قال السفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إن بلاده تتوقع أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة السياسات الراهنة. في أول تعليق له عقب قرار الرئيس الامريكي جو بايدن تعليق بيع صفقات الأسلحة للسعودية والإمارات.

تعليق خجول من يوسف العتيبة على قرار جو بايدن

وأوضح العتيبة، في سلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي للسفارة الإماراتية على تويتر. أن بلاده ترحب بالجهود المشتركة لخفض التوتر وإحياء الحوار الإقليمي.

Follow this thread for Ambassador Yousef Al Otaiba’s response to the announcement that the US will review F-35 sale to the UAE. (1/7) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 27, 2021

وأشار يوسف العتيبة، إلى أن الإمارات ستعمل عن كثب مع إدارة بايدن من أجل التوصل إلى نهج شامل للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

“Welcoming joint efforts to de-escalate tensions and for renewed regional dialogue, the UAE will work closely with the Biden Administration on a comprehensive approach to Middle East peace and stability. (2/7) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 27, 2021

وأضاف “كما في المراحل الانتقالية السابقة، توقعت الإمارات مراجعة السياسات الحالية من قبل الإدارة الجديدة. على وجه التحديد، فإن حزمة F-35 هي أكثر بكثير من بيع المعدات العسكرية لشريك”.

“As in previous transitions, the UAE anticipated a review of current policies by the new administration. Specifically, the F-35 package is much more then selling military hardware to a partner. (3/7) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 27, 2021

وأشار العتيبة إلى أنه مثل الولايات المتحدة، فهي تسمح للإمارات بالحفاظ على رادع قوي للعدوان. وبالتوازي مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، فإنها تساعد على طمأنة الشركاء الإقليميين.

“Like the US, it allows the UAE to maintain a strong deterrent to aggression. In parallel with new dialogue and security cooperation, it helps to reassure regional partners. (4/7) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 27, 2021

وتابع: “كما أنها تمكّن الإمارات من تحمل المزيد من العبء الإقليمي للأمن الجماعي. وتحرير الأصول الأمريكية لتحديات عالمية أخرى، وهي أولوية للولايات المتحدة منذ فترة طويلة”.

العتيبة يذكر بايدن: الإمارات حاربت إلى جانب الولايات المتحدة

واستطرد بالقول: “لطالما حاربت الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة”.

“It also enables the UAE to take on more of the regional burden for collective security, freeing US assets for other global challenges, a long-time bipartisan US priority. (5/7) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 27, 2021

وأكمل: “ومن خلال مئات المهام المشتركة والمشاركة في ستة جهود للتحالف بقيادة الولايات المتحدة. علمنا أن مفتاح التنسيق العسكري هو التوافقية”.

“The UAE has always fought alongside the US. And through hundreds of joint missions and participation in six US-led Coalition efforts, we have learned that the key to military coordination is interoperability. (6/7) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 27, 2021

وقال: “مع نفس المعدات والتدريب، تكون القوات الأمريكية والإماراتية أكثر فعالية معا متى وأينما كان الأمر مهما”.

“With the same equipment and training, US and UAE forces are more effective together when and where it matters.” (7/7) — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 27, 2021

جو بايدن أوقف صفقات الأسلحة التي ابرمها دونالد ترامب

وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أوقفت بشكل مؤقت صفقات الأسلحة التي عقدها. الرئيس السابق دونالد ترامب، مع السعودية والإمارات ومنها صفقة طائرات الـ إف 35.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن البيت الأبيض علق، بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية. ومقاتلات اف-35 للإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار “مراجعة” قرار اتخذ إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب. وفق ما أفادت الخارجية الأميركية اليوم.

من جانبه قال مسؤول في الخارجية لـ”فرانس برس”: “إنه إجراء روتيني إداري تتخذه غالبية الإدارات الجديدة”

وأوضح ذات المسؤول للوكالة الفرنسية، أن الغاية منه “أن تلبي عمليات بيع الاسلحة التي تقوم بها الولايات المتحدة أهدافنا الاستراتيجية”.

طائرات إف 35 للإمارات مقابل التطبيع

وكان سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، أكد في نوفمبر الماضي أن بلده سعى على مدى سنوات لشراء مقاتلات أمريكية من طراز “إف-35”. لكن التفاوض على الصفقة لم ينطلق إلا بعد تطبيع أبوظبي علاقاتها مع إسرائيل.

وأكد “العتيبة” في حوار بثته القناة الـ12 العبرية حينها، أن أبوظبي كانت ترغب في اقتناء “إف-35” على مدى ست سنوات.

وتابع: “بدأ ذلك منذ وقت طويل ولم يتم إحراز أي تقدم في الموضوع، وشعرنا بأن اتفاقات أبراهام فتحت هذا الباب أو وفرت فرصة ليحصل ذلك”.

وقال الدبلوماسي إنه لا يعرف ما إذا كانت الإمارات على دراية مسبقا قبل إبرام اتفاقية التطبيع بشأن موقف إسرائيل إزاء تصدير الأسلحة الأمريكية إلى أبوظبي.

وأضاف أن أبوظبي أصبحت مقتنعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستساعدها في الموضوع.

وقال: “ما تفعله الإدارة الأمريكية مع الإسرائيليين يعود إليهم، لكنني شعرت بأننا نفهم جيدا أن أغلبية (الصفقة) ستمر ليس عبر الإدارة بل وعبر الكونغرس، شريطة ألا يخص الأمر تفوق إسرائيل العسكري”.

وأشار السفير حينها إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس وافقا على تصدير “إف-35” إلى الإمارات بعد التفاوض مع المسؤولين الأمريكيين بشأن الحفاظ على “تفوق إسرائيل العسكري” في المنطقة.

وسبق أن أبلغت إدارة ترامب الراحلة الكونغرس في وقت سابق من العام الماضي، بنيتها بيع 50 مقاتلة من طراز “إف-35” إلى الإمارات ضمن إطار صفقة أوسع تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار.

بايدن لن يبيع قطعة سلاح للسعودية

وكان جو بايدن، وجه في السابق قبل توليه الرئاسة رسالة قوية اللهجة إلى السعودية، وأعلن أمرا وصف بـ”الصادم”.

وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي. يوم 19 يونيو 2019، رصدت فيه أدلة قالت إنها “ذات مصداقية” على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي.

وبناء على هذا التقرير قال جو باين، في مناظرة لمرشحي الحزب الديمقراطي. نقلتها صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأمريكية، حينها إنه لن يبيع أي قطعة سلاح إلى السعودية، وسيجعلهم منبوذين.

وتابع “أود أن أكون واضحا، نحن لن نبيع أي قطعة سلاح إلى السعودية، لن يكون هناك المزيد من الصفقات العسكرية معهم”.

وأكمل: “سنجعلهم يدفعون ثمن الانتهاكات الحقوقية العديدة، سنجعلهم في الواقع منبوذين”.

واستمر بايدن: “لن نبيع المزيد من الأسلحة إلى السعودية، التي يذهبون بها لقتل الأطفال والأبرياء”.

وكانت تصريحات بايدن القوية، ردا على سؤال من مديرة المناظرة، أندريا ميتشل، حول إذا ما كان المرشح الديمقراطي. سيعاقب السعودية على دورها في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأردف بايدن:” منذ قتل خاشقجي وتقطيعه، قلت نفس التصريحات بشأن السعودية، وأعتقد أن ذلك تم بأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لهذا يجب أن يحاسبوا”.

صفقة اللحظات الأخيرة

وكانت الإمارات أعلنت الخميس الماضي، عن توقيعها صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار.

وتشمل الصفقة بحسب بيان منشور عبر الموقع الرسمي لسفارة الإمارات في واشنطن شراء مجموعة مقاتلات أمريكية من نوع “إف-35”. إلى جانب أسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

وأوضحت سفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة أن التوقيع على الاتفاق جرى يوم الثلاثاء الماضي. وهو آخر يوم كامل للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في منصبه.

ولفتت إلى أن الصفقة تتضمن شراء ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز “إف-35 أ” بقيمة 10.4 مليار دولار. و18 طائرة مسيرة طراز “MQ-9B” بقيمة 2.97 مليار دولار، وذخائر مختلفة بقيمة 10 مليارات دولار.

وأضاف البيان الإماراتي أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 رفض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة منع الصفقة.

