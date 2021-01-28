الفنان عباس أبو الحسن يكشف تفاصيل صادمة عن الطبيب المتحرش بعد إلقاء القبض عليه!

كشف محامي الفنان المصري عباس أبو الحسن، مساء أمس الأربعاء، تفاصيل التعدي عليه من طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

26 عاماً من التحرش

وأشار المحامي حسن أبو العينين إلى أن الواقعة تعود لنحو 26 عامًا ماضية، متابعًا: “حينها لأن موكلي رجل، أخذ حقه بيده ومشي”.

وأضاف أبو العينين خلال مداخلة عبر برنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”: “تقابل عباس أبو الحسن مرة أخرى بعد 10 سنوت مع الطبيب المتحرش، وتعدى عليه مرة أخرى”.

وتابع: “المرة الثالثة كان الأستاذ عباس في المصعد، ودخل عليه هذا الطبيب وحاول أن يتحرش به ويمسك أحد أعضائه”.

الطبيب تحرش بـ عباس أبو الحسن ثلاث مرات!

وأكد أبو العينين أن عباس أبو الحسن تعدى على الطبيب في المرة الثالثة، وبدأ يكشف تفاصيل الواقعة عبر صفحته على “فيسبوك”.

وأشار المحامي إلى أنه انضم إلى أبو الحسن، الفنان المصري تميم يونس وغيرهم آخرون.

وأضاف: “اتخذنا الإجراءات القانونية، وتقدمنا للنيابة، وقدّمنا فيديوهات مصورة، ولا أعلم كيف لم يكن هناك رجل يُبلغ عن هذا الطبيب منذ 30 عاماً”.

واستطرد: “أنا وكيل عن 4 ضحايا لهذا الطبيب، ولا يوجد فيهم مشاهير سوى أستاذ عباس والفنان تميم”.

وتابع: “لكن الآخرين عانوا كمان من ابتزاز هذا الشخص، صوّر أحدهم وكان يهدده”.

وأكد المحامي أن البلاغ تم تقديمه من شهر سبتمبر، وتم القبض على الطبيب المتهم بالتحرش منذ يومين، مضيفاً: “جلسنا 18 ساعة ندلى بأقوالنا في النيابة”.

أبو الحسن يحتفل بفوزه

وعلق عباس أبو الحسن، على خبر القبض على طبيب الأسنان المتحرش بعدة منشورات على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”.

وقال أبو الحسن: ” بعد نضال دام أكثر من ستة أشهر كللت مجهوداتنا أنا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض علي الطبيب المتحرش“.

ووصف أبو الحسن الطبيب بـ “الطاغية المتحرش الجنسي المتسلسل لأكثر من ثلاثة عقود”.

مضيفاً: “مجرم متخفي في ثياب طبيب عاث فسادا في الارض لعقود محتميا بعلاقات ونفوذ وثروة ضخمة و منصب ديني”.

واستطرد أبو الحسن: “طبيب بث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الأسنان فأخرسهم عقودا وقد نال كثيرا منهم من إعتداءاته نصيبا كبيرا”.

حدث مشين

وأشار أبو الحسن إلى أن بعض من حوله نصحوه وحاول إثنائه عن تقديم البلاغ.

وقال: “لو كنت سمعت نصائح من حولي ومحاولتهم اثنائي عن عزمي، خوفا علي من إدراج اسمي في حدث مشين. قد يؤثر سلبا علي كشخصية عامة، أو أن أتعرض للمسائلة القانونية وربما السجن. ما كنت أقدمت أو استمريت في سعيي لإيقاف هذا المجرم”.

وأكد أبو الحسن أنه أقدم على ذلك يقينا منه أن هذا التصدي لا خيار فيه، وأن إيقافه واجب حتمي وأن يكون صوتا لمن لا صوت لهم. بحسب تعبيره.

وتابع أبو الحسن: “المئات ممن سيتعرضوا لوصمات نفسية مريرة من جراء استمراره في الايقاع بالاطفال والشباب. والعاملون والدكاترة المترددون أو العاملون بعياداته ذنبهم كان سيقع علي عاتقي وضميري وأخلاقي”.

ووجه أبو الحسن الشكر لمحاميه والفنان تميم يونس وجميع الشهود والضحايا، مضيفاً: “وكل من ملكوا الشجاعة لمساندتي ومشاركتي هذه المعركة”.

وتابع: “كل شخص أرسل لي شهادته وهو في غاية الحيرة والشك والتردد لكنه وثق بي، كل من ساهم في هذه الحملة الرائعة الناجحة. شهود الاثبات الذي لا أستطيع ذكر أسماءهم حفاظا عليهم”.

ووجه أبو الحسن الشكر لكل من شارك منشوراته، وللصحافة والنيابة العامة وزارة الداخلية ورجال المباحث والنائب العام.

نداء هام لضحايا الطبيب المتحرش

وفي منشور آخر، وجه عباس أبو الحسن نداءً لضحايا الطبيب المتحرش.

وقال: “أنا بناشد كل واحد حصل معاه موقف مع هذا المجرم سواء طالب أو شخص عادي او دكتور او مريض – حتي لو من 20 سنة. هي شهادة مهمة تصعب من موقفه وتغلظ عقوبة هذا المجرم”.

وتابع” أناشده أن يتقدم لنيابة استئناف القاهرة بمبني مقر النائب العام ويطلب الادلاء بشهادته ضد د. باسم سمير”.

وأكد أبو الحسن أن الشهادة سرية، مضيفاً: “ليه انا بطلب دة ؟ لان مش لازم حد تاني يجيبلك حقك، انت مدين لنفسك برد الاعتداء، والفرصة جاتلك”.

حبس الطبيب المتحرش

هذا وقد قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدقي، تجديد حبس طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة.

وذلك بعدما تسلمت النيابة مقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه.

وتحفظت النيابة على المشاهد وأرسلتها إلى خبراء الأدلة الجنائية، لفحصها وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم.

كما تم تشكيل لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحة تلك الفيديوهات من عدمه.

تميم يونس

وكان تميم يونس، قد كشف عن تعرضه للتحرش على يد باسم سمير، حين كان في العشرينات من عمره.

وقال بمقطع فيديو: “أعطاني جرعة بنج، وسألني أسئلة غريبة وأنا تحت تأثير البنج، وأخبرني أنني بحاجة إلى حقنة في العضل. ووجدته فجأة أمسك بعضوي”.

وأشار تميم إلى أنه شعر بالهلع حين رأى العام الماضي إعلانات لهذا الطبيب على فضائية المحور. وفضائيات أخرى.

ثم تفاجأ تميم بفنان كبير يروي قصة مماثلة عن نفس الطبيب. مضيفاً: “حتى لا يقول أحد لماذا يفضح الفتيات المتحرشين”.

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وكذلك، كتب الفنان المصري عباس أبو الحسن، منشوراً قبل خمسة أشهر اتهم قال خلاله إن باسم سمير تحرش به أيضاً.

ووجه عباس أبو الحسن حينها رسالة إلى النائب العام طالب فيها بالتحفظ الفوري على الطبيب.

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