ما أخفته السعودية عن قصف الرياض .. هذا ما أصاب مجمع ملكي مهم في العاصمة جراء الصاروخ

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل الأضرار التي ألحقها القصف المجهول على العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، والذي استهدف مجمع ملكي مهم في الرياض.

مجمع ملكي

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة. إن الهجوم الذي استهدف العاصمة السعودية يوم السبت الماضي أسفر عن وقوع أضرار في مجمع ملكي مهم في الرياض.

وقالت الصحيفة وفق المصادر إن الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ. هو الأول الذي يستهدف الرياض منذ نحو سبعة أشهر.

تفاصيل الحدث

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض المقذوفات. لكن شخصين على دراية بالأمر أكدا للصحيفة أن مجمعا ملكيا مهما تعرض لأضرار طفيفة من جراء الهجوم.

كما حمل التحالف مسؤولية الهجوم للحوثيين المدعومين من طهران،. وكذلك ألمحت الولايات المتحدة بذلك، لكن الحوثيين نفوا مسؤوليتهم عن الحادث.

وبحسب التحالف، فقد تم اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض، وذلك وفق لقناة “الإخبارية” الرسمية، فيما لم تقدم أي تفاصيل.

الجدير ذكره، أن جماعة غير معروفة وتتخذ من العراق مقراً لها، تدعى “كتائب وعد الحق”. زعمت أنها استهدفت قصر اليمامة ومواقع أخرى في الرياض. ردا على الدعم السعودي المزعوم لتنظيم “داعش”.

كما وأفاد شهود عيان، أن هجوماً آخر استهدف الرياض الثلاثاء، أعقبه انطلاق صواريخ منظومة باتريوت الاعتراضية من داخل الحي الدبلوماسي بالعاصمة السعودية.

قصر اليمامة

الجدير ذكره، أن الحي الدبلوماسي مجاور لقصر اليمامة الذي يعتبر المقر الرسمي للملك الواقع في الضاحية الغربية للرياض.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن تفاصيل الحادث الثاني لاتزال غير واضحة، مع عدم وجود تعليق رسمي من قبل التحالف السعودي أو الحوثيين، كما امتنع مسؤولون عسكريون أميركيون عن التعليق.

وقبل عدة أيام، نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانا باسم جماعة “ألوية الوعد الحق”، تتبنى فيه هجوماً بالطائرات المسيرة على العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي.

كما وقال البيان، إنه “بعد تمادي أعراق الخليج في جرائمهم بحق شعوب المنطقة ومواصلتهم دعم عصابات الإجرام الداعشي والجماعات التكفيرية التي أوغلت بدماء الأبرياء”.

وتابع البيان: “ها هم أبناء الجزيرة العربية يوفون بوعدهم ويرسلون طائرات الرعب المسيرة إلى مملكة آل سعود”.

وأضاف البيان: “ندك اليوم حصونهم في قصر اليمامة وأهداف أخرى في الرياض ويعلنون بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم ثأرا لدماء الشهداء”.

التحالف العربي

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن السبت، عن اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت قناة “العربية” السعودية، أن الصاروخ أطلقته جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون) تجاه الرياض.

وقالت: “أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض”.

أنصار الله

من جانبها، نفت جماعة “أنصار الله” اليمنية، تنفيذ أية عملية هجومية ضد دول التحالف العربي. وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف العربي تدمير “هدف جوي معاد” في سماء العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة “أنصار الله” العميد يحيى سريع: “تنبه القوات المسلحة اليمنية. أنها لم تنفذ أية عملية هجومية ضد دول العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأكمل: “نؤكد أن من حقنا الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار”.

وأشار إلى أن “القوات اليمنية تقوم بالإعلان عن أية عملية تنفذها بكل فخر وشرف واعتزاز”.

حرب اليمن

الجدير ذكره، أن المملكة تقود التحالف العسكري في اليمن منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا التي تخوض نزاعا مسلحا داميا مع الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء.

وقُتل وأُصيب في النزاع اليمني عشرات آلاف الأشخاص وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وتسبب النزاع كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص ودفع بلد بكامله إلى حافة المجاعة.

إدانات دولية وعربية

وفي وقت سابق، تلاحقت الإدانات للهجوم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الهجومية.

وقال بيان الخارجية القطرية إن الدوحة تعتبر الهجوم الصاروخي “عملا خطيرا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وجدد البيان، موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، وفق وكالة الأنباء القطرية.

من جانب آخر أدانت الخارجية المصرية، في بيان، بأشد العبارات، محاولة استهداف الرياض بصاروخ، معتبرة ذلك اعتداءات إرهابية خسيسة.

وأكدت القاهرة دعمها ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب، حسب البيان ذاته.

من جهتها قالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك، إنها تدينُ بشدة الهجمات الجوية على العاصمة السعودية في 23 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان الدول الثلاث أن انتشار واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يقوض أمن المنطقة واستقرارها.

كما جدد الالتزام بأمن السعودية وسلامة أراضيها. كما أدانت الخارجية الأميركية بشدة الهجوم الصاروخي.

وقالت في بيان إنها تقوم بجمع مزيد من المعلومات عن الهجوم الذي يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين.

الأمم المتحدة

وفي وقت سابق، أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح: “نحن على دراية بتلك التقارير التي تفيد بأن القوات السعودية اعترضت هجوما جويا استهدف العاصمة الرياض”.

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