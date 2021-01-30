سارعت الكاتبة السعودية المعروفة وفاء الرشيد، لحذف تغريدة انتقادية كتبتها ونشرت تغريدة أخرى اعتذرت فيها عما قالته. فيما علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على اعتذارها.

وكانت وفاء الرشيد نشرت عبر حسابها الرسمي بتويتر تغريدة رصدتها (وطن) انتقدت فيها من وصفتهم بمدعي الوطنية، الذين لا عمل لهم سوى الشو.

وفاء الرشيد

وكتبت ما نصه:”يكتب البايو الوطن خط أحمر وهو بالبيت نايم بلا شغل ولا مشغلة. وبالليل في الاستراحة يناقش مباراة الفيصل مع التعاون! عالة على أهله والوطن”.

التغريدة التي أحدثت ضجة واسعة بين النشطاء السعوديين وأثارت جدلا واسعا، حيث أسقطها البعض على شخصيات سعودية بعينها.

الأمر الذي اضطر الرشيد لحذفها، وكتابة تغريدة أخرى اعتذرت فيها عما ذكرته ووضحت ما كانت تقصده وترمي إليه.

الكاتبة السعودية حذفت التغريدة واعتذرت

وقالت الكاتبة السعودية في تغريدة الاعتذار الجديدة:”غردت تغريدة ووجدت ردود فعل مستنكرة لمحتواها.ويعلم الله أنني لم أكن أقصد ما فهم منها ولا الإساءة لأحد”.

غردت تغريده و وجدت ردود فعل مستنكرة لمحتواها.ويعلم الله أنني لم أكن أقصد ما فهم منها ولا الإساءة لأحد، خانني التعبير بلا مكابرة ولم أوفق في صياغتها.وأعتذر لمن اعتقد أني اسأت إليه فهو ليس من طبعي أن اسيء لأحد و لا أجد في اعتذاري هذا شيء اخجل منه.. وقد حذفتها بناء على ما سبق ذكره. — د. وفاء الرشيد (@WwaaffaaA) January 29, 2021

وتابعت موضحة وفق ما رصدت (وطن):”خانني التعبير بلا مكابرة ولم أوفق في صياغتها. وأعتذر لمن اعتقد أني أسأت إليه فهو ليس من طبعي أن أسيء لأحد”.

واعتبرت وفاء الرشيد في نهاية تغريدتها أنها لا تجد في اعتذارها هذا شيء تخجل منه، مضيفة “وقد حذفتها بناء على ما سبق ذكره.”

هذا وتساءل ناشطون عن السبب الحقيقي وراء حذفها هذه التغريدة، وهل تلقت تهديدات لحذفها أم شعرت بالخطر بعدما أسقط البعض. تغريداتها على شخصيات كبيرة بعينها في المملكة.

والله ودي اعديها بس ماقدرت ، احسها اساءة صريحه وصريحه جداً

"عالة على الوطن" هذي اللي تقهر . pic.twitter.com/0KzOBegWVJ — أحمد (@Jbrotx) January 29, 2021

يادكتوره كلن يفهم بهالوقت على كيفه حتى ولو كانت التغريده واضحه وصريحه تلقين البعض يفسرها على كيفه الوقت هذا اقشر والاغبياء اقشر منه😊 — 👑بوووح الشمال👑 (@nn2049n) January 29, 2021

ورفض ناشط اعتذار وفاء الرشيد، وكتب مهاجما إياها:”اعتذارك غير مقبول هذي مو اول مره تتجاوزي حدودك وتغلطي على الشعب هذي. قلت احترام لجميع الشعب السعودي.”

اعتذارك غير مقبول

هذي مو اول مره تتجاوزي حدودك وتغلطي على الشعب هذي قلت احترام لجميع الشعب السعودي. اعتذار بعد 3 ايام من الإساءة ما ظنتي جات من طيب خاطر لو صدق ادركتي انك اخطأتي كان من اول يوم.

للأسف انك من الإعلاميين المحسوبين علينا! — Mane (@ManeAl33) January 29, 2021

وتابع:”اعتذار بعد 3 ايام من الإساءة ما ظنتي جات من طيب خاطر لو صدق ادركتي انك اخطأتي كان من اول يوم. للأسف انك من الإعلاميين المحسوبين علينا!”.

من جانبه علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على اعتذار الرشيد وثمنه.

وقال في تغريدة له ردا على اعتذار الكاتبة السعودية:”اعتذار أراه صريحًا وشجاعًا لأننا في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ.”.

اعتذار أراه صريحًا وشجاعًا لأننا في الغالب يصعب علينا أن نعتذر بصراحة وبلا مكابرة حين نخطئ .. وكلنا معرض للخطأ والى أن يخونه التعبير .. شكرًا د وفاء https://t.co/dxVCFlCMrE — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) January 29, 2021

وتابع: “وكلنا معرض للخطأ وإلى أن يخونه التعبير.. شكرًا د وفاء”.

ولا تتوقف وفاء الرشيد عن إثارة الجدل بين السعوديين، وسبق أن نشرت مقالا بصحيفة “عكاظ” العام الماضي أيدت فيه مسلسل “أم هارون”. الذي تعرض لحملة هجوم عنيفة واتهامات بالترويج للتطبيع.

وأشادت “الرشيد” في مقالها هذا بالصورة المزيفة التي حاول المسلسل تصديرها عن “مسلم ومسيحى ويهودى في حى واحد. وكلهم عرب يسكنون بالكويت قبل تأسيس دولة إسرائيل عام 1948م، المسلم يذهب لمسجده والمسيحى لكنيسته واليهودى يتوجه لمعبده كلهم عابدون رباً واحداً.”

وتابعت في مقالها:”تعايش جميل وروح وفية وهمّ واحد وفرح واحد، هبّ الجميع لنداء جارهم عندما اشتعلت النيران ببيته، واحتفل الجميع. عندما تزوج الأحباب، بصرف النظر عن المكون الدينى بينهم معيد لنا مشهداً يجسد العربى النقى الإنسان، الذي يترفع عن الفوارق الدينية والطائفية بلا أي تدخل من السياسة ولوثات الأيديولوجيا التي غيبتنا.”

وتابعت في المقال الخبيث الذي حاول إظهار اليهود المحتلين بصورة جيدة والتعاطف معهم:”تظاهر الكل، المسلم واليهودى والمسيحى. مؤيدين لفلسطين ومنددين لقيام دولة إسرائيل! ساروا يداً بيد في طرقات الحى يهتفون ضد الصهاينة بمشهد واضح يؤكد موقفهم جميعاً ضد التطبيع والتواجد الصهيونى.”

كفّرت حياة الفهد وخوّنت محمد العدل

وأكملت مشيدة بمسلسل “أم هارون”:”مشهد يؤكد أن هذا المسلسل لا يسوق لأى اتجاه سوى السلام والتعايش بلا كراهية!. إلا أن الأصوات تعالت وتواصل الهجوم والتخوين، لأن المشهد هو ليس المعتاد! هو ليس المتفق عليه! كُفّرت الممثلة الكويتية حياة الفهد وخُون المخرج المصرى محمد العدل وانتقد العمل!.”

وأضافت وفاء الرشيد:”هذا العمل، الذي وصفوه بقاعدة لبروباجاندا التطبيع مع النظام الإسرائيلى! بينما المسلسل أصبح «تريند» في خمس دول. عربية بيوم واحد، ونجح نجاحاً كبيراً عند المشاهد الإنسان العربى الذي يرتكى على أريكته يتابع مسلسل «أم هارون» على تلفازه بلا مَن يملى على رأسه كيف يفكر.. وبلا اجترار لما تم حشوه من (فكر) متجذر بالرأس طوال سنوات من أيديولوجيا تكرس الكره والطائفية والعنصرية.”

واستطردت:”ما المشكلة أن تكون هناك أعمال درامية تجسد التعايش الدينى وتنبذ الكراهية؟ هل أقول لكم ما المشكلة الحقيقية؟. المشكلة سادتى أن الوجدان العربى اليوم مازال مثقلاً بهموم وحمل فُرض عليه هو لا ذنب له فيه.”

وأوضحت:”هموم من حقب وصراعات سابقة كثير من الشباب اليوم يجهل تفاصيلها.”

وللتلبيس على المتابع زعمت وفاء أن لا تدافع عن إسرائيل بينما مقالها ينضح بالتطبيل للتطبيع:”أنا هنا لا أدافع عن الصهاينة ولا أبرر التواجد الإسرائيلى بيننا. ولمن سيرفع كرت النصوص الدينية بوجهى التي نعرف أن لها سياقات تاريخية معينة وسيسقطها على الواقع مطلقاً سيرانى غير ذلك، ولكن الله وحده على ما أكتب شهيد.”

وأكملت:”أما علماء الدين فهذا وقت التعايش في زمن صعب مثقل بالتحديات، ليعيش المسلم بسلام من خلال بث قيم التعايش. وإعادة تفسير الإشكالات في المتشابهات بالنص.”

واختتمت الكاتبة السعودية مكررة إشادتها بالمسلسل الذي اعتبره ناشطون أحد أدوات الخيانة وتبرير التطبيع:”هرمنا يا أم هارون. وأنتِ أعدتِ لنا الزمن العربى الجميل النقى وأثرتِ فينا نوستالجيا الانسجام الذي كان يسود المجتمعات العربية.. والانسجام والتعايش لا يعنى أبداً التفريط بالحقوق المسلوبة. ولا يعنى الانسجام والتعايش مع القتلة والمجرمين، سواء أكان يهودياً أو بوذياً.

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