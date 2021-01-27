ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعثر الأهلي المصري أمام بيراميدز

تعثر حامل لقب الدوري السابق والمتصدر الحالي فريق الأهلي المصري أمام بيراميدز، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري الممتاز .والتي جمعت كلا الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب “استاد الدفاع الجوي”.

التعادل السلبي

وانتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل سلبي. وسط المحاولات الكثيرة وإهدار للفرص من كلا الجانبين من أجل إضافة هدف التقدم في شباك الآخر طيلة أحداث المباراة دون جدوى.

وقد فشل الأهلي المصري “القرن” في خطف ثلاثة نقاط من فريق بيراميدز المصري المنافس على صدارة الدوري الممتاز. قبل أولى مواجهته أمام منافسه في كأس العالم للأندية الذي ستضيفه العاصمة القطرية.

وسيحدد الفائز من المواجهة التي ستجمع كلا الفريقين القويين في دور من كأس الأندية في يوم الرابع من شهر فبراير المقبل. في مباراة ولقاء من العيار الثقيل أمام البافاري الألماني “البايرن ميونيخ” في نصف نهائي من المسابقة.

هز الشباك لكلا الفريقين

وتعد المباراة من أفقر المباريات بين الأهلي المصري وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز. حيث أنه لم تشهد سوى 5 تسديدات بين القائمين طيلة اللقاء. والتي سددها لاعبو الفريقين. بواقع 2 لفريق بيراميدز و3 لفريق الأهلي.

وتعد أقل المباريات لفريق بيراميدز على صعيد تهديد مرمى شباك حارس مرمى المنافس الأهلي المصري بعد مباراة الزمالك المصري في الجولة الثانية من الدوري المحلي. والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين. بواقع تسديد 13 تسديدة منها 2 بين القائمين والعارضة.

بينما كان الأهلي فقيرا في أداءه بالمباراة أمام المنافس بيراميدز. حيث سدد الأهلي في مباراة منافسه البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي، 25 تسديدة كأقل ظهور له على صعيد خط الهجوم في الفريق.

وقد نجح فريق الدحيل القطري مساء الاثنين في مباراته أمام الأهلي القطري في دوري النجوم القطري الممتاز. من تحقيق انتصار كبير أمام منافسه. والتي انتهت بالسداسية النظيفة دون رد. من أجل توصيل رسالة إلى فريق الأهلي المصري المنافس له بكأس الأندية الأسبوع القادم.

وتمثل هذه المباراة لفريق الأهلي المصري أهمية كبير وبمثابة رفع المعنويات للصفوف الفريق أمام منافسه بيراميدز في الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز. من أجل السفر بعد أيام قليلة إلى الدوحة لملاقاة منافسه الدحيل في أولى المواجهات بكأس الأندية.

تعرف على أرقام الدحيل القطري المواجه الأول للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية #كاس_العالم | #السادسة #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/M5fFgJCezC — قناة الأهلي – Ahly TV (@AlAhlyTV) January 20, 2021

ورغم تعثره أمام منافسه بيراميدز إلا أنه ما زال حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري” القرن” يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

كما يحتل غريمه الزمالك البيضاوي المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة برصيد 20 نقطة. ويأتي في المركز الثالث الجونة المصري برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن متصدري الدوري المصري الممتاز.

أما في المركز الرابع فريق بيراميدز المصري بعد خطفه نقطة وحيدة بتعادله السلبي أمام الأهلي الليلة الماضية برصيد 14 نقطة. بينما يحتل المصري البورسعيدي في المركز الخامس من الترتيب برصيد 13 نقطة.

وفي المركزين السادس والسابع يحتل فريقا وانبي بنفس عدد النقاط برصيد 13 نقطة في الدوري الممتاز. مع صعود فريق سموحة برصيد 12 نقطة في المركز الثامن بعد فوزه على المقاولون يوم أمس الثلاثاء بهدفين مقابل هدف وحيد.

تراجع سيراميكا بالدوري

وقد تراجع فريق سيراميكا كليوباترا الذي كان في بداية الدوري في صدارة الدوري المصري، ليحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة من جدول الترتيب.

وفي المركز العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وكذلك الرابع عشر يحتل كلاً من فريق بنك الأهلي والمقاولون العرب وفريق غزل المحلة والاتحاد السكندري وفريق أسوان متساوين برصيد 8 نقاط في جدول الترتيب.

تأخر فريق الإسماعيلي

كما يحتل فريق الإسماعيلي متأخر في الدوري عن الموسم الماضي الذي كان أداءه أفضل من ذلك، في المركز الخامس عشر متساوياً في عدد النقاط مع فريق طلائع الجيش الذي يحل خلفه في الترتيب برصيد 7 نقاط.

أدنى الترتيب

كما يأتي فريق وادي دجلة في أدني الترتيب للدوري المصري الممتاز قبل الأخير في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

وفي أدني الترتيب يحتل فريق الإنتاج الحربي بعد خسارته المتتالية في منافسات الدوري والتعثرات الكثيرة بالتعادل الإيجابي والسلبي برصيد 5 نقاط.

مباراة الأهلي المصري وبيراميدز

ولعب متصدر الدوري بتشكيلة المدير الفني الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عاماً لفريق الأهلي المصري حامل اللقب السابق. ومتصدر الدوري منافسه الثقيل بيراميدز. في مباراة قوية ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى الممتاز.

ولعب الأهلي المصري بتشكيلة، في حراسة المرمى محمد الشناوي الذي عاد بعد ايقافه في الدوري نتيجة المشادة الكلامية أمام الحكم في الملعب خلال مباراة للفريق الأسابيع الماضية أمام منافسه في الدوري البنك الأهلي.

وفي خط الدفاع سيلعب محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط اللاعب حمدي فتحي وإليو ديانج وقفشة وحسين الشحات، وفي خط الهجوم هداف الفريق المصري محمود كهربا ومحمد شريف أو والتر بواليا.

بيراميدز المصري

بينما لعب الفريق المنافس بيراميدز المصري بتشكيلة أساسية في مواجهة الأهلي المصري حامل اللقب السابق بالدوري بكل من، شريف إكرامي حارس مرمى الزمالك السابق كان في حراسة المرمى.

أما في الدفاع كان اللاعب علي جبر، وأحمد سامي، وأحمد توفيق، وأحمد فتحي، وفي خط الوسط اللاعب نبيل دونجا، واللاعب عمر جابر، ورمضان صبحي، وإبراهيم عادل، وعبد الله السعيد.

مع الاعتماد في خط الهجوم كرأس حربة للفريق أمام المنافس الأهلي المصري في تشكيلة المباراة إيريك تراوري أو جون أنطوى.

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