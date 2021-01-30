التحرش في فتاة بالكويت
الخليج
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شاهد ما فعلته كويتية مع شباب تحرشوا بها جماعيا وفضحتهم على مواقع التواصل 

كتب وطن
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وثقت فتاة في تعرضت لها من عدد من الشباب بالكويت، عن طريق تصوير ما يجري معها منهم بهاتفها المحمول.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تناقله عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الفتاة بتصوير أول متحرش والذي يمتلك سيارة جيب لون فسفوري.

وعلقت: “هذا أول واحد، قعد يقط عليّ حكي وأنا أمشي مع صديقاتي وما سويت شي، وكل وحدة لابسة ماسك أو لابسة لبس محتشم”.

ثم تابع المقطع مظهراً ما تعرضت له الفتاة حين دخلت للمطعم، ومن ثم قيام شخص آخر بالمشي من جانبها بسيارته.

وقالت “طبعاً جاء مرة ثانية وقعد يشتمني مرة ثانية، شوفوا الوقاحة لوين وصلت”.

ردود فعل غاضبة على الحادثة

وتفاعل عديد من رواد مواقع التواصل مع المقطع المظهر لحادثة التحرش تلك مع الفتاة الكويتية.

ومنهم من أيد تصرفها بتصويرهم وفضحهم عبر مواقع التواصل، ودعم الحق في مواجهة المتحرشين وتقديمهم للقضاء أيضاً.

كما أخذ آخرون كالعادة على الطلب من الفتيات أن يلتزمن باللبس الشرعي وبالعباءة وغطاء الرأس، كي لا يتعرضن للتحرش.

وقال أحد المعلقين في هذا السياق: “صار ثقافة مجتمعية هالسلوك مع العلم الكل ترفضه بس صار ثقافة وكل واحد و أسلوبه”.

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فيما علق حساب “بو علي” على المقطع وقال: “الحل الوحيد الستر والحشمة واللباس الشرعي يعني (بوشيه وعباية رأس”.

عقوبة التحرش في الكويت

ويعتبر القانون الكويتي واقعة التحرش جريمة يعاقب عليها بالسجن، إذا ثبتت إدانة مرتكبها.

وتشهد الكويت بين الحين والآخر أحداثاً عدة مشابهة لمشكلات اجتماعية تعاني منها البلاد، وسط اختلافات عديدة بالآراء بين الكويتيين حول طرق علاجها وحلها.

وكان ناشطون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة تحطيم وافدة عربية سيارة الشرطة في الكويت بعد القبض عليها.

وتظهر الفتاة بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهي تصرخ بهستيريا داخل دورية الأمن، وتضرب بقدميها الزجاج محاولة كسره.

بينما يقف أحد عناصر الأمن ويحاول تهدئتها قائلاً: “بس خلاص”.

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