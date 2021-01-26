ساعة بايدن تثير الجدل مع دخوله البيت الأبيض وصحيفة تكشف هذا الأمر بشأنها

سلطت صحيفة بريطانية في تقرير لها الضوء، على ساعة يد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بعدما لفتت الأنظار على مواقع التواصل يوم تنصيبه.

صحيفة “الإندبندنت” وبعد الجدل المثار كشفت عن نوع وسعر ساعة جو بايدن.

نوع وسعر ساعة بايدن

وقالت في تقريرها أن ساعة يد الرئيس الأمريكي هي من ماركة “رولكس” السويسرية الشهيرة.

وتبلغ قيمة الساعة 7 آلاف دولار.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ساعة بايدن هي أغلى من ساعات الرؤساء الأمريكيين السابقين.

وقالت إن سلفيه بيل كلينتون وجورج بوش الابن، فضلا الساعات من ماركة “تيميكس” الأمريكية.

بينما فضل باراك أوباما الإكسسوارات من ماركة “شينولا” و”جورج غراي”.

الوحش .. سيارة بايدن

وبدأت وسائل الاعلام الأمريكية تسليط الاضواء على تحركات بايدن، وكان التقرير الاخير يتحدث على سيارته.

ويُطلق على تلك سيارة جو بايدن لقب “الوحش” وتحمل ولوحات معدنية عليها الرقم 46.

واختير هذا الرقم للسيارة الأضخم والأهم في العالم في إشارة إلى أن بايدن هو الرئيس 46 للولايات المتحدة.

وحسب الإعلام الأمريكي، فإن السيارة الخاصة ببادين جديدة بالنسبة له. وهو ذات الأمر حدث مع دونالد ترامب حين وصوله للرئاسة الذي ورث اسطول أوباما من سيارات ليموزين كاديلاك “بيست”.

مجهزة بأحدث تقنيات الأمان

والسيارة الوحش من الشاحنات متوسطة التحمل وبها مدرعة من الأسفل.

وبدأت جنرال موتورز بتسليم سيارة كاديلاك “بيست” أو “الوحش” جديدة إلى الخدمة السرية الأمريكية عام 2018.

وتستند السيارة الوحش إلى الجيل السابق ولكنها مجهزة بأحدث تقنيات الأمان بما في ذلك الحماية من العبوات الناسفة والأسلحة الكيميائية.

ولم تكشف الخدمة السرية رسمياً عن عدد المركبات الموجودة في مجموعتها.

كما لم تستجب لطلب من “فوكس نيوز” كما إذا كانت السيارة التي ركبها جو بايدن قد استخدمها ترامب سابقاً أو ما إذا تم إنشاؤها حديثاً.

نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة

والسيارة مزودة بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية. إضافة إلى نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب، ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

كما أن السيارة الأضخم على مستوى العالم مدججة بأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز. فضلا عن مضخة للأكسجين للحالات الطارئة.

تكلفة سيارة بايدن

والسيارة الوحش مزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها إضافة إلى نظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.

وصنع هيكل السيارة من الفولاذ والألمونيوم والتيتانيوم والسيراميك. وهو معزز بصفائح فولاذية أسفل السيارة لحمايتها من الألغام والقنابل.

ويصل وزن أضخم سيارة في العالم إلى تسعة أطنان. وتبلغ تكلفتها الإنتاجية مليون ونصف المليون دولار.

ويرجح أن يتم تطويرها وتسليم واحدة جديدة قبل أن تبدأ الفترة الرئاسية المقبلة في عام 2025.

عارضة الأزياء الامريكية كريس تيغن

واستجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لطلب عارضة الأزياء الأمريكية كريس تيغن بشأن متابعتها على “تويتر”.

وفوجئت عارضة الأزياء الأمريكية “35 عاماً” بقبول بايدن طلب متابعة تغريداتها حيث انضم لقائمة متابعيها في يوم تنصيبه.

البداية كانت عندما طلبت كريس تيغن من جو بايدن متابعة حسابها على “تويتر” في يوم تنصيبه بعدما أبلغته أن الرئيس السابق دونالد ترامب، حظرها من جانب حسابه لمدة 4 سنوات.

13 شخصاً يتابعهم بايدن

وأصبحت عارضة الأزياء التي تابعها بايدن من بين 13 شخصا فقط يتابعهم الرئيس الأمريكي عبر “تويتر” إلى جانب حسابات البيت الأبيض وزوجته جيل بايدن.

ويتابع بايدن أيضاً فريق البيت الأبيض الخاص بالاستجابة لفيروس “كورونا” المستجد ومديرة الاتصالات في البيت الأبيض، كيت بيدنغفيلد.

كما يتابع على تويتر نائبته كاميلا هاريس، وكبير موظفي البيت الأبيض رونالد كلاين.

من هي هذه العارضة

كانت كريسي تيغن قد حضرت مشاركة زوجها المغني الأمريكي جون ليجند في حفل تنصيب جو بايدن إذ غنى أغنيته “Feeling Good”.

وكريسي تيغن هي عارضة أزياء أمريكية ظهرت لأول مرة في العدد السنوي لملابس البحر من مجلة “سبورتس إلسترايتد” الرياضية في عام 2010.

ونالت عارضة الأزياء الأمريكية الشهرة من برنامج “ليب سينك باتل” بجانب المغني إل إل كول جي.

وفي عام 2017 أدرجت تيغن في قائمة مجلة “ماكسيم” السنوية لأجمل 100 امرأة في العالم.

ترامب وبايدن

وفي سياق آخر أفادت شبكة “سي ان ان” الأمريكية بإن الرئيس جو بايدن. أعرب عن توقعه بعدم توافر أصوات كافية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت الشبكة أن بايدن شكك في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ. وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.

وكشفت الشبكة الأمريكية أنها حصلت على هذه التصريحات من لقاء مقتضب مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

هذا وسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب من مجلس النواب الأمريكي.

محاكمة عادلة

ومن جانبه قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي. إن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب ستكون عادلة لكن ستسير بوتيرة سريعة نسبيا.

وتابع “شومر”، في مؤتمر صحفي بنيويورك “ستكون محاكمة عادلة لكن ستمضي بوتيرة سريعة نسبيا”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأوضح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ مساءلة ترامب لا يجب أن تستغرق وقت أكثر من اللازم لأن “هناك الكثير غيرها لنفعله”

وأشار إلى أن النواب الديمقراطيين سيسلمون مجلس الشيوخ مذكرة مساءلة ترامب، وهي خطوة من شأنها أن تعجل بدء المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الشيوخ إمكانية محاكمة ترامب برلمانيا، بتهمة تحريض أنصاره على التمرد وارتكاب أعمال عنف خلال اقتحام مبنى الكونجرس يوم 6 يناير الجاري.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك