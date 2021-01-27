هند القحطاني تكشف سر نصيحة المشهورات لغيرهن بإرتداء الحجاب!

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية هند القحطاني، جدلاً واسعاً بحديثها عن “الحجاب”.

وتحدثت هند القحطاني عن سبب تركيز المشهورات بمواقع التواصل بتقديم نصائح للمتابعات بشأن ارتداء الحجاب وعدم تركه. وعلاقته بالشهرة وكسب الأموال.

وقالت هند القحطاني بمقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات” ورصدته “وطن”: “هل تعلمون لماذا دائماً. المشهورات يركزن على قصة الحجاب”.

وتابعت هند القحطاني: “ودائماً يقلن إنه شرف عظيم لم تحصل عليه حتى اللحظة، وتطلب منكم أن تدعو لها بأن يتوب الله عيها”.

السفور مصدر رزق

واستطردت: “لن تفعل، مستحيل أن تتحجب لأن سفورها مصدر رزقها”.

وتحدثت هند القحطاني عن نفسها قائلة: “حتى أنا لو لم أخلع الحجاب لما عرفني أحد”.

وتابعت: “لدينا مثل في الجنوب يقول ما أحد درى عن سعيدة في سوق الحطب”.

لو كنت محجبة لما عرفتوني!

وأضافت هند القحطاني: “لو أنني محجبة وحتى لو خرجت بصوتي، لن أكون معروفة، في خضم الزحمة والمشاهير الكثير، لن يعرفني أحد”.

وكشفت القحطاني سراً حول المشهورات اللواتي يدعون جمهورهم إلى الحجاب.

وقالت: “عزيزاتي، هذه النوعية مريضات بالحسد، يخافون أن تخلعن الحجاب وتسحبون البساط من تحت أرجلهن”.

وأضافت: ” لأن أغلب بناتنا ملكات جمال، فتخاف إذا صرتي سفور تكونين تحت الأضواء وهي يأفل نجمها، لذلك تنصحك بالحجاب”.

بدور البراهيم تجلد هند

هذا وقد تصدر وسم بعنوان “بدور البراهيم تجلد هند” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

وذلك بعدما شنت خبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، هجوما عنيفا على هند القحطاني”، لينشب بينهما شجار حاد أثار الجدل بين النشطاء.

وكانت البداية كانت بهجوم حاد شنته هند القحطاني، على بدور البراهيم بطريقة غير مباشرة.

هند القحطاني وفزورة اليوم

ونشرت هند فيديو ظهرت فيه وهي ترفع يدها بالدعاء معلقة: “فزورة اليوم : من القائلة؟ يارب تهديني واتحجب؟.. وتمضي السنوات ولم تتحجب” .

وذلك في إشارة لبدور البراهيم، التي صرحت أكثر من مرة بأنها تريد أن تتحجب ويهديها الله لذلك.

لتخرج بدور وترد على القحطاني في هجوم عنيف قائلة: ” تذكرين يوم اقول لك انك نقار الخشب.. الآن نقار الخشب كيوت عنك”.

بدور البراهيم تهاجم هند

وتابعت منتقدة أسلوب هند في التعري واستعراض المفاتن:”“وش هالاغراءات اللي صارتلك وهبت في جسمك ما شاء الله.. ايش هالقوام الانثوي ما شاء الله عليك.. والله تدرين تؤمنين بالله والله وتالله وأقسم بالله اني انا لو اعرض مفاتين والله العظيم انه ما يصيرو متابعيني 6 مليون انه يكونوا كل العالم ترى كل بنت وعندها مفاتن “.

بدور البراهيم تسخر من أنف هند القحطاني

كما سخرت البراهيم من شكل أنف هند القحطاني مؤكدة أنها تتعمد الرقص والإغراء والتعري لجذب المتابعين بعد خضوعها لعمليات التجميل.

هذا وأثار الخلاف بين بدور البراهيم وهند القحطاني استهجان المتابعين.

وانقسمت ردود أفعال النشطاء فمنهم من اتخذ موقفا محايدا، ومنهم من هاجم هند القحطاني لصالح بدور فيما شارك أخرون في توجيه الانتقادات اللاذعة لخبيرة التجميل السعودية.

تسريب يورط هند القحطاني

وفي سياق آخر، أثارت هند القحطاني موجة غضب في أوساط السعوديين قبل أيام بعد تسريب تسجيل صوتي لها، أساءت خلاله لمواطنيها.

وقالت هند القحطاني في التسجيل المتداول: “لقد جربوا هذا الأمر، الاختلاط بالذكور وشرب الخمور، والرقص وممارسة الرذيلة”.

المستشرف السعودي

وتابعت هند القحطاني: “ياعزيزي المستشرف السعودي، الذي تدعي المثالية، كثير منكم ابتزوا الفتيات. تخرج معك الفتاة مرة وترسل لك صورها، ثم تجبرها على ممارسة العلاقة المحرمة”.

وعادت هند لتزيد استفزاز السعوديين بالتأكيد: “كل ما ذكرته موجود في السعودية، أو بعضها، أو على الأقل واحد منها”.

تسجيل صوتي مسرب لهند القحطاني تقذف فيه الشعب السعودي يثير جدل ويسبب غضب pic.twitter.com/oYWtVnPaPw — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) January 17, 2021

السعوديون غاضبون

وتفاعل السعوديون حينها مع تسجيل هند المُسرب، وهاجموها وقالوا إنها ترى الناس بعين طبعها، وإن كلامها غير حقيقي. ولا يمكنها التعميم على مجتمع بأكمله، كما ذكروها بفضائحها التي لا تنتهي.

“المرأة ليست عورة”

هذا وقد سخرت هند القحطاني من الانتقادات التي وجهت لها مؤخرا بسبب تصوير ابنتها من الخلف. وظهرت بفيديو جديد وهي تشرح لمتابعيها طريقة تحضير المعمول، لكنها قررت فجأة أن توجه رسالة إلى منتقديها.

وقامت هند بالسير إلى الخلف، وقالت: “لأجل إرضائكم هل يجب أن أستدير هكذا، أم أستدير يمين أو شمال وأضعها هكذا؟”.

وتابعت: “إلى المتخلفين الذين ينظرون إلى المرأة على أنها عورة، سأضعها مثل كل خلق الله، وسأتحرك براحتي كما البشر”.

هند القحطاني تتهم “بقايا الصحوة”

وكانت هند قد اتهمت منتقدي تصويرها لابنتها من الخلف، بأنهم “بقايا الصحوة” وأصحاب الفكر الإخونجي.حسب تعبيرها

وهاجمت هند منتقديها بشراسة، وقالت بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة. يا أصحاب الفكر الإخونجي؛ أجسادنا ليست عورة، إيش تبغون بالظبط!”.

هند القحطاني

ويشار إلى أن هند القحطاني هي ناشطة سعودية ولدت عام 1984 في المملكة العربية.

تزوجت هند بعد 18 عامًا من ميلادها، وأنجبت طفلها الأول معاذ بعد عام واحد من زواجها، وتبلغ من العمر الآن 37 عامًا.

وهاجرت هند القحطاني مع زوجها وأطفالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الملكة العربية السعودية في وقت قريب. حيث حصلت على الاقامة.

ودائما ما تثير هند الجدل بإطلالتها الفاضحة وتعريها لأجل جذب المتابعين، والحصول على إعلانات.

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