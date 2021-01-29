أُسدل الستار في الأردن على جريمة هزّت الرأي العام تمثلث باتهام أب أربعيني بهتك عرض ابنته المراهقة منذ أن كانت طفلة 300 مرة .

“هتك العرض 300 مرة”

وأصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكما مشددا بحق الأب بالوضع بالأشغال المؤقتة سبع سنوات ونصف،. وجرمته بجناية هتك العرض مكررة 300 مرة .

كما شددت المحكمة العقوبة للمتهم كونه والد المجني عليها بإضافة الثلث سندا لأحكام المادة 301 من قانون للعقوبات .بحسب موقع “رؤيا”

“كان يستغل غياب والدتها”

وكان المتهم، وهو والد المجني عليها البالغة من العمر 16 سنة. قد اعتاد على هتك عرض ابنته منذ أن كانت طفلة صغيرة. حيث كان يستغل غياب والدتها لفعل ذلك معها .

كما وتعرّضت المجني عليها للتهديد من قبل والدها لتظل صامتة على أفعاله خوفا منه ولم تقم بإبلاغ والدتها بما كان يقوم والدها معها إلى أن تم اكتشاف الأمر وجرت الملاحقة .

يشار إلى أن الحكم قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.

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