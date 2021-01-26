هنادي مهنا تكشف أسرار زوجها ولهذا السبب وضعت العسل في عينيها من أجله!

تصدرت الممثلة المصرية هنادي مهنا، مؤشر البحث عبر جوجل، خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك بعد استضافتها مساء الاثنين بصحبة زوجها أحمد خالد صالح، مع الإعلامية إسعاد يونس. في حلقة جديدة من برنامج “صاحبة السعادة” المعروض عبر شاشة “dmc”.

هنادي مهنا في “صاحبة السعادة”

وكشفت هنادي مهنا قصة حبها لزوجها، وقالت: “كنت قد قررت أنني سأركز في عملي فقط. لأنني كنت أعمل 3 مسلسلات في وقت واحد”.

وتابعت هنادي: “كنت في ضغط شديد، ولكني وقعت في حب أحمد، ووجدت وقتاً لأراه، وكان يقوم بتوصيلي من موقع إلى موقع”.

قصة حب هنادي مهنا

وتابعت هنادي مهنا حديثها عن قصة حبها مع أحمد خالد صالح. وقالت: “استمرت أحد المكالمات بيننا 4 ساعات، وشعرت حينها أنني قد أكلمه غداً ولن أمل”.

وأضافت هنادي مهنا: “أنا دائما أتذكر كل المواعيد والأحداث بتواريخها، لكن أحمد لديه ذاكرة سمك، ودائماً مواعيدي دقيقة. لكن أحمد يتأخر دائماً، وانتظرته في الخطوبة والزواج”.

“وضعت عسل أبيض في عيني”

واستطردت: ” في أول مرة شعرت بها بشيء ناحية أحمد، كان لدي التهاب في عيني، فكلمته وأخبرني أن أضع عسلاً أبيض وسمعت كلامه”.

وتابعت: “شعرت بكمية ألم كبيرة، وعيني ورمت بالكامل، وكان يعمل نفسه طبيباً ويرسل لي مسجات ليطمئن علي وكنت سعيدة جداً”.

بينما ذكر أحمد خالد صالح أن أول مرة صرح بحبه لزوجته هنادي مهنا كانت عن طريق “الواتسآب”.

وأضاف: “حين شعرتها قلت لها فوراً أنني أحبها”.

هنادي مهنا والغناء

وتحدثت هنادي مهنا عن موهبة الغناء لديها، وقالت: “لم أكن أريد التمثيل، كنت أحب الغناء جداً، وقدمت في ذا فيوس. وتم قبولي من ضمن 500 شخص”.

وتابعت: “كان آخر امتحان لدخول ذا فويس، متزامناً مع امتحاني في الجامعة، وقلبت الدنيا دراما”.

وكشفت هنادي مهنا عن طقوسها فى المطبخ بعد الزواج، وطريقة إعدادها الطعام لزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

“البرفيوم في المطبخ”

وقالت هنادي مهنا خلال فقرة “الطبخ” في البرنامج” “أنا لي طقوس في المطبخ، ومنظمة جداً، يجب أن يكون المطبخ نظيفاً. ولا أعرف أن أنام وهو غير نظيف”.

وتابعت هنادي: ” ودائما أترك في المطبخ عطراً وكريم قبل أن أخرج منه بسبب رائحة البصل”.

ونصحتها إسعاد يونس أن تضع طبق به قهوة وتفرك يدها في البن للتخلص من رائحة البصل.

“أخاف أن أمثل أمام زوجي”

وأشادت هنادي مهنا بقدرات زوجها أحمد خالد صالح كممثل، وقالت إنها تخاف من التمثيل أمامه.

واستعاد الزوجان قصة أول مشهد جمع بينهما، في مسلسل “الفتوة”، المشهد الذي يعترف فيه “الشيخ مبروك” لـ”شكر” بحبه بعد معاناة طويلة.

وقالت هنادي مهنا عن المشهد: “أول مشهد نصوره مع بعض، وأول مشهد في اليوم، وأول يوم لي في التصوير. لا أعرف أحدا من الموجودين، إلا البعض من مسلسلات قديمة، وأول مرة أمثل مع أحمد، وهو ممثل مرعب.”

وأضافت: “شعرت بأنني أمثل أمام شخص يمثل بشكل قوي، وسيكون شكلي سخيفاً أمامه، وبقيت أذاكر كثيراً حتى لا يتم فضحي من جمال تمثيله”.

وتابعت: “هو ممثل شاطر أخاف أقف أمامه”.

أول اعترف بالحب

وأشارت هنادي مهنا إلى أن المخرج حسين المنباوي سألها عن رد فعلها عندما اعترف لها أحمد خالد صالح بحبه أول مرة.

وقالت: “سألته وكنا في حيرة، وخرج المشهد بشكل طبيعي، وبمجرد توقف التصوير. لاحظنا نظرة حالمة وابتسامة على وجوه العاملين خلف الكاميرا”.

ووصف أحمد خالد صالح المشهد بأنه كان السبب في كسر رهبة تمثيلهما معا.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل “أنصاف مجانين” ويشاركه فى البطولة كل من، وأسماء جلال، وديانا هشام. محسن صبرى، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى.

وكانت آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل “خيط حرير” الذى تشارك في بطولته النجمة مى عز الدين، محمود عبد المغنى، نيقولا معوض. صفاء الطوخي؛ سوسن بدر، مى سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.

أزمة زفاف هنادي مهنا

ويشار إلى أن حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، تسبب بأزمة كبيرة بسبب تواجد مطرب المهرجانات، حمو بيكا. صاحب الأزمة الشهيرة مع نقابة الموسيقيين.

وأصدرت النقابة حينها بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه ما قام به الموسيقار هاني مهنا والد العروس. واستعانته بمطرب المهرجانات حمو بيكا الصادر حكم قضائي بالحبس في حقه.

وأعربت النقابة عن اندهاشها، خاصة أن الموسيقار هاني مهنا نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة. كما أنه كان رئيسا لاتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية.

وأكدت النقابة أن الموقف الذي قام به هاني مهنا أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، في ظل القرار الصادر بمنع حمو بيكا من الغناء، وكذلك صدور حكم بحبسه.

وأهابت النقابة بكافة الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل. وهو أمر متعلق بمطربي المهرجانات غير المرخص لهم بالغناء.

هاني مهنا يدافع عن نفسه

وخرج الموسيقار هاني مهنا حينها مدافعا عن نفسه، ليؤكد أنه لم يقم بدعوة حمو بيكا لحضور حفل زفاف ابنته. وهو ما يعني أن هاني مهنا لم يخرق القرار الخاص بالنقابة التي ينتمي إليها.

وأكد حمو بيكا أن العروس هنادي مهنا هي من وجهت إليه الدعوة للحضور. وأكدت له أن حضوره إلى حفل الزفاف والمشاركة بالغناء هو أمنية من أمنياتها، لذلك حضر إلى الحفل وشارك بالغناء.

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