — الدوري الإنجليزي™ (@EPLEcho) January 31, 2021

بينما عاد فريق الضيف ليدز يونايتد من جديد ليحرز الهدف الثالث عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي ” جاك هاريسون”. 24 عاماً في الدقيقة ال 84 في شباك المستضيف، ليحقق الفريق على ليستر سيتي “الثعالب” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لأصحاب الميدان في دوري ” البريميرليج”.

نتائج الفريقين في الدوري الانجليزي

وقد أضاع بتلك النتيجة وسقوطه على ميدانيه فريق ليستر سيتي “الثعالب”، ويضيع بذلك فرصة الصعود إلى وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز. ليمنح فريق ليفربول ” الريدز” الفرصة من أجل خطف المركز الثالث في مباراته اليوم.

كما حقق فريق المنافس ليدز يونايتد قد تمكن من تحقيق الفوز الثامن له في دوري الإنجليزي الممتاز” البريميرليج”. في المباريات ال20 التي خاضها الفريق بالدوري، فقد تعادل في مباراتين.

بينما تلقى الخسارة والهزائم في تسع مباريات، على عكس فريق الخصم ليستر سيتي في ال12 مباراة في المباريات ال20 الماضية.

وحقق التعادل في ثلاث مباريات، إلى جانب تلقيه الخسارة مع مباراته اليوم أربع مرات في الدروي الممتاز.

تشكيلة فريق ليستر سيتي

واعتمد مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي “البريميرليج” الأيرلندي “بريندان رودجرز” 48 عاماً،في مركز حراسة المرمى الدنماركي بيتر شمايكل.

وفي مركز خط الدفاع لعب كلاً من: البريطاني جيمس جوستين، واللاعب الفرنسي يوسف فوفانا، واللاعب الأيرلندي جوني إيفانز. إلى جانب اللاعب البلجيكي تيموثي كاستانيي.

An iconic moment in the Club’s history. Thank you, @22Demarai 💙 pic.twitter.com/4worIXiwqB — Leicester City (@LCFC) January 31, 2021

وفي خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس، واللاعب الفرنسي نامباليس ميندي.

وفي خط هجوم فريق ليستر سيتي لعب كلاً من: اللاعب الإسباني آيوزي بيريز، والبريطاني جيمس ماديسون، ومواطنه مارك ألبرايتون.

تشكيلة فريق ليدز يونايتد

كما اعتمد مدرب فريق ليدز يونايد الأرجنتيني “مارسيلو بيلسا” 65 عاماً أمام منافسه ليستر سيتي، في حراسة المرمى الفرنسي إيلان ميسيلر.

وفي خط الدفاع لعب كلاً من: الإسباني دييغو يورينتي، والأيرلندي الشمالي ستيوارت دالاس، والألماني روبن كوخ. إلى جانب اللاعب الهولندي باسكال ستروجيك.

وفي خط الوسط لعب كلاً من: اللاعب الإسباني بابلو هيرنانديز، والإنجليزي كالفين فيليبس، ومواطنه أدم فورشاو، واللاعب جاك هاريسون.

وفي الهجوم لاعب كلاً من: الإنجليزي باتريك بامفورد، واللاعب تايلر روبيرتس.

فوز فريق ليفربول

وقد حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزاً مهماً على حساب منافسه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف. وحيد في الدوي الممتاز.

هدفي المتألق صلاح

كما نجح الاعب المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي من قيادة فريق “الريدز” إلى المركز الثالث من الترتيب، من خلال تسديد هدفين اللقاء في شباك وست هام في الدقيقتين ال57 و68.

كبييير، بارع، ماهر، رائع، مٌذهل 🙌❤️ الملك المصري @MoSalah يصل للهدف رقم 20 مع الريدز للموسم الرابع على التوالي 👑 pic.twitter.com/X9VPLBaUiJ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 31, 2021

بينما جاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب الهولندي “جيورجينهو فاينالدوم” 30 عاماً في الدقيقة ال84 .

كما أحرز فريق وست هام الهدف الوحيد في الدقيقة ال87 من عمر زمن المباراة بواسطة اللاعب الإنجليزي ” كريج داوسون. ” 30 عاماً، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري الانجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 44 نقطة، متخطياً جاره المان يونايد. بفارق ثلاثة نقاط الذي يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

أمام المركز الثالث يحتل حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي المتراجع هذا الموسم برصيد 40 نقطة، أما المركز الرابع. يأتي فريق ليستر سيتي برصيد 39 نقطة،

وفي المركز الخامس يحتل فريق وست هام يونايتد برصيد 35 نقطة، أما في المركز السادس فريق توتنهام “السيبرز” برصيد 33 نقطة. أما في المركز السابع فريق تشيلسي “البلوز” متساوياً في عدد النقاط مع توتنهام برصيد 33 نقطة.

بينما يحتل في المركز الثامن فريق إيفرتون “التوفيز” برصيد 33 نقطة، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أستون فيلا. الإنجليزي برصيد 32 نقطة.

أمام في المركز العاشر يحتل فريق أرسنال الإنجليزي الذي تعثر في مباراته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”. بالتعادل السلبي دون أهداف برصيد 31 نقطة، الذي أقال مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد مؤخراً نتيجة النتائج السيئة.

تراجع أستون فيلا وصعود تشيلسي

وتعين المدرب الألماني توماس توخيل كبديل عنه من أجل استعادة فريق تشيلسي “البلوز” إلى دوري الإنجليزي من جديد.

أما في المركز العاشر يحتل فريق أستون فيلا برصيد 29 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المركز الحادي عشر يحتل فريق ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة، بينما في المركز الثاني عشر جاء فريق ليدز يونايتد. متساوياً بنفس النقاط مع فريق ساوثهامبتون، وفي المركز الثالث عشر يأتي فريق كريستال بالاس برصيد 26 نقطة.

أما في مركز الرابع عشر وولفرهامبتون برصيد 23 نقطة، أمام في المركز الخامس والسادس عشر فريقا بيرنلي وبرايتون. بنفس عدد النقاط برصيد 22 نقطة.

لكن يحتل فريق فولهام في المركز الثامنة عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 14 نقطة.

كما جاء في المركز التاسع عشر والأخير في جدول الترتيب وست بروميتش برصيد 12 نقطة، أما في أدني الترتيب يحتل فريق شيفيلد. يونايتد برصيد 8 نقاط.

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