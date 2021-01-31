أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس ستة أشهر والإبعاد بحق مغني راب سعودي شهير المعروف باسم “دايلر”.

“دايلر” متعاطي ومُروج

ووجهت المحكمة إلى “ع.ب.أ” تهمة زراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش.

وعثرت قوات الأمن لديه على ثلاث نبتات خضراء اللون، وجهاز يستخدم في الزراعة، كما ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

كما اتهم أيضاً مغني الراب الشهير باسم “دايلر” بتسهيل التعاطي لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث.

ويعيش “الدايلر” حياة المليونيرات رغم حداثة سنة.

شاهد من شرطة دبي

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة. قوله إن معلومات موثوقة المصدر وردت حول قيام المتهم الذي تجاوز لتوه الثامنة عشر من عمره بتعاطي المواد المخدرة.

وأشار إلى أن المتهم بحيازته كمية من المخدرات داخل مقر سكنه في برج معروف بمنطقة الخليج التجاري.

وألقي القبض على “دايلر” وبرفقته شاب آخر وفتاتين، وبتفتيش شقته عثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش.

كما عثر رجال الشرطة أثناء التفتيش على علبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاجة.

جهاز كهربائي ضوئي في منزل “دايلر”

وكانت المفاجأة في العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش. وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.

وقال “الدايلر” في اعترافاته بأن المتهم الثاني في القضية هو الذي جلب الشتلات إلى الشقة، وأن الأخير اشترى البذور من شخص. بإحدى الحفلات لكنه لا يعلم أي بيانات عن البائع، وهو الذي وضعها في شقته.

وأقر “الدايلر” بأنه زود المتهمة الرابعة “حدث دون الثامنة عشر” بمخدر الحشيش مرتين دون مقابل.

وقال متهم آخر في القضية إن مخدر الحشيش المضبوط في شقة “الدايلر” عائد له، وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة المتهم الأول مقابل مبالغ مالية اشتركوا فيها.

المتهمة الرابعة قاصر

وذكر شاهد من شرطة دبي أن المتهمة الرابعة محالة إلى محكمة الأحداث، وقد زودها المتهم الأول بمخدر الحشيش مرتين خلال شهر دون مقابل مادي.

وأشار الشاهد إلى أن عملية القبض طالت شخصاً آخر عثر داخل مركبته على كمية من مخدر الحشيش داخل علبة بلاستيكية أخفاها تحت كرسي السائق.

وأقر الأخير بأنه حصل عليها من شخص آسيوي مجهول الهوية متواجد خارج الدولة باعه إياها عبر تطبيق واتساب.

وهو أسلوب يلجأ إليه مروجو المخدرات في الفترة الأخيرة، بأن يرسل مكان وجود المخدر عبر خدمة تحديد المواقع ثم يحول إليه المشتري. النقود من خلال أحد مكاتب الصرافة دون أن يتقابلا.

ولفت المتهم إلى أنه أعاد بيع المخدرات للمتهم الثاني الذي ضبط في شقة الدايلر مقابل مبلغ أكبر.

أبو طلال الحمراني أول من كشف الجريمة

وكان إعلامي كويتي مُتخصص بأخبار الجرائم والحوادث، هو أول من كشف القصة، حين قال إنه تم القبض على مشهور خليجي معروف. وبرفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية.

وكشف الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني التفاصيل عبر سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر” حينها.

وكتب: “القبض على مشهوووور خليجي معروف جدا ومتابعينه بالملايين برفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم ومشهورة. (سورية) تدعي دائما أنها سعودية، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في (الداون تاون) دبي“.

وتابع حينها: “المشهور صاحب الملايين من المتابعين وبالأخص (المراهقين) يعتبر مغني راب ويوتيوبر وانستا وسنابي أخذ ولد خالته مشهور. الإنستقرام وصديقه مع مشهورة الإنستقرام (السورية) لشقته في دبي حيث وصلت معلومات عن قيامهم بشراء كميات كبيرة من الحشيش بقصد التعاطي وتم مداهمة الشقة”.

وأضاف أبو طلال الحمراني: “تم إحالتهم للتحقيق وهم بحالة غير طبيعية ومنذ شهر تم احتجازهم وكانت الصدمة أن الفاشينيستا المشهورة. لم تبلغ السن القانونية بالإضافة إلى صديقهم وتم الإفراج عنهم بكفالة لحين موعد القضية قبل اسبوع ماعدا المشهور صاحب الشقة فلا يزال محتجزا لدى السلطات الأمنية”.

وكشف أبو طلال المزيد من التفاصيل قائلاً: “يذكر أن الشاب المشهور جدا دفع لمحاميه 50000 ألف درهم ولم يستطع الإفراج. عنه رغم أن نتيجة الفحص ظهرت وتبقى 150 ألف درهم ليترافع عنه لكن بلا فائدة، ويذكر أنه الوحيد المتبقي في الحجز بسبب أنه مشهور وهو صاحب الشقة”.

مشاهير الحشيش

وأضاف: “حاليا وقبل أيام قليلة قامت الفاشينيستا بالعودة للظهور بعد غياب عن الإنستغرام أما المشهور المحتجز فيظهر بالسناب عن طريق شقيقه. الذي يقوم بتنزيل البوستات لإبعاد الشبه ولكي لا ينتبه المتابعون لسبب اختفائه عن الظهور”.

وعاد أبو طلال الحمراني بالمفاجأة الأكبر، مُدشناً هاشتاج #مشاهير_الحشيش، ليكشف ارتباط اسم الفنانة المغربية ميساء مغربي. بجانب مشاهير آخرين في القضية.

ولم يذكر الحمراني اسم ميساء مغربي بالصريح خوفاً من الملاحقة القانونية، لأن الإمارات تمنع نشر أسماء المتهمين في القضايا المختلفة. ما لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، لكنها الممثلة المغربية التي شاركها “دايلر” في فيلم “وان تو ثري اكشن”.

يُذكر أن الاسم الحقيقي لـ”دايلر” هو عبد العزيز ربيع بن الدليجان، وهو من مواليد عام 2001، عاش في السعودية وانطلقت. مسيرته الفنية في عمر الثامنة عام 2009م، وأول انطلاقة له كان من خلال قناة أجنبية اسمها “dyler TV”.

وكان أوج شهرته عندما اطلق أغنية صامولي التي كسبت شهرة عالية جداً، حتى انها اصبحت ترند السعودية لفترة طويلة من الوقت.

ويبلغ عدد متابعي “دايلر” في موقع يوتيوب، نحو 6.6 مليون متابع، ويتعمد إثارة الجدل من حين لآخر، فأثار الجدل بعد انتشار مقطع له وهو يضع قطع في جهاز الميكرويف، الأمر الذي تسبب في غضب الكثير من متابعيه ورواد السوشيال ميديا.

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