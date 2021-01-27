كشف تقرير نشرته القناة الإسرائيلية الـ”12″، تحت عنوان “أسرار ملك المغرب”. معلومات حساسة عن العائلة الحاكمة في المغرب.

أسرار ملك المغرب

وحسب تقرير القناة العبرية، فإن هناك الكثير من القصص التي يمكن الحديث عنها بشأن ملك المغرب محمد السادس. كثرائه وقصة اختفاء زوجته الغريب وخلافاته مع شقيقته والملايين التي يمتلكها.

وكشف التقرير الإسرائيلي تفاصيل قيام ملك المغرب بدفع مليوني يورو للصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاثرين غارسيا. لعدم نشر كتباهما “الملك المفترس” الذي يتناول الحياة الخاصة للملك.

وأشارت القناة العبرية، إلى طغيان تأثير رجل الأعمال الذي عمل في قطاع المصارف اليهودي أندريه أزولاي على الملك.

وأوضحت القناة، أن رجل الأعمال المغربي هو من يقف وراء تعلم محمد السادس “الجمارا”. أي “التلمود البابلي” على أيدي حاخامات يهود في المغرب.

أين ذهبت للّا سلمى؟

وجاء في التقرير الذي أعده الصحافيان شمعون أفيرغن وأليسا شوديف، انه قبل ساعات قليلة من وراثته تاج والده الراحل، في يوليو 1999. انتشرت شائعات في المغرب بأن محمدًا تزوج سرا حتى لا ينتهك الإرث الذي يقضي بضرورة زواج الوريث في وقت حكمه.

حتى صحيفة نيويورك تايمز فشلت في تأكيد أو نفي الشائعات، ولم يتزوج رسميًا إلا في عام 2002. وهو العام الذي تم فيه الكشف عن هوية زوجته سلمى بناني، التي عُرفت منذ ذلك الحين باسم الأميرة للّا سلمى.

محمد السادس هو أول ملك في المغرب يكشف عن هوية زوجته قبل الزواج، كمهندسة كمبيوتر وابنة لأسرة من الطبقة المتوسطة تصغره بخمسة عشر عامًا.

أصبحت الأميرة سلمى شخصية عامة ظهرت بانتظام إلى جانب الملك أو بدلاً منه في المناسبات العامة (بما في ذلك استضافة حفل موسيقي في بداية العقد الماضي ضم موسيقيين يهود وعرب). ويقول المقربون من الديوان الملكي إنها كانت مفعمة بالحياة. وهي الروح التي كانت وراء إصلاح وضع الملك عام 2004.

اختفت أشهر امرأة في المغرب تمامًا عن أعين الجمهور منذ حوالي أربع سنوات.

بعد التغيب عن العديد من الاحتفالات والاستقبالات، ظهرت شائعات حول أمراض غامضة تهاجم للّا سلمى. حتى أنه كانت هناك تقارير تفيد بإقصائها، لكن يبدو أن الخطر الوحيد هو زواجها: وفقًا للتقارير الواردة من المغرب أواخر العقد الماضي ، الأميرة غادرت البلاد لفيلا يونانية.

قبل حوالي عام، اعترف المسؤولون في القصر بشكل غير رسمي بأن محمد السادس قد طلق زوجته. ولكن بغض النظر عن وضعهم الرسمي، في الأسابيع الأخيرة هبت رياح عودة بين الملك والأميرة. خلف الكواليس، في هذا السياق، يريد ابنهما “مولاي الحسن الثالث” ، تقديم عائلة موحدة للشعب.

أخبرنا مصدر مقرب من العائلة المالكة هذا الأسبوع: “هناك الكثير من القيل والقال بأن الملك والأميرة سيعودان للعيش معًا ، لكن لا أحد يعرف حقًا ما الذي يحدث”.

“إذا حدث ذلك ، فستكون هذه أخباراً رائعة لشعب المغرب”. لكن ربما أقل لأخت ملك المغرب.

لماذا تشاجرت الأميرات؟

منذ حوالي عامين، في ربيع عام 2019 ، بدأ المسؤولون في المغرب يتحدثون عن صراع بين للّا سلمى وشقيقة زوجها الأميرة للّا حسناء.

قيل في البداية إن للّا حسناء شعرت أن شعبية الأميرة سلمى بين سكان البلاد تهدد مكانتها. كما ادعى أشخاص مقربون من الديوان الملكي أن قرار الملك بتعيينه وريثاً ألقى القبض على مولاي الحسن الثالث، نجل سلمى، مما زاد من تأجيج النار.

في ذروة الدراما العائلية، في أبريل 2019 ، غمرت شبكات التواصل الاجتماعي في المغرب بتقارير عن قيام شقيقة الملك بطعن زوجته وإصابتها بجروح خطيرة، وأن الأميرة سلمى تتعافى في مستشفى تحت حراسة مشددة.

اختفت الأميرة للا سلمى التي كانت أشهر امرأة في المغرب عن أعين الجمهور منذ حوالي أربع سنوات. بعد التغيب عن عدد من الاحتفالات والاستقبالات ، ظهرت شائعات عن أمراض غامضة تهاجم زوجة الملك ، حتى أن هناك تقارير تفيد بإقصائها. حسب ترجمة موقع “الواقع السعودي“.

فيما يتعلق بالهراء ، يخبرنا صحفي مقيم هذا الأسبوع: “ما يحدث في العائلة المالكة هو telenovela ، لكن الإعلام المغربي غير مستعد لإيذاء محمد السادس وهناك رقابة كاملة على ما يحدث في القصر. . “.

ماذا كان في الكتاب الذي وضع على الرف؟

في عام 2015 ، اعتقل صحفيان فرنسيان في باريس بعد التوقيع على وثيقة تضمن لهما فدية مقابل أرشفة كتاب عن الملك. اعتقل الصحفيان إريك لورين وكاثرين جارسيا للاشتباه في ابتزازهما.

قبل شهر تقريبًا ، أبلغت لورين العائلة المالكة أنه من المتوقع نشر الكتاب. كشف كتاب سابق نشره الاثنان بعنوان “The Predatory King”. (مترجم مجاني) من عام 2012، استيلاء الملك الاقتصادي على المغرب وأثار موجة من المنشورات حول سلوكه، مما دفعه للعمل على الحد من حرية الصحافة في البلاد. طالبوا تلك الشركات بالتوقف عن النشر في وسائل الإعلام التي تنشر أخبارًا سلبية عن البيت الملكي. في الوقت نفسه ، فر العديد من الإعلاميين من البلاد بعد فرض غرامات شخصية على الصحفيين عقب تقارير تفيد بأن العائلة المالكة لم توافق.

هناك رقابة كاملة على ما يحدث في القصر

وقال صحفي محلي تم ترحيله إلى إسبانيا “لا توجد مشكلة في انتقاد الحكومة في المغرب”. “طالما أنك لم تقل شيئًا سيئًا شخصيًا عن الملك ، يمكنك مواصلة العمل”.

يقول صحفي مقيم: “ما يحدث في العائلة المالكة هو تليفزيون، لكن وسائل الإعلام في المغرب ليست مستعدة لإلحاق الأذى بمحمد السادس. وهناك رقابة كاملة على ما يحدث في القصر”.

يحرم الكتابة عما يجري في الغرف أو ضد الملك. بقدر ما هو معروف ، فإن كتاب لورين وجارسيا الثاني تناول على وجه التحديد الحياة الخاصة لمحمد السادس – وهنا انقسمت النسخ.

وفقًا للعائلة المالكة، ابتز الصحفيون الملك وكانوا على استعداد لوضع الكتاب على الرف مقابل دفع مليوني يورو ؛ الصحفيون من جهتهم زعموا أن الملك هو من اقترب منهم. ومع ذلك ، قالوا إنهم وافقوا على الصفقة.

وقال جارسيا في الفيلم الوثائقي “ملك المغرب: الحكومة السرية” الذي عُرض في فرنسا بعد حوالي عام من تفجر العلاقة “جئت إلى لقاء مع محام باسم الملك”. “لقد جاء ومعه مظاريف مليئة بالمال، كانت هذه الدفعة الأولى. سألني عن مكان حقيبتي وصب المال فيها. كان هناك 80 ألف يورو”. حتى يومنا هذا ليس واضحًا ما اكتشفه الصحفيون ، بينما يستمر البيت الملكي في الادعاء بعدم وجود نتائج حقيقية في الكتاب.

ماذا عن ملك المغرب والهجمرا -التلمود البابلي-؟؟

يحافظ محمد السادس، مثل والده الحسن الثاني ، على علاقات وثيقة مع الجالية اليهودية في المغرب. فأقرب مستشاريه هو أندريه أزولاي، وهو مصرفي كبير سابق عمل سابقًا لدى والده، لكن محمد السادس يرتبط أيضًا بأفراد أقل شهرة في المجتمع: في السنوات الأخيرة ، غالبًا ما شوهد في الجلباب التقليدي في المعابد اليهودية في جميع أنحاء البلاد ويدرس هجمرا -التلمود البابلي- مع الحاخامات.

منذ حوالي عام ، زار افتتاح المتحف اليهودي في المغرب، وهذا العام – بعد تطوير العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل – أمر بتجديد جميع مقابر الصالحين في البلاد وضم تاريخ يهود المغرب. في المناهج المدرسية.

يقول يهودي يعيش في البلاد: “لقد كان المغرب رمزًا للتعايش بين اليهود والمسلمين منذ قرون”. “كان والد الملك يأتي إلى الكنيس للدراسة مع الحاخامات، والآن يفعل الابن. يحضر إلى الكنيس وحيداً، لا يطلب الشرف، وهو على دراية كبيرة بالهجمرا والتوراة. أحيانًا يفاجئنا بذلك.

مرض الملك محمد السادس بالقلب

لجأ الملك أيضًا إلى المجتمع اليهودي، عندما التقى سراً قبل حوالي عام ونصف الحاخام المنفي يوشيا بينتو. كتب له الحاخام تميمة خاصة ووعده بأنه سينقذ حياته، وتأكد الملك من جهته من تعيين الحاخام رئيسًا للمحاكم الحاخامية البطريركية في البلاد.

قال رجل مقرب من الملك في ذلك الوقت: “إنه يؤمن بالحاخام بينتو أكثر من الأطباء”.

قبل نصف عام ، في إحدى زياراته المتكررة لباريس- زيارات لوحظ فيها بدون حراس أمن، كان يسير في الشوارع وحيداً – تم توثيق الملك في اجتماع عشوائي مع الحاخام يسرائيل غولدبرغ في جناح حاباد تفيلين. تحدث الاثنان بإسهاب عن جزء التوراة.

فضيحة الجرائم الجنسية وقادة المنظمات الاجرامية في إسرائيل

وقبل حوالي ثماني سنوات، تعرضت علاقات الملك مع الجالية اليهودية لاختبار عملي عندما استقر اثنان من قادة المنظمات الإجرامية في إسرائيل، آفي روهان وشالوم دمراني، في المغرب.

وتبعهم العشرات من المجرمين الآخرين، وفي وقت لاحق جاء الحاخام اليعازر بيرلاند، المطلوب في إسرائيل لارتكاب جرائم جنسية، إلى البلاد.

وعندما فهم زعماء الجالية اليهودية ما يحدث اتجهوا إلى مساعدي الملك ووزارة الداخلية في البلاد، صدر أمر كاسح بطرد المجرمين والحاخام.

لم يعترف أحد بذلك رسميًا، لكن توجد تحت السطح قناة اتصال بين الموساد وقوات الأمن الأخرى في إسرائيل لكبار المسؤولين في المغرب والملك نفسه. هذا ليس بالأمر الجديد – فقد التقى مسؤولو المخابرات الإسرائيلية وكبار المسؤولين الحكوميين ، المتخفين أحيانًا ، بالحسن الثاني – ولكن يبدو أن هذه العلاقات السرية تزداد سخونة.

وكشفت مصادر في المغرب هنا أنه منذ حوالي خمس سنوات كان هناك خوف حقيقي من تسلل مقاتلي داعش إلى البلاد ومحاولة الإطاحة بالحكومة.

الأمن الإسرائيلي الذي ساعده على البقاء وراء الكواليس”، يقول رجل مقرب من مجتمع المخابرات في المغرب. وهذا ما أدى إلى رفع مستوى العلاقات بين إسرائيل والمغرب في المقام الأول.

هل ستشع هذه العلاقة الجيدة أيضًا على المحور الشخصي بين محمد السادس ونتنياهو الأول؟

غير متأكد. في غضون أسابيع قليلة- يقول التقرير الاسرائيلي- ستبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب وستفتح مكاتب الاتصال.

لكن الملك ليس في عجلة من أمره للقاء رئيس الوزراء. نتنياهو يود أن يزور الملك إسرائيل قبل الانتخابات لقطع قسيمة انتخابية. والمحادثات جارية خلف الكواليس ، لكن الكثير يعتمد على صحة الملك – وليس فقط عليها.

ويقول مصدر مقرب مما كان يحدث في القصر “الملك ووالده لم يعجبهما سلوك الحكومات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني على مر السنين”.

وينعكس ذلك في المظاهرات العاصفة في البلاد وفي خطابات أعضاء البرلمان الذين سعوا لإغلاق الحدود أمام السياح الإسرائيليين. الشعب والملك يحترمان الشعب اليهودي وليس سلوك قادته. بيبي؟ اعملوا بجد لكسب ثقة الملك “.

لماذا طرد الحسن الثاني ابنه؟

كان محمد السادس يبلغ من العمر 36 عامًا عندما ورث المُلك عن والده الراحل. يبدو هذا طبيعيًا – فقد ظهر الابن دائمًا جنبًا إلى جنب مع الأب في المناسبات الرسمية – لكن يبدو غريبًا، لأن الوصي لم ينبس ببنت شفة. عندما كان صغيرا ، استقبل الصمت بفهم.

بدأت التكهنات المحرجة في وقت لاحق بالظهور حول عدم اهتمامه بالملكية. حتى أن الصحفيين الفرنسيين توقعوا حدوث انقلاب عسكري فور توليه حكمه. ووصفوه بأنه لاعب مستهتر منخرط في حفلات ورحلات حول العالم.

لكن ربما كان هناك شيء آخر يقف بين الحسن الثاني وابنه، لأنه في عام 1990 أوقف الأب تدفق الأموال إلى ابنه – الذي كان آنذاك يبلغ من العمر 27 عامًا. والذي أكمل للتو درجة الدكتوراه في القانون العام في جامعة نيس في فرنسا.

رداً على ذلك ، انطلق محمد في رحلة حول العالم مع أصدقائه من مدرسة البنين “College Royal” فقط. من جانبه أرسل الأب وزير داخليته إدريس البصري لمتابعة الأمير والتأكد من أنه لم يتسبب في فضائح.

وزير الداخلية البصري المعروف أكثر من أي شخص آخر بالقبضة الحديدية للملك الحسن الثاني، كان أول من طُرد عندما ارتدى محمد حذاء والده.!

ثراء فاحش

يعتبر محمد السادس الآن من أغنى الناس في العالم، بثروة تقدر بنحو 8.5 مليار دولار. يتقاضى راتباً شهرياً قدره 40 ألف يورو ويمتلك محفظة استثمارية بأسهم في شركات عالمية في مجال الطاقة والبنية التحتية.

يتدفق جزء كبير من إيرادات الدولة مباشرة إلى البيت الملكي، ويحافظ عشرات الآلاف من العمال على 20 قصرًا منتشرة في جميع أنحاء الولاية.

يمتلك الملك عشرات الشقق والقلاع في المغرب وفرنسا ولديه أسطول من اليخوت ومجموعة من عشرات السيارات ومجموعة كاملة من ساعات رولكس بقيمة 170 مليون دولار.

منذ حوالي عام ، سُرق 36 منهم من القصر في مراكش تحت أنوف الحراس وبعد أيام قليلة، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم. وهو عامل تنظيف سابق في القصر قام بسرقة الساعات نيابة عن عصابة لصوص المجوهرات. واعتقل 25 شخصا في القضية ، من بينهم 14 من تجار المجوهرات واللصوص وأصحاب العقارات. حُكم على عامل النظافة بالسجن 15 عامًا ، وحُكم على المتورطين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و 15 عامًا.

انهار الاقتصاد المغربي هذا العام بسبب وباء كورونا الذي لم يمنع الملك من شراء قصر مساحته 1000 متر مربع بقيمة 80 مليون يورو في شارع دي شانيل في باريس.

-ما هي حالة الملك الطبية؟

في فبراير 2018 ، مر محمد السادس بأول نوبة قلبية. تم نقله إلى المستشفى أثناء وجوده في باريس واختار عدم العودة إلى بلاده لصالح الشفاء. الأمر الذي أغضب الكثيرين في المغرب.

وفي يونيو من ذلك العام خضع لعملية جراحية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، وذكرت وسائل الإعلام أن العملية كانت ناجحة. غير أن الحالة الصحية للملك لم تسمح له بحضور جنازة صديقه العزيز الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي توفي بعد ثلاثة أشهر.

في الصيف الماضي، حدثت نوبة قلبية أخرى، وإذا كان هذا أمرًا روتينيًا بالفعل. فقد ظهرت شائعات هذه المرة في المغرب حول وفاته – وقد نشرت الصحيفة الوطنية للبلاد بالفعل مقالًا عن ملف تعريف ابنه، مولاي حسن ، باعتباره الذي يرث العرش يوما ما.

هل سيتم إحباط نقل التاج للوريث الحسن الثالث؟

اعتاد مولاي حسن البالغ من العمر 17 عامًا، مثل والده عندما كان طفلاً، أن يرافق والده في المناسبات الرسمية. يخطط للدراسة في مدرسة الطيران المغربية الحكومية ويملك بالفعل طائرة خاصة بقيمة 67 مليون دولار.

تم الإبلاغ مؤخرًا عن قطيعة في علاقته بالملك، بعد أن رفض الأمير مغادرة قصر والدته الأميرة سلمى والانتقال للعيش مع والده. لكن يبدو أن لديه مشاكل أكبر في دائرة الأسرة.

ونشرت مواقع إلكترونية خارج المغرب شهادات قاسية في العام الماضي – على ما يبدو تم تسريبها من قبل أصحاب المصلحة من العائلة المالكة – حول سلوك الوصي الوقح تجاه حراس الأمن والسائقين والعاملين في القصر وخلال الإجازات التي ذهب فيها مع والده.

ولمنع حدوث صدمة في البلاد ، حرص الملك على تدريب ابنه على المنصب. حيث سيعرف وحدات الجيش والأمن وسيمر الصولجان إليه عندما يأتي اليوم دون صدمات.

“اللا حسناء”

لكن لست متأكدا أن ذلك سيكون كافيا. فإلى جانب العين الملتوية من جانب عمته، للّا حسناء، واجه الشاب مولاي حسن مسؤولين في العائلة المالكة لم يعجبهم قرار تعيينه وريثًا للعرش.

شقيقته الأميرة للّا خديجة تبلغ من العمر 14 عامًا فقط ولا تتحدى وضعها بسبب جنسها بأي حال من الأحوال.

في هذا السياق ، المغرب ليس دولة تقدمية. لكن تصرفات فرد آخر من العائلة يجب أن تكون موضع اهتمام وربما أيضًا مصدر قلق لمسؤولي المخابرات في الغرب وإسرائيل فمنذ تدهور الحالة الطبية للملك، وردت تقارير من المغرب تفيد بأن شقيقه رشيد غاضب من قراره. ويخطط للسيطرة على البلاد.

لماذا تبتز إسرائيل ملك المغرب؟

دفع ذلك، الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، للتساؤل عن سبب المساعي الإسرائيلية لابتزاز ملك المغرب محمد السادس، عن طريق نشر تقرير يسلط الضوء على ثراءه الفاحش.

وسلط مطر، الضوء على التقرير الإسرائيلي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، متسائلاً عن سبب سعي إسرائيل لشيطنة العاهل المغربي واستهدافه رغم اتفاق التطبيع.

هل هو تحريض متعمد؟

وفي السياق، قال الإعلامي المصري: إن التقرير العبري مثير للجدل عن الملك المغربي محمد السادس بن الحسن، الإسرائيليون يكيدون له لا يقدمون إجابات ولكن يطرحون الأسئلة”.

وأضاف مطر: “يواصل الإسرائيليون دس السم في العسل للملك المغربي، هذا التقرير نشر قبل أسبوعين وحتى الآن لا يوجد رد مغربي عليه”.

وقال التقرير الإسرائيلي، إنه في عام 2015، اعتقل صحفيان فرنسيان في باريس بعد التوقيع على وثيقة تضمن لهما فدية مقابل أرشفة كتاب عن الملك.

صمت مغربي

وفي السياق قال معتز مطر: “كل يوم بصورة شخصية أبحث عن رد يشفي الغليل من الديوان الملكي أو الخارجية المغربية لم أجد. إذا كانت تلك الأرقام والقصص كاذبة فكيف لا تكذبونهم”.

وأكمل مطر: “ماذا لو كان التقرير قد صدر من صحيفة جزائرية أو قناة عربية هل كنت ستغضون الطرف كما تفعلون الآن أم أن بئسنا بيننا شديد”.

وتساءل مطر:” “لماذا يبتزونه وماذا يريد جيش الاحتلال من ملك المغرب أكثر من هذا، ماذا يريدون أكثر من ذلك”.

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