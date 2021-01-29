فنانة لبنانية تعرضت للإغتصاب من 3 شبان تفاجئ الجميع بزواجها من شعبان عبدالرحيم!

ظهرت المطربة اللبنانية منار حمزة في فيديو ادّعت من خلاله أنها زوجة للفنان المصري الراحل شعبان عبدالرحيم ما تسبب بجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ.

“مش هاخد حاجة غصب عنكم”

وخلال بث مباشر عبر حسابها على موقع فيسبوك طالبت منار حمزة بحقها في ميراث شعبان عبد الرحيم.

وقالت منار حمزة: “بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم”.

واشتهرت منار حمزة في العالم العربي من خلال الدويتو الذي غنّت فيه مع شعبان عبد الرحيم، في كليب “هاتجوز لبنانية”.

3 شبان يغتصبون منار حمزة!

وتحدثت منار حمزة عن تعرضها لواقعة اغتصاب من 3 شبان، حين تواجدت في سوريا رفقة مدير أعمالها، التي ترجع لعام 2009.

كما استعانت منار حمزة بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها التي تحمل اسم “كل لما يوحشني حبيبي”، وحولت السيارة إلى حمام سباحة.

وتوفي شعبان عبدالرحيم في كانون الأول 2019 عن عمر يناهز 62 عاما في مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة.

وكان عبد الرحيم شارك في حفل غنائي في السعودية. ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط. حيث ظهر عبد الرحيم يغني وهو جالس على كرسي متحرك، بسبب كسر في قدمه.

كما اشتهر المطرب الشعبي المصري باسم “شعبولا”، كما عرف بارتداء أزياء ملفتة للنظر، مما جعل كثيرين يتهمونه بالهبوط بالذوق العام.

وكان رد عبد الرحيم هو أنه جزء من ثقافة شعبية في مصر، لا تؤثر على الذوق العام.

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