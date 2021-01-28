محمد بن سلمان في ثوبه الجديد وهذا ما قاله بأحدث ظهور له عن مستقبل الاستثمار بالمملكة

تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن الخطط والمشاريع التي تعمل عليها المملكة خلال الفترات القادمة. متطرقاً بحديثه إلى عدة ملفات أبرزها مدينة الرياض والرؤية المستقبلية لها.

وقال ابن سلمان خلال مقابلته، اليوم الخميس، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية. التي لاقت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل ورصدتها (وطن).:”إن الاقتصاديات العالمية ليست قائمة على الدول بل قائمة على المدن و85% من اقتصاد العالم يأتي من المدن. وخلال السنوات القادمة سيأتي 95% من اقتصاديات العالم من المدن”.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واستراتيجيات المدن في السعودية

وتابع ولي العهد السعودي في حديثه عن استراتيجيات المدن بالمملكة وقال: “اليوم نحن نعمل استراتيجيات على كل المناطق. أطلقنا استراتيجية نيوم، وأطلقنا مدينة نيوم ذا لاين، المدينة الرئيسية في نيوم، وقريباً سنطلق استراتيجية مدينة الرياض وسنعود لها”.

وبحسب محللين يبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ـ الحاكم الفعلي للمملكة ـ يتجه لانتهاج سياسة جديدة أقل قمعا وعنفا. عقب تغير موازين القوى الدولية برحيل راعيه دونالد ترامب عن البيت الأبيض وصعود الديمقراطيين مجددا.

وظهر ذلك جليا في محاولات ابن سلمان مؤخرا الظهور، بهيئة رجل الدولة المسالم المنفتح على العالم والهادف لتطوير العقول والشباب وجذب الاستثمارات.

مستقبل الاستثمار ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير

وأضاف في معرض حديثه حول مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وعسير: “أيضاً سنعمل على استراتيجية مكة المكرمة، واستراتيجية المنطقة الشرقية ومنطقة عسير. وكل المناطق قادمة بالطريق حسب الفرص الممكنة فيها.”

كما تابع الأمير محمد بن سلمان بشأن العاصمة السعودية الرياض ونسبة ما تشكله من اقتصاد المملكة.: “لكن مدينة الرياض لديها ميزات خاصة جداً، فاليوم تشكل ما يقارب 50 بالمية من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية”

ولفت إلى أن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل بـ30 بالمائة من بقية مدن المملكة العربية السعودية. كما أن تكلفة تطوير البنية التحتية والتطوير لعقاري فيها أقل ب29 بالمائة من بقية مدن المملكة.

البنية التحتية بالرياض رائعة جداً

وزاد ابن سلمان في حديثه واصفاً البنى التحتية في الرياض والنمو السكاني فيها: “والبنية التحتية بالرياض رائعة جداً بسبب ما قام به الملك سلمان. بما يزيد عن 55 سنة بإدارته لمدينة الرياض، والتخطيط لها من 150 ألف نسمة وصولاً لسبعة مليون ونصف نسمة”.

وأكمل ولي العهد السعودي في حديثه حول الرياض عاصمة المملكة: “فالرياض هي فرصة كبيرة جداً لخلق نمو اقتصادي. ضخم للمملكة العربية السعودية ولخلق صناعة ولخلق سياحة ولخلق تقدم كبير جداً”

وشدد:”لذلك يجب أن نهتم بالرياض وننظر لها بشكل كبير جداً لأنها أحد أهم ركائز المملكة العربية السعودية. فكل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكنات لخلق وظائف وخلق نمو بالاقتصاد واستثمارات، وخلق العديد من الفرص”.

وأردف ابن سلمان: “لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار، وبشكل عام نستهدف أن تكون الرياض من أكبر عشر اقتصاديات مدن بالعالم. واليوم هي من أكبر 40 اقتصاد بالعالم”

15 مليون أو 20 سيكون عددنا في 2030

وأوضح:”ونعمل على أن يصل من سبعة ونصف مليون نسمة، إلى 15 مليون أو 20 مليون نسمة في 2030. ونستهدف أن تكون الرياض من أفضل مدن العالم في جودة الخدمات والسياحة”.

مشاكل المملكة لم يتطرق لها ابن سلمان

وتسبب حديث ولي العهد السعودي بموجة من التفاعلات بين المغردين والنشطاء السعوديين. والذين عكف جزءٌ منهم على عرض مشكلات تعانيها المملكة لم يتطرق لها ولي العهد في حديثه.

وكان من ضمن تلك التعليقات قول أحد المغردين حول وضع فيروس كورونا في البلاد. وقال: “يا ملكنا الحالات كل يوم جالسه تزيد وبعض الجامعات تقرر دوامها حضوري ولا إحنا عندنا كرت ضد كورونا”.

ي ملكنا الحالات كل يوم جالسه تزيد وبعض الجامعات تقرر دوامها حضوري ولا احنا عندنا كرت ضد كورونا ولاتنسون الجامعات تحمل كم هايل من الطلاب تقدر بالآلاف هل يعقل انو دوامنا يكون حضوري واحنا اصلا مااخذنا اللقاح انظرو ف الموضوع23الف طالبه في كليه وحده امانه عندكم ولاتنسون اللي يعانون — saz (@saz202020) January 28, 2021

وأضاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: ” ولاتنسون الجامعات تحمل كم هايل من الطلاب تقدر بالآلاف هل يعقل انو دوامنا يكون حضوري. واحنا اصلا ما اخذنا اللقاح انظرو ف الموضوع23الف طالبه في كليه وحده امانة عندكم ولا تنسون اللي يعانون”.

فيما قال معلق آخر مستفقداً في حديث ولي العهد مدينة جدة والرؤية الخاصة بها. وكتب معلقاً: ” إحنا أهل جدة رحنا فيها وهيا البوابة الرئيسية للحج والعمرة والرياض”

احنا اهل جدة رحنا فيها وهيا البوابة الرئيسية للحج والعمرة والرياض ما كانت تحتاج الاهتمام الزايد عن حده قدها جاهزه من زمان .. للان شوارعنا نشتكي منها يارجل السيارات ما صارت تعيش بسبب سوء السفلته ( هذا وهي اسفلت ما جينا عالباقي) 🙂💔 — Bassem Alعmri 🇸🇦 (@Bassem909) January 28, 2021

وتابع:”ما كانت تحتاج الاهتمام الزايد عن حده قدها جاهزة من زمان، للآن شوارعنا نشتكي منها يا رجل السيارات. ما صارت تعيش بسبب سوء السفلتة ( هذا وهي إسفلت ما جينا عالباقي”

وكشف ابن سلمان أيضا خلال حديثه عن عزم شركة النفط العملاقة “أرامكو” السعودية، إطلاق المزيد من عمليات بيع الأسهم.

ويشار إلى أن شركة “أرامكو” تعتبر أكبر شركة نفط في العالم، وقد أتمت في أواخر 2019 أكبر طرح عام أولي في العالم. مدينة ذا لاين

ذا لاين

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد دشن مشروع مدينة “ذا لاين” ضمن مشروع مدينة “نيوم”.

وهي مدينة صديقة للبيئة صممت وفق معايير بيئية خاصة، في وقت سابق من الشهر الجاري يناير/كانون الثاني.

كما ويعتبر المشروع نموذجاً للشكل الذي يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية في المستقبل، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وخلال حفل افتتاح المدينة، كشف بن سلمان خلال كلمته عن موعد البدء بالعمليات لإنشاء مشروع “نيوم” الكبير. مستعرضاً حجم الوظائف والفرص التي سيوفرها هذا المشروع.

وأشار “ابن سلمان” خلال كلمته إلى أن “بدء تطوير ذا لاين سيتم خلال الربع الأول من عام 2021. إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم”.

وتابع ولي العهد السعودي في حديثه حول المدينة الجديدة قائلاً: “ذا لاين ستعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية. من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي”

وأشار ولي العهد محمد بن سلمان إلى أن وذلك يحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية.

وزاد: “بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.

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