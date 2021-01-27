وزارة العمل في سلطنة عمان تكشف تفاصيل خطتها لتوظيف الباحثين عن العمل بعد غضب واسع

كشف سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية في سلطنة عمان، خطة عمل قطاع تنمية الموارد البشرية في السلطنة.

وأكد البوسعيدي، أن الوزارة ستوفر 6 آلاف و222 فرصة عمل من خلال برامج تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من العُمانيين.

كما وأشار إلى أن سيتم إحلال هذه الوظائف محل الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة بالقطاع الحكومي.

خطة عمل قطاع تنمية الموارد البشرية

وحسب الخطة، فإنه سيتم تدريب عدد 6000 باحث عن عمل من خلال برامج التدريب المقرون بالتشغيل وبرامج التدريب على راس العمل في إطار دعم القطاعات المختلفة.

تدريب عدد 6000 باحث عن عمل من خلال برامج التدريب المقرون بالتشغيل وبرامج التدريب على راس العمل في إطار دعم القطاعات المختلفة#المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

كما وستركز الخطة، على منظومة الأداء الفردي التي تهدف لتطوير الموارد البشرية ورفع الأداء الوظيفي وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب منظومة الأداء المؤسسي التي تهدف لرفع كفاءة الأداء الحكومي.

🔹منظومة الأداء الفردي التي تهدف لتطوير الموارد البشرية ورفع الأداء الوظيفي وتعزيز الإنتاجية

🔹منظومة الأداء المؤسسي التي تهدف لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتجويد مستوى الخدمات#المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/z9Wv8TIfzO — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

واستعرض البوسعيدي، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الأربعاء، لمناقشة قضايا العمانيين، خطة عمل واختصاصات قطاع تنمية الموارد البشرية.

أبرز ما أستعرضه سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية حول خطة عمل و اختصاصات قطاع تنمية الموارد البشرية#المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/yEO9bxQu2t — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

وفي السياق، استعرض نصر بن عامر الحوسني وكيل الوزارة للعمل خطة العمل والإجراءات الجديدة في قطاع العمل.

سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل الوزارة للعمل يستعرض خطة العمل والإجراءات الجديدة في قطاع العمل. #المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار . pic.twitter.com/Xe3kMmM6kk — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

الخطة تتضمن عدة مراحل

وتتضمن الخطة عدة مراحل، حيث تركز على تنافس مخرجات التعليم على فرص العمل، والإقبال الكبير على الوظائف الحكومية، إلى جانب إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

المرحلة الثانية :

* تنافس مخرجات التعليم العالي على فرص العمل

* اقبال كبير على الوظائف الحكومية

* ايجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص #المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/xXVg3yqXig — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

وتركز الخطة، على تعزيز دور تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات، وإنشاء برنامج سند ودعم لمشروعات المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي.

كما تركز على إنشاء سجل القوى العاملة الوطنية وبنك فرص العمل.

المرحلة الثالثة :

* تعزيز دور تدريب و تشغيل القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات

* إنشاء برنامج سند ودعم لمشروعات المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي

* إنشاء سجل القوى العاملة الوطنيه وبنك فرص العمل #المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/7XpEFOxO7y — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

كما تناقش الخطة العُمانية تضخم في عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي بسبب التوظيف المباشر، والتوجه نحو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقلة فرص العمل.

المرحلة الرابعة:

* تضخم في عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي بسبب التوظيف المباشر

* التوجه نحو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

* قلة فرص العمل بسبب الاوضاع الاقتصادية #المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/l2rlATcVnt — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

وفيما يتعلق ببرنامج اعتماد، أكدت وزارة العمل أنه يستهدف في الدفعة الثانية تدريب ٥٠٠ متدرب ضمن خطة تدريب وتمكين العاملين في القطاع الخاص ورفع مستوى مهاراتهم القيادية والإشرافية.

يستهدف برنامج إعتماد في الدفعة الثانية تدريب ٥٠٠ متدرب ضمن خطة تدريب و تمكين العاملين في القطاع الخاص ورفع مستوى مهاراتهم القيادية و الاشرافية .#المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/dS0VU33bK6 — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

تدريب 10 آلاف باحث عن عمل

وحسب خطة الوزارة للعام الجاري، فإنه سيتم تدريب 10 آلاف باحث عن عمل لتعزيز الشباب بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل.

كما سيتم تدريب عدد 3000 باحث عن عمل ضمن برنامج ريادة الاعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تدريب عدد 10 ألف باحث عن عمل لتعزيز الشباب بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل (خبرات) تدريب عدد 3000 باحث عن عمل ضمن برنامج ريادة الاعمال للمؤسسات الصغيره و المتوسطة#المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

كما تم التأكيد على هيكلة قطاع العمل من خلال قوانين وتشريعات واجراءات تنظيمية جديدة ومبادرات توظيف.

هيكلة قطاع العمل من خلال قوانين وتشريعات واجراءات تنظيمية جديدة ومبادرات توظيف.#المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/4Rb3pyr3oH — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

وحسب المؤتمر الصحفي، فإنه سيتم تنظيم سوق العمل من خلال قوانين وتشريعات والقرارات.

ولتسريع تسوية المنازعات العمالية سيتم فتح منافذ التوفيق والمصالحة والمحاكمة العمالية خلال الفترة المسائية وتخصيص قضاة لنظر في دعاوي المنازعات العمالية.

لتسريع تسوية المنازعات العمالية سيتم فتح منافذ التوفيق والمصالحة والمحاكمة العمالية خلال الفترة المسائية وتخصيص قضاة لنظر في دعاوي المنازعات العمالية.#المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

وأكدت الوزارة، على ثلاث لاءات هي: “لا للاستثناءات، ولا لتقييد التوظيف، ولا لتأخير المعاملات”.

وأكدت وزارة العمل العُمانية، أنه سيتم اعتماد نظام طلب التوظيف والتحليل العمالي الذكي.

وحسب خطة الوزارة، فإن هناك تسهيلات وحوافز لرواد الاعمال في رسوم اصدار وتجديد استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها.

تسهيلات وحوافز لرواد الاعمال في رسوم اصدار وتجديد استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها. #المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الإستثمار pic.twitter.com/pDyPkMme0r — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

وتؤكد الخطة، أنه سيتم رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية حسب وفق المهن.

رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية حسب وفق المهن . #المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/5BJcsIZvHT — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) January 27, 2021

الحكومة تثير غضب المواطنين

وفي السياق، وتعليقاً على مخرجات المؤتمر، قال الكاتب العُماني، علي المعشني: “من المؤسف بالنسبة لي أن تسوق حكومتنا الرشيدة نفسها للمجتمع بأنها لا تستجيب لحاجات الوطن أو المواطن إلا تحت الضغط!!”.

وأضاف الكاتب العُماني: “هذا ما يقلل من هيبة الدولة برمتها ويرفع من منسوب السخط والتذمر واتساع فجوة عدم الثقة في أداء الحكومة وجدوى ومصداقية خططها في التنمية من قبل المواطنين”.

من المؤسف بالنسبة لي أن تسوق حكومتنا الرشيدة نفسها للمجتمع بأنها لاتستجيب لحاجات الوطن أو المواطن إلا تحت الضغط!! وهذا ما يقلل من هيبة الدولة برمتها ويرفع من منسوب السخط والتذمر واتساع فجوة عدم الثقة في أداء الحكومة وجدوى ومصداقية خططها في التنمية من قبل المواطنين .. — علي بن مسعود المعشني (@alibinmasoad) January 27, 2021

خطة العمل وتفاعل العمانيين

العُمانيين تفاعلوا بدورهم مع خطة وزارة العمل الجديدة للعام الجاري، وذلك عبر هتشاقات على مواقع التواصل الاجتماعي: ” #الموتمر_الصحفي_لوزاره_العمل”، و” #التوطين_يعزز_الاستثمار”.

قرار جريء جداً 🔥 رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استخدام القوى العاملة غير العمانية إلى 2001 ريال عماني في المهن العليا #المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل #التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/wXrrNt4vUD — عبدالله السعيدي (@N25Abdullah25) January 27, 2021

سنظل متفائلين ومتأملين بأن القادم أفضل بعد #المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل ونرجوا أن يتم تنفيذ وتفعيل كل ما تم ذكره فيه وخاصة ٣٢ ألف فرصة عمل لل #باحثون_عن_عمل_يستغيثون271

نسأل الله التوفيق للجميع

"

"#التوطين_يعزز_الاستثمار #وزير_العمل pic.twitter.com/585O6VVGnw — همسات_عمانية (@fatemah_0101) January 27, 2021

"عاهدتكم بأن فجرا جديداً سيطل على عُمان فجراً يعطي شعبنا حياة جديدة،وأملاً جديدا للمستقبل.وبعون الله ورعايته وفينا بذلك العهد معاً "

**رحمك الله وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة**#اعز_الرجال_وأنقاهم

#المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل#التوطين_يعزز_الاستثمار pic.twitter.com/CPh0mgnCEm — عبدالله (@202Abdullah2) January 27, 2021

وعود جميلة أرقام مبشرة مبادىء سامية نتمنى ألا تكون حبراً على ورق كالعهد القديم متفاؤلون بكم لأننا على يقين أنكم تحت أنظار السلطان #هيثم_بن_طارق والمساءلة مضمونة🔥 نلتقي بكم بعد عام للتقييم🇴🇲🌱🚨

#التوطين_يعزز_الاستثمار#المؤتمر_الصحفي_لوزارة_العمل#باحثون_عن_عمل_يستغيثون271 pic.twitter.com/MSjI70tqn9 — waleedalmuqbali (@Waleedalmuqbali) January 27, 2021

#الموتمر_الصحفي_لوزاره_العمل

خطوات جريئة، بعض الشركات

يستحق التعامل معها (بالمثل)

خصوصاً تلك التي تتسلل من خلف

الأنظمة والقوانين pic.twitter.com/gpJZ8Jas35 — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) January 27, 2021

قانون العمل وقانون الخدمة المدنية

وفي وقت سابق، قال وزير العمل العماني، محاد باعوين، إن قانون العمل وقانون الخدمة المدنية سيصدران في نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل.

وأكد وزير العمل محاد باعوين، أن المساعي نحو التقريب بين القانونين في ساعات العمل والإجازات ومحاولة تحفيز الإنتاجية. وتنظيم العمل عن بعد والعمل لبعض الوقت والعقود المؤقتة.

في الحوار التلفزيوني، قال الوزير العماني، إن إنشاء وزارة العمل جاء لوضع الحلول تحت سقف واحد من خلال دمج عدد من المؤسسات تحت هيكلها التنظيمي.

استيعاب 80% من الباحثين عن عمل

وأضاف باعوين: “لدينا خطة خلال هذا العام لاستيعاب 80% من الباحثين عن عمل المسجلين لدينا خلال العامين القادمين”.

وتابع: “القطاع الخاص سيتحمل 70% و30% في القطاع الحكومي حسب الحاجة الفعلية في هذا القطاع. وحاليا كل الخطط موجهة في عمليات الإحلال في ظل الانكماش الاقتصادي في العالم بشكل عام”.

رؤية عمان 2040

وأكمل: “الخطة ارتكزت على رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة وتحديات سوق العمل واستراتيجية الحكومة في المجال الرقمي”.

كما استطرد بالقول: “نحاول خلال هذا العام توظيف ٤٠٪ من الباحثين عن عمل وهذا الأمر مرتبط بأطراف أخرى”.

15 إلى 20 ألف وظيفة في سلطنة عمان

وتابع بقوله: “المبادرات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية ستوفر ١٥ إلى ٢٠ ألف وظيفة، ونحن نعمل على خلق وظائف ونكون قادرين على توفيرها وإذا أعلنّا عن وظائف يجب أن ننفذ ذلك”.

وأضاف: “كثير من الأعمال ليست تخصصية ولكن تحتاج إلى مهارة، لذلك عندما نشرك القطاعات فهي تعرف ما تحتاجه من خلال الوظائف أو التدريب”.

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