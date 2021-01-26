حقق فريق سموحة المصري فوزاً غالياً على فريق المقاولون العرب بثنائية رائعة مقابل هدف وحيد، في مباراة جمعت كلا الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة على ميدان ملعب “استاد المقاولون العرب”، ضمن المباريات المؤجلة من جولة الأسبوع الثامن من الدوري الممتازة المصري “الدرجة الأولى”.

التعادل في الشوط الأول

وأحرز هدف التقدم لاعب الظهير الأيمن في فريق المقاولون العرب المصري باسم علي 32 عاماً. في شباك الضيف حارس مرمى سموحة المصري الهاني سليمان في الدقيقة ال 29 من أحداث الشوط الأول.

وعا فريق سموحة في نهاية الشوط الاول وقلص الفارق مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة ال 34 عن طريق لاعب الأهلي المصري المعار أحمد محمد في الدقيقة ال 43. بتسديدة قوية في شباك المقاولون.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

هدف الفوز لفريق سموحة

وجاء هدف الفوز لفريق سموحة المصري في شباك المستضيف المقاولون العرب في الدقيقة ال 68.

وسجل الهدف لاعب الزمالك السابق مصطفى فتحي 26 عاماً في الزاوية اليمني للحارس المستضيف محمود أبو السعود الذي اكتفى بمشاهدتها.

لينتهي اللقاء بفوز الضيف فريق سموحة على أصحاب الدار المنافس المقاولون بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق المقاولون العرب

وقد دخل المقاولون العرب بتشكيلة أساسية مكونة من حارس المرمى محمود أبو السعود، وفي خط الدفاع اللاعب أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، حسن الشامي.

وفي خط الوسط، وسيم النغموشي، باسم علي، محمد مجلي، أحمد داودا، بينما كان في خط الهجوم للفريق للاعبين لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري.

تشكيلة الضيف سموحة المصري

كما بدأ فريق سموحة بتشكيلة أساسية مكون من حارس المرمى الهاني سليمان، وفي خط الدفاع محمد عبد المنعم، محمد الترهوني، واللاعب أطهر الطاهر، بالإضافة إلى رجب نبيل.

وفي خط الوسط ثلاثي اللاعبين وهم اللاعب أحمد حمص، واللاعب أحمد عبد القادر، واللاعب مصطفى فتحي الذي سجل هدف الفوز في شباك المستضيف المقاولون العرب.

وفي الهجوم لاعب كلاً من عبد الكبير الوادي وحسام حسن.

مدرب سموحة والتحكيم

وقال المدير الفني لفريق سموحة المصري أحمد سامي معقباً على التحكيم في منافسات الدوري المصري. قائلاً: ” لا أحب الحديث عن التحكيم كثيرا لكن سأشاهد الكرة مرة أخرى في الإعادة”.

وأضاف مدرب فريق سموحة “المهندس محمد فرج عامر لا يبخل على الفريق بالتدعيمات لكن حتى الآن لم نجد ضالتنا في اللاعبين المتاحين أمامنا”.

المهاجم حسام حسن

وأكد المشرف العام لكرة القدم في إدارة نادي الزمالك المصري أشرف قاسم. أنه لن يتعاقد مع مهاجم أجنبي.

وقال أن الإدارة في صدد التفاوض مع مهاجم فريق سموحة المصري حسام حسن 27 عاماً من أجل التعاقد معه”.

وأردف الكابتن قاسم، “لكننا في نهاية الأمر تراجعنا عن ضم اللاعب بسبب مغالاة إدارة سموحة في سعره. مقابل رحيله عن أسوار الفريق إلى صفوف فريق الزمالك البيضاوي في موسم الصيف المقبل.”

صفقة عبد الله بكري

من جهته قال المدير الفني السابق لفريق سموحة المصري ميمي عبد الرزاق في تصريح صحفي إن ” إدارة فريق سموحة المصري. تعاقدت بشكل رسمي مع لاعب فريق بيراميدز. عبد الله بكري 26 عاماً بصفقة قدرت 35 ألف جنيه المصري”.

وأوضح عبد الرزاق، بأن إدارة سموحة بعد التعاقد مع اللاعب البكري قامت ببيعه ب 45 مليون جنيه مصري. لكن لم يصرح اسم الفريق الذي تعاقد معه.

كما ضم فريق سموحة المصري لاعب الزمالك السابق مصطفى فتحي في ال 16 من شهر يناير الجاري. وقد نجح اللاعب في تسجيل أول أهدافه في ال 22 في مباراة ضد فريق بيراميدز المصري.

واليوم في مباراة المقاولون مع فريقه سموحة. أضاف اللاعب المصري فتحي ثاني أهدافه مع الفريق ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

مدرب حراس سموحة

وقال مدرب حراس فريق سموحة المصري أحمد ناجي: ” اعتبر حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي أفضل محترف في مصر في بطولة كأس الأمم وتصفيات كأس العالم. موجهاً الشكر لمدربه “يانكون حافظ” مدرب حراس الأهلي على ما أضاف إلى اللاعب الكثير من أجل الاحتراف في مسيرته الرياضية”.

وأوضح المدرب ناجي: ” إن حارس مرمى فريق سموحة المصري الهاني سليمان جاهز للتواجد مع منتخب مصر حالياً، حيث أن اللاعب يقدم أداءً جيداً وطريقته في التدريب ذكرتني بالحارس عصام الحضري لديه التزم شديد ويطالب المزيد دوماً من أجل تقديم الأفضل”.

ترتيب كلا الفريقين بالدوري

ويحتل فريق سموحة المصري ” الموج الأزرق” بعد خطفه ثلاثة نقاط على حساب فريق المقاولون في المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق كبير عن المتصدرين فريقا الأهلي المصري والزمالك اللذان يحتلان المركز الأول والثاني من الدوري بفارق نقطة بين الغريمين.

بينما احتل الفريق الخاسر المقاولون العرب متراجعاً في الترتيب بالمركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من ترتيب لدوري الدرجة الأولى لدوري المصري الممتاز.

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