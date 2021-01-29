الفنانة اللبنانية منار حمزة تدعي زواجها من شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها
منار حمزة و شعبان عبد الرحيم
حياتنا

فنانة لبنانية تعرضت للإغتصاب من 3 شبان تفاجئ الجميع بزواجها من شعبان عبدالرحيم!

كتب وطن
0

ظهرت المطربة اللبنانية في فيديو ادّعت من خلاله أنها زوجة للفنان المصري الراحل شعبان عبدالرحيم ما تسبب بجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ.

“مش هاخد حاجة غصب عنكم”

وخلال بث مباشر عبر حسابها على موقع فيسبوك طالبت منار حمزة بحقها في ميراث .

وقالت منار حمزة: “بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم”.

واشتهرت منار حمزة في العالم العربي من خلال الدويتو الذي غنّت فيه مع شعبان عبد الرحيم، في كليب “هاتجوز لبنانية”.

3 شبان يغتصبون منار حمزة!

وتحدثت منار حمزة عن تعرضها لواقعة اغتصاب من 3 شبان، حين تواجدت في سوريا رفقة مدير أعمالها، التي ترجع لعام 2009.

اقرأ أيضاً

شاهد| “رُحت ابسطهم عكننوا عليا”.. ضابط بمطار تونس يصادر أموالا بحوزة “شعبولا”

دعا شعبان عبد الرحيم لتعديل أغنية “بكره إسرائيل”.. مصطفى بكري يهاجم عمرو موسى بسبب بشار الأسد

فيديو| “شعبولا” في أغنية هجاء جديدة: “ترامب خلاص تجنّن.. مالك ومال القدس؟!”

كما استعانت منار حمزة بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها التي تحمل اسم “كل لما يوحشني حبيبي”، وحولت السيارة إلى حمام سباحة.

وفاة شعبولة

وتوفي شعبان عبدالرحيم في كانون الأول 2019 عن عمر يناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة.

وكان عبد الرحيم شارك في حفل غنائي في السعودية. ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. حيث ظهر عبد الرحيم يغني وهو جالس على كرسي متحرك، بسبب كسر في قدمه.

كما اشتهر المطرب الشعبي المصري باسم “شعبولا”، كما عرف بارتداء أزياء ملفتة للنظر، مما جعل كثيرين يتهمونه بالهبوط بالذوق العام.

وكان رد عبد الرحيم هو أنه جزء من ثقافة شعبية في مصر، لا تؤثر على الذوق العام.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا

شاهد| “رُحت ابسطهم عكننوا عليا”.. ضابط بمطار تونس يصادر أموالا بحوزة…

دعا شعبان عبد الرحيم لتعديل أغنية “بكره إسرائيل”.. مصطفى بكري يهاجم عمرو…

فيديو| “شعبولا” في أغنية هجاء جديدة: “ترامب خلاص تجنّن.. مالك ومال…

بالإضافة للقب “البروفيسور”.. مركز حقوقي ممول من الإمارات يعين شعبولا…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More