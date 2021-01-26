شاهد لحظة اعتراض صاروخ الرياض الذي أدّى إلى انفجار ضخم فوق العاصمة السعودية

دوى صوت انفجار قوي في العاصمة السعودية “الرياض”، ظهر الثلاثاء. وسط أنباء عن صاروخ جديد أطلقه الحوثيون على المملكة.

وقالت وكالة “رويترز”، إن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر هدفاً جوياً معادياً أطلقته جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية تجاه الرياض.

وقالت قناة “العربية” السعودية، إن الحديث دار عن صاروخ تم إطلاقه صوب عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو رصدتها “وطن”، لحظة اعتراض صاروخ أطلق تجاه العاصمة الرياض، فيما لم يبلغ عن أي أضرار حتى الآن. في انفجار الرياض.

اعتراض صاروخ في #الرياض_lلان اللهم لك الحمد على نعمة الامن والأمان pic.twitter.com/lzbsZpwnPy — Sami (@amermarwon) January 26, 2021

ابطال الدفاع الجوي في كل مره يوصل لنا رساله انهم حماة الوطن وعينه الساهرة #الرياض_lلان pic.twitter.com/xb1lyOATiU — AlNaiF (@NaifNzt) January 26, 2021

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أطلقوا هاشتاقات بعد انفجار الرياض بشأن الحدث المفاجئ، وتفاعلوا على وسم #الرياض_الآن .

#الرياض_lلان شكرا دفاعنا الجوي الأبطال 🇸🇦 اللهم من ارادنا وبلادنا وولاة امرنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره اللهم إني استودعتك البلاد والعباد وما انعمت به عليهم فأحفظهم بحفظك. pic.twitter.com/oG0j0kue5t — حُرُوفُ رَيْانَة (@Ryanh_al3od800) January 26, 2021

#الرياض_lلان

طمنيني كيف صرتي يالرياض،

يالحنون اللي قضيت العمر فيك،

قالوا أن الدمع في وجنتك فاض،

خوفّوني ألف بسم الله عليك#جريمه_القادسيه #التطبيقي pic.twitter.com/ajfcwkPjGW — الجفول (@GfOL77) January 26, 2021

#الرياض_lلان نستودعك اللهم امنه وامانه ليله ونهاره ارضه وسمائه ملكه وشعبه وجنوده💚 pic.twitter.com/FKRWufe8Xw — 🕊🎼 (@_walh0) January 26, 2021

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث بهاشتاق آخر حمل اسم #صوت_الصاروخ .

#صوت_الصاروخ

رب اجعل هذا البلد آمنا 🥺🤍🙏🏻 — kholod (@k_aleaqili) January 26, 2021

#الرياض_lلان#صوت_الصاروخ

صوت صاروخ والا غيرها ما أقول الا الله يحفظ السعوديه حكومتنا وشعبا والله يا قلبي يعورني يوم اسمع جذي .صراحه فعلا شكرا رجال الدفاع الجوي السعودي 🇰🇼🇸🇦🥺❤️❤️❤️ pic.twitter.com/pKuJmslj7B — q8 (@rnaalbash) January 26, 2021

أستغرب من الي ماخذين الموضوع طقطه هذا بدل م تشكر الله اننا بخير ونعمه وأمان قبل كلشي ، تطقطقون وانتم فالحقيقه م عشتو معهم كيف الوضع يصير وهم يعرضون انفسهم للموت من أجلنا !! #صوت_الصاروخ — Na. (@iivpzd) January 26, 2021

يارب لا تبكينا يوماً على وطن عشنا على ارضه نستودعك اللهم امنه وامانه ليله ونهاره ارضه وسمائه ملكه وشعبه وجنوده🇸🇦#شكرا_ابطال_الدفاع_الجوي

(وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى ) #الرياض_lلان

#صوت_الصاروخ pic.twitter.com/0VvtDGJTm9 — اسلــوب راقــي 🇸🇦 (@nasser_2030m) January 26, 2021

وكانت القوات السعودية أعلنت تدمير “هدف جوي معاد” فوق الرياض يوم السبت.

ولم تتضح الجهة التي شنّت الهجوم، بينما لم تتهم المملكة في بيانها المقتضب أي جهة، في حين أكد الحوثيون أن لا صلة لهم بما حصل.

وبحسب التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، فقد تم “اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ تجاه الرياض”. وفقا لما نقلت قناة “الاخبارية” الحكومية، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

تعطيل الملاحة الجوية

وأفاد موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض عن تأخير في وصول العديد من الرحلات السبت.

وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة من قبل المتمردين في اليمن المدعومين من إيران.

لكن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون نادرا ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.

التحالف العربي ضد اليمن

وتقود المملكة التحالف العسكري في اليمن منذ 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا التي تخوض نزاعا مسلحا داميا مع الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وقُتل وأُصيب في النزاع اليمني عشرات آلاف الأشخاص وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

وتسبب النزاع كذلك بنزوح نحو 3,3 ملايين شخص ودفع بلد بكامله إلى حافة المجاعة.

هجوم صاروخي

وفي وقت سابق، تلاحقت الإدانات للهجوم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض السبت الماضي، وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الهجومية.

قطر تعتبره عملاً خطيراً

وقال بيان الخارجية القطرية إن الدوحة تعتبر الهجوم الصاروخي “عملا خطيرا ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية”.

وجدد البيان، أمس الاثنين، موقف قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، وفق وكالة الأنباء القطرية.

القاهرة

من جانب آخر أدانت الخارجية المصرية، في بيان، بأشد العبارات، محاولة استهداف الرياض بصاروخ، معتبرة ذلك اعتداءات إرهابية خسيسة.

وأكدت القاهرة دعمها ووقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب، حسب البيان ذاته.

بريطانيا وألمانيا وفرنسا

من جهتها قالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، في بيان مشترك، إنها تدينُ بشدة الهجمات الجوية على العاصمة السعودية في 23 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان الدول الثلاث أن انتشار واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يقوض أمن المنطقة واستقرارها.

كما جدد الالتزام بأمن السعودية وسلامة أراضيها. كما أدانت الخارجية الأميركية بشدة الهجوم الصاروخي.

وقالت في بيان إنها تقوم بجمع مزيد من المعلومات عن الهجوم الذي يبدو أنه كان محاولة لاستهداف المدنيين.

وفي وقت سابق، أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض، السبت الماضي.

الأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح: “نحن على دراية بتلك التقارير التي تفيد بأن القوات السعودية اعترضت هجوما جويا استهدف العاصمة الرياض”.

وأضاف: “ندين بشدة كافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ونذكر جميع الأطراف بضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لحماية المدنيين”.

وشدد دوجاريك على ضرورة “التحقيق بشكل شامل، في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

ونفت الحركة الحوثية تنفيذها في ذلك الوقت أي عمليات ضد السعودية، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة تدمير “هدف جوي معاد” أطلقه الحوثيون صوب العاصمة الرياض.

ألوية الوعد الحق

من جهتها تبنت جهة مجهولة تطلق على نفسها اسم ألوية الوعد الحق عملية القصف الصاروخي التي شهدتها الرياض السبت. عقب نفي جماعة الحوثي اليمنية قيامها بأي هجوم ضد المملكة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، السبت، مقاطع مصورة تظهر لحظة قصف الرياض بصواريخ. بينما نفى الحوثيون شن اي هجوم.

وقال متداولوا هذه المقاطع إنها توثق سقوط الصواريخ التي أطلقت على المملكة.

“دبي الهدف القادم”

هذا ونشرت جماعة باسم “ألوية الوعد الحق” بيانا تداوله الناشطون عبر تويتر. تتبنى فيه قصف الرياض بما وصفته بـ”طائرات الرعب” المسيرة.

واعتبر البيان الجماعة المزعوم أن هجوم السبت “بداية نقل معادلة الردع إلى داخل مشيختهم (آل سعود) ثأرا لدماء الشهداء”.

وتوعد الإمارات بعمليات قصف قائلا إن “الضربة القادمة ستكون بأوكار الشر في دبي”.

وكانت وسائل إعلام سعودية أفادت، السبت، بأن التحالف اعترض هدفا جويا معاديا أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. بينما نفى الحوثيون قصف الرياض.

من جانبها ذكرت قناة “العربية” أن هناك صاروخ تم إطلاقه صوب الرياض.

ونفى المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع على تويتر تنفيذ أي عملية هجومية خلال 24 ساعة.

كما أكد “سريع” حقهم الطبيعي والمشروع الرد على دول العدوان طالما استمر العدوان والحصار .حسب تعبيره

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

كذلك أفاد التحالف باعتراض وتدمير زورقا مفخخا في جنوب البحر الأحمر مشيرا إلى تبعيته للحوثي.

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