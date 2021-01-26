أطلق مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، تحذيرا شديد اللهجة بشأن ظاهرة خطيرة في السلطنة وصفها بـ”المصيبة”.

وفي تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي، سلط مفتي السلطنة الضوء على ظاهرة غلاء المهور وجشع الآباء الطامعين برواتب بناتهم.

جشع الآباء وغلاء المهور

وقال وفق ما رصدته (وطن):”كم تكون المصيبة في جشع الآباء وحرصهم على الاستئثار برواتب بناتهم؛ فلا يزوجوهن”.

كم تكون المصيبة في جشع الآباء وحرصهم على الاستئثار برواتب بناتهم؛ فلا يزوجوهن، كما يتمثل جشعهم في حرصهم على المهور الغالية التي ترهق الشباب، وتحول بينهم وبين مبتغاهم من الزواج الذي هو سبب لعفة الجنسين، وهذه الظاهرة جديرة بأن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل القضاء عليها. — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) January 26, 2021

كما يتمثل جشع هؤلاء الآباء ـ بحسب الشيخ الخليلي ـ في حرصهم على المهور الغالية التي ترهق الشباب.

وشدد على أن هذه الأمور تحول بينهم وبين مبتغاهم من الزواج “الذي هو سبب لعفة الجنسين”

وأكد مفتي سلطنة عمان في نهاية تغريدته على أن هذه الظاهرة “جديرة بأن تتضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل القضاء عليها.”

ردود فعل مع تغريدة مفتي عمان

وتفاعل العديد من العمانيين مع تغريدة الشيخ أحمد الخليلي، مؤكدين أن كلامه واقعي وأن هذه الظاهرة خطيرة بالفعل.

وفي هذا السياق علق أحد المغردين:”كلام واقعي جداً مع الأسف غلاء المهور يقود إلى أمور كثيرة منها، تكبل الشباب بالديون ثم ينعكس ذلك سلباً على وضعهم المالي بعد الزواج”

حفظ الله سماحة الشيخ أحمد

كلام واقعي جداً مع الأسف غلاء المهور يقود إلى أمور كثيرة منها :

– تكبل الشباب بالديون ثم ينعكس ذلك سلباً على وضعهم المالي بعد الزواج، إذ يصبحون عاجزين توفير متطلبات الحياة الكريمة.

– العزوف عن الزواج وربما تقود إلى الوقوع في المحرمات لاقدر الله — أبـوعـلـي (@abualiomar2sky) January 26, 2021

وتابع موضحا:”إذ يصبحون عاجزين عن توفير متطلبات الحياة الكريمة. فضلا عما تفعله هذه الاشتراطات من عزوف الشباب عن الزواج وربما تقود إلى الوقوع في المحرمات لاقدر الله”.

وكتب أحمد المعولي مؤيدا حديث المفتي:”كلام كبير من الشيخ أحمد. ولو قال هذا الكلام غير سماحة الشيخ لقالوا عنه نسوي!”.

كلام كبير من الشيخ أحمد. ولو قال هذا الكلام غير سماحة الشيخ لقالوا عنه نسوي! — أحمد المعولي 🇴🇲 (@AhmedOmani111) January 26, 2021

بينما أشار الناشط محمد بن نبهان السلطي، إلى أمر سلطاني سابق أصدره السلطان الراحل قابوس بن سعيد في هذا الشأن عام 1973.

أمر السلطان قابوس -طيب الله ثراه- بتحديد المهور إلى ٣٠٠ ريال كحد أقصى في عام ١٩٧٣م، ثم حُدث المهر إلى ٢٠٠٠ ريال كحد أقصى في وقتٍ لاحق، إيماناً منه بتيسر أمور الزواج. pic.twitter.com/FSUzFQPWM2 — محمد بن نبهان الصلتي (@MohamedSalti) January 26, 2021

ويقضي بتحديد المهور إلى ٣٠٠ ريال كحد أقصى في عام ١٩٧٣م، ثم حُدث المهر إلى ٢٠٠٠ ريال كحد أقصى في وقتٍ لاحق، إيماناً منه بتيسر أمور الزواج.

وشدد مغرد آخر على ضرورة تضافر الجهود الشعبية قبل الرسمية في هذا الشأن.

بالفعل شيخنا الجليل يجب تضافر الجهود الشعبية قبل الرسمية.

لا خير فينا إن لم نسمع لمشايخنا.

مشكلتنا الكبيرة هي داء التباهي

فلانه دفعولها مهر وقدره… فلان قدمولها هدايا لا تعد ولا تحصى — Manchester (@Manches98367881) January 26, 2021

وتابع:”لا خير فينا إن لم نسمع لمشايخنا. مشكلتنا الكبيرة هي داء التباهي فلانه دفعولها مهر وقدره… فلان قدمولها هدايا لا تعد ولا تحصى”.

وعلقت ناشطة على تغريدة الشيخ الخليلي بقولها:”شيخنا أولا البعض يجهل معنى الزواج، فالزواج هو الاستقرار والعفّة”.

شيخنا أولا البعض يجهل معنى الزواج، فالزواج هو الاستقرار والعفّة هنالك أسباب غلاء المهور أولاها مثل ماذكرته أعلاه طمع بعض الأهالي ف رفع أسعار المهر .التّعامل مع الزواج على أنّه عمليّة بيع وشراءومن يدفع أكثر يحصل على العروس ،المشكله عدم وجود قانون رادع لغلاء المهور لحل المشكله — sweetest girls (@khulood915) January 26, 2021

وأوضحت أن هنالك أسباب لغلاء المهور “أولاها مثل ماذكرته أعلاه طمع بعض الأهالي ف رفع أسعار المهر .والتّعامل مع الزواج على أنّه عمليّة بيع وشراء ومن يدفع أكثر يحصل على العروس”.

واختتمت:”المشكلة عدم وجود قانون رادع لغلاء المهور لحل المشكلة”.

هذا وعددت بعض التغريدات الانعكاسات السلبية للمبالغة في المهور والإسراف في تكاليف الزواج مستعينين بأحاديث دينية.

مطالبات بتحديد سقف المهور

وطالب عدد من النشطاء الحكومة بسن قوانين تحدد سقفا للمهور، وتقارع التقاليد المتوارثة.

فيما اعتبرت مغردات أن أسباب عزوف الشباب عن الزواج، لا تكمن فقط في غلاء المهور، إذ باتت المرأة متطلعة إلى تحقيق ذاتها مهنيا أولاً.

وبحسب تقرير سابق لـ “بي بي سي” فإن تكلفة حفل الزفاف في سلطنة عمان فاقت 30 ألف ريال عماني.

بينما يصل المهر إلى 15 ألفًا.

وقد سجلت السعودية الرقم القياسي بارتفاع تكاليف الأعراس، إذ تعدى 15 مليار ريال سنوياً، حسب المعرض السعودي الدولي للأعراس.

وكان السلطان قابوس قد أطلق مبادرة تدعو إلى تخفيف شروط الزواج على الشباب وتأسيس صندوق للقروض دون فائدة لمن يحتاجها.

صندوق الزواج

ويشار إلى أن مجلس الشورى العماني عام 2014، اعتمد توصيات اللجنة الصحية والاجتماعية بإنشاء صندوق للزواج. بناء على مطالب مواطنين، بعد الاطلاع على عديد من الدراسات والبحوث والبيانات والإحصاءات المتخصصة وعلى تجارب الدول في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة الصحية والاجتماعية -حينها- أن دراستها لصندوق الزواج جاءت لارتباطها الوثيق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. والنتائج والآثار والظواهر السلبية التي تنعكس على المجتمع جراء عدم قدرة بعض المواطنين على النهوض بتكاليف الزواج بسبب غلاء المهور.

وخلال الأعوام الأخيرة، أطلق شباب عُمانيون دعوات مكثفة تطالب الحكومة بالتدخل. ومنها حملة ”يا حكومة زوجينا“، التي حظيت بصدًى واسع داخل السلطنة، ونالت اهتمامًا من وسائل الإعلام العالمية.

ارتفاع تكاليف حفلات الزفاف في سلطنة عمان

وبالإضافة إلى غلاء المهور، يثقل كاهل الشاب العُماني ارتفاع تكاليف حفلات الزفاف الباذخة، التي يقام بعضها في فنادق مترفة. وتصل تكلفتها في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من الريالات، بالإضافة إلى إنفاق الزوج على شهر العسل، ومطالبته بشراء شقة مستقلة عن الأهل.

وكثيرًا ما تتسبب النفقات الزائدة بوقوع الشباب في ضائقة مادية خلال الأشهر الأولى للزواج؛ ما ينعكس على الحياة الزوجية. وقد يتسبب بمشاكل تصل في بعض الحالات إلى الطلاق المبكر.

وبدأ الجنوح إلى البذخ على مظاهر احتفالات الزواج لدى العُمانيين منذ مطلع الثمانينيات، بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي الذي عاشته السلطنة حينها.

إلا أن ذلك التوجه الشعبي تحول إلى عبء ثقيل في الأعوام الأخيرة. وسط جملة من المشكلات الاقتصادية في السلطنة وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى حوالي 20% بين فئة الشباب؛ وفقًا لتقارير محلية.

العنوسة

ومقابل الارتفاع الكبير للمهور، يحجم الكثير من الشباب عن الارتباط؛ ما يشكل بؤرة خصبة لارتفاع نسبة العنوسة في السلطنة.

وتشير تقارير محلية، إلى أن نسبة العنوسة في سلطنة عُمان تصل إلى حوالي 10%، وتعود أسبابها إلى تغير الظروف المعيشية والتغيرات الاقتصادية.

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