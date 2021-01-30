مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني .. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم السبت 30/1/2021م لخوض مباراة قوية أمام منافسه فريق ليفانتي. في بداية منافسات الجولة ال 21 من الدوري الإسباني الممتاز. والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” ألفريدو دي ستيفانو”.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وستقام المباراة بين كلا المنافسين على ميدان فريق “الملكي” الإسباني، عند الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”. وعند الساعة الخامسة والربع بتوقيت مصر وفلسطين.

وستبث وقائع المباراة عبر شبكة قنوات “بي أن سبورت” القطرية التي تملك حقوق البث للدوري الإسباني هذا الموسم. عبر قناتها “beIN Sports HD 3” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. ومعدل استقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500.

تشكيلة فريق ريال مديد

وسيعتمد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان المصاب بفيروس كورونا في مباراته أمام منافسه ليفانتي على تيبو كورتوا في حراسة المرمى. وفي خط دفاع الفريق سيلعب كل من: الفرنسي فيرلاند ميندي، والإسباني سيرجيو راموس والفرنسي رافائيل فاران. والإسباني داني كارفاخال”.

كما سيلعب في خط الوسط كل من: الألماني توني كروس، والبرازيلي كاسيميرو. والكرواتي لوكا مودريتش. وفي خط الهجوم سيلعب البلجيكي إيدين هازارد، الفرنسي كريم بنزيما، والإسباني ماركو أسينسيو.

وسيغيب عن المباراة اللاعب الإسباني “ناتشو فيرنانديز” نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

كما سيغيب اللاعب البرازيلي “رودريغو غوس” للإصابة في أوتار ركبته. وكذلك اللاعب الأوروغواياني “فيديريكو فالفيردي”لاعب مركز خط الوسط في فريق ريال مدريد.

تشكيلة فريق ليفانتي

وسيعتمد مدرب ليفانتي “فرنسيسكو لوبيز” 53 عاماً، على تشكيلة أساسية مكونة من حارس المرمى الإسباني “أيتور فيرنانديز أباريسكتا”.

وفي خط الدفاع سيلعب كل من: الإسباني كارلوس كليرك، ومواطنه سيرجيو بوستيغو ريدوندو، والبرتغالي روبن فيزو، إلى جانب إقحام اللاعب الإسباني خورخي ميرامون.

قائمة ليفانتي المستدعاة لمواجهة ريال مدريد pic.twitter.com/sU0RDfSq97 — Blancos Global (@Blancos_Global) January 29, 2021

وفي خط الوسط سيكون: اللاعب المقدوني إنيس باردي، والصربي نيمانيا رادويا، والإسباني ميكائيل مالسا، بالإضافة إلى مشاركة اللاعب الإسباني خوسيه لويس.

كما سيلعب في الهجوم الثنائي اللاعب الإسباني داني جوميز، ومواطنه روجر مارتي.

بينما سيغيب عن المباراة في صفوف الفريق كلاً من: اللاعب الإسباني خورخي دي فروتوس. لاعب بلد الجبل الأسود نيكولا فوكيفيتش. لاعب خط الوسط الإسباني خوسيه كامبانيا بداعي الإصابة.

ريال مدريد للفوز

ويطمح فريق ريال مدريد الإسباني “الملكي” من تحقيق الانتصار على ميدانه. أمام الفريق الضيف ليفانتي من أجل خطف ثلاثة نقاط هامة. لمواصلة المنافسة على صدارة ترتيب ” الليغا” الإسبانية.

ورغم انفراد جاره أتلتيكو مدريد بصدارة الدوري وتعزيز الفارق مع الريال الذي يحتل المركز الثاني من جدول الترتيب الممتاز.

وقد نجح ريال مدريد في الجولة الماضية من تحقيق الفوز بعد هزائم متتالية تعرض لها هذا الموسم. أمام منافسه ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن المتوقع أن تُعطي هذه الأهداف الفريق دفعة معنوية والثقة في صفوف لاعبي فريق الريال. من أجل التركيز في المباريات المقبلة بالدوري الإسباني.

كما يواجه ليفانتي خسائر متتالية في منافسات دوري الليغا الإسبانية.

فقد تعثر في جولته الماضية بالتعادل أمام فريق بلد الوليد بهدفين لكل منهما. ليتراجع في ترتيب الدوري الممتاز.

ويسعى فريق ليفانتي إلى العودة إلى سكة الانتصارات من جديد، من أجل الصعود في ترتيب الإسباني الممتاز، لكن هذا الأمر يتطلب الاستفادة وتقديم أداء جيد أمام حامل اللقب السابق فريق ريال مديد الإسباني.

خسارة بطولتين

وقد بات الخيار المهم لفريق الريال التركيز هذا الموسم على الدوري الإسباني، بعد خسارته كأس السوبر وخروجه بهزيمة أمام أتليتك بلباو الذي تُوج بها على حساب فريق برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد.

بالإضافة إلى توديعه كأس ملك إسبانيا أمام فريق من الدرجة الثانية ” ألكويانو” في دور ال 32 من بطولة الكأس في أسبوع يعتبر الأسود على فريق ريال مدريد الإسباني الموسم الجاري.

حالة زيدان جيدة

وكشف مساعد مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الفرنسي ” دافيد بيتوني” في مؤتمر صحفي له بأن حالة مواطنه زين الدين زيدان بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، جيدة”.

وأضاف بيتوني، قائلاً: ” كرة القدم بنسبة للمدرب زيدان تمثل له كل شيء، وهي شغفه الأول، ومعنوياته جيدة، ولكنه يشعر بالحزن بعض الشيء”.

💬 David Bettoni: ''The principles are always the same, play with intensity, start the game well and play our game".#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/5Ipp8e5EcY — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 29, 2021

وأردف عن علاقته مع لاعبي الفريق، ” أعرفهم منذ سنوات طويلة جداً، وتربطني علاقة قوية جداً بهم خلال فترة عملي داخل فريق ريال مدريد الإسباني”.

تجديد عقد راموس

وقال الفرنسي دافيد بيتوني عن تجديد عقد قائد فريق الريال المدافع سيرجيو راموس: “لست قلقاً هو قائدنا وهو محترف ورائع، ولكن لايمكنني قول أي شيء أخر، وراموس يشعر بتحسن مع مرور الوقت، ونحن نقيم وضعه أسبوعياً، ولن نخاطر به في مباراته أمام ليفانتي، وسنرى الأسبوع المقبل”.

ونوه الى ان “أتلتيكو مدريد في الصدارة لأنهم يستحقون ذلك، ولكن هناك العديد من المباريات المتبقية، وسنفكر في كل مباراة منفصلة، من أجل خطف النقاط، ونحن الآن نفكر في المباريات وليس في المنافسين”.

ويحتل حامل اللقب السابق فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني من ترتيب الدوري ” الليغا” برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يتربع على عرش الصدارة برصيد 47 نقطة، مع وجود مباراتين مؤجلتين بالدوري.

بينما يأتي فريق المنافس ليفانتي المتراجع هذا الموسم في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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