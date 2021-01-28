كشفت تقارير إيطالية بأن النجم البرتغالي المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو قد غاب عن مباراة الفريق أمام سبال في الربع النهائي من كأس إيطاليا. بسبب الاحتفال بعيد ميلاد صديقته ” جورجينا رودريغيز” السابع والعشرين عاماً.

وقد انتهت مباراة يوفنتوس “السيدة العجوز” بتغلبه على الفريق المستضيف من الدرجة الثانية “سبال” بأربع أهداف نظيفة دون رد.

ضربة الجزاء

كما سجل اللاعب الإسباني “ألفاو موراتا” 28 عاماً في فريق يوفنتوس الإيطالي هدف التقدم في المباراة في الدقيقة. ال 16 من ركلة جزاء بتسديدة قوية لم ينجح حارس سبال من التصدي لها.

بينما أحرز الإيطالي ” جيانلوكا فرابوتا” 21 عاماً لاعب الجناح الأيسر الهدف الثاني لفريق السيدة العجوز في الدقيقة ال 33. لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق يوفنتوس بهدفين نظيفين دون رد.

هدفي اليوفي بالشوط الثاني

وسدد لاعب الوسط في يوفنتوس السويدي الهدف الثالث ” ديان كولوسيفسكي” 20 عاماً. على الجهة اليسرى شباك فريق سبال في الدقيقة ال 78.

بينما جاء الهدف القاتل في الدقيقة ال 94 من الوقت البديل قبل نهاية اللقاء بين المنافسين بواسطة لاعب. الجناح الأيمن الإيطالي ” فيديريكو كييزا” 23 عاماً، بتسديدة رائعة على الجهة اليمنى لشباك فريق المستضيف سبال.

بهذا الفوز لفريق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” يتأهل على حساب فريق الدرجة الثانية سبال. إلى الدور النصف النهائي من كأس إيطاليا، ليضرب موعداً نارياً في ديربي القمة مرة ثانية مع فريق الجار الانتر ميلان في اليوم الثاني من شهر فبراير القادم.

مباراة الذهاب والإياب

ومن المقرر أن يكون كلاسيكو إيطاليا بين فريق يوفنتوس الإيطالي “السيدة العجوز” وجاره الانتر في مباراة الذهاب. على ميدانه ملعب ” سان سيرو” في الثاني من شهر فبراير المقبل لعام 2021م.

بينما ستكون مباراة الإياب بين الفريقين على أرضية الفريق المنافس ” أليانز ستاديوم” معقل السيدة العجوز الإيطالي. وستكون يوم الثلاثاء التاسع من شهر فبراير القادم.

تعقيب المدرب بيرلو

وقال مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي ” أندريا بيرلو” في تصريحات صحفية إيطالية، ” فرحتي اليوم مضاعفة. لأننا بدأنا بعدد كبير من الشباب، لقد قاموا بعمل جيد وانا سعيد جداً لهم”.

وعن مواجهة الانتر ميلان، أردف قائلاً: ” المباراة الماضية أصبحت من الماضي، سنلعب أمامهم برغبة ورح كبيرتين لبلوغ النهائي.

كما أضاف المدرب بيرلو، ” من الجميل تواجد الحارس بوفون معنا، ومن الجميل مشاهدته يتدرب معنا بشكل يومي. فهو لايزال يبدو كالطفل ولديه الكثير من الطاقة، ولم أتوقع أن يواصل اللعب حتى الآن. لأنه كان يعاني من مشاكل بالظهر، لكنه تحلى بقوة كبيرة وعمل على حل تلك العقبة”.

صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز

وأردف صحيفة ” كوريري ديللو سبورت” الإيطالية وفقاً للمعلومات الواردة إليها، ” أنه تم مشاهدة كريستيانو رونالدو. وهو يقيم في فندق مغلق، رفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية” جورجينا رودريغيز”.

كما أفادت الصيفة الإيطالية، بأن الدون البرتغالي رونالدو قام بكسر قواعد مكافحة فيروس كورونا، من أجل قضاء يومين في الثلج برفقة صديقته جورجينا رودريغيز. للإحتفال بعيد ميلادها ال 27 من خلال عبور الحدور البرتغالية “بيدمونت” و”فالي دي أوستا” والتي يوجد بداخلها الجبال التي تعتبر أعلى القمم في قارة أوروبا.

وعلى إثر ذلك تغيب كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه أمام سبال من أجل قضاء بعض الوقت مع صديقته. في منطقة الثلج “فال فيني”، قبل أن يعودا إلى مدينة ” كورمايور” الإيطالية والإقامة داخل فندق مغلق.

فيما لم يتم تغريم البرتغالي رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز نتيجة كسر قواعد الوقاية للحد من تفشي وباء كورونا في البلاد. والذي فرضته السلطات الإيطالية الأسابيع الماضية.

ونشر مقاطع فيديو لرونالدو وصديقه الإسبانية جورجينا وهما يركبان عربة الثلج عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي . أن يتم حذفه على الفور.

وتعتبر صديقة رونالدو من أبرز الداعمين لمسيرة النجم البرتغالي في ملاعب الكرة المستديرة. من خلال مشاركتها في العديد من البطولات الهامة من أجل الوقوف بجانبه ودعمه، منذ ارتباطهما عام 2016م.

الدون كريستيانو مع العائلة الكريمة إحتفالاً بعيد ميلاد جورجينا الـ 27 ♥️ pic.twitter.com/LdiS5IPJvU — Screen Mix (@ScreenMix) January 28, 2021

لقب السوبر الإيطالي

ومنذ قدوم هداف الدوري الإيطالي الدون “كريستيانو رونالدو” 35 عاماً، بعد رحيله عن أسوار المرينغي ” ريال مدريد” الإسباني. بصفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو عام 2018م.

ليحصد أربع بطولات وهي لقب الدوري الإيطالي مرتين عام 2019 -2020، وكذلك لقب السوبر الإيطالي مرتين 2019-2021م.

التاريخي كريستيانو رونالدو ( 35 سنة ) في مسيرته حتى الان 🔥🔥🔥

افضل هداف بالمباريات الرسمية (760) ✅

أفضل هداف للمنتخبات الأوروبية (102) ✅

هداف ريال مدريد عبر التاريخ (450)✅

أفضل هداف في دوري أبطال أوروبا (134) ✅

هداف البرتغال عبر التاريخ (102) ✅ pic.twitter.com/W0snYzxoWS — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) January 20, 2021

هداف الدوري “الكالتشيو”

كما حطم النجم البرتغالي مع بداية هذا 2021 رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم. بالوصول إلى هدف 760 هدفاً، ويصبح بهذه الحصيلة من تسديد الأهداف أفضل هداف في تاريخ الكرة المستديرة.

ليتخطى بذلك الرقم القياسي للاعب النمساوي الراحل ” جوزيف بيكان” الذي سجل خلال مسيرته الاحترافية. في عالم الكرة المستديرة برصيد 759 هدفاً.

ويعتلي الدون رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” هذا الموسم 2020-2021 برصيد 15 هدفاً. بفارق عن أقرب منافسيه في الترتيب اللاعب الإيطالي ” تشيرو إيموبيلي” المهاجم في فريق لاتسيو برصيد 13 هدفاً.

ويأتي حامل اللقب السابق يوفنتوس الإيطالي ” السيدة العجوز” في المركز الرابع برصيد 36 نقطة. بفارق 7 نقاط عن المتصدر الميلان في دوري الدرجة الأولى الممتازة الإيطالي “الكالتشيو”.

وبفارق 4 نقاط عن جاره الانتر ميلان الذي يحتل المركز الثاني من الترتيب برصيد 41 نقطة، وكذلك نقطة وحيدة. عن فريق روما الإيطالي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة من جدول الترتيب.

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