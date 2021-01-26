شنت خبيرة التجميل والفاشينيستا السعودية بدور البراهيم، هجوما عنيفا على مواطنتها ومشهورة المواقع “هند القحطاني”، لينشب بينهما شجار حاد أثار الجدل بين النشطاء.

هذا وتصدر وسم بعنوان “بدور البراهيم تجلد هند” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

البداية كانت بهجوم حاد شنته هند القحطاني، على بدور البراهيم بطريقة غير مباشرة.

هند القحطاني وفزورة اليوم

ونشرت هند المقيمة في أمريكا مقطع فيديو قصير ظهرت فيه وهي ترفع يدها بالدعاء معلقة: “فزورة اليوم : من القائلة؟ يارب تهديني واتحجب؟.. وتمضي السنوات ولم تتحجب” .

وذلك في إشارة لبدور البراهيم، التي صرحت أكثر من مرة بأنها تريد أن تتحجب ويهديها الله لذلك.

لتخرج بدور وترد على القحطاني في هجوم عنيف قائلة: ” تذكرين يوم اقول لك انك نقار الخشب.. الآن نقار الخشب كيوت عنك”.

بدور البراهيم تهاجم هند

وتابعت منتقدة أسلوب هند في التعري واستعراض المفاتن:”“وش هالاغراءات اللي صارتلك وهبت في جسمك ما شاء الله.. ايش هالقوام الانثوي ما شاء الله عليك.. والله تدرين تؤمنين بالله والله وتالله وأقسم بالله اني انا لو اعرض مفاتين والله العظيم انه ما يصيرو متابعيني 6 مليون انه يكونوا كل العالم ترى كل بنت وعندها مفاتن “.

بدور البراهيم تسخر من أنف هند القحطاني

كما سخرت البراهيم من شكل أنف هند القحطاني مؤكدة أنها تتعمد الرقص والإغراء والتعري لجذب المتابعين بعد خضوعها لعمليات التجميل.

هذا وأثار الخلاف بين بدور البراهيم وهند القحطاني استهجان المتابعين.

هند تفوز بأكثر شخصيه تطلع ترند مالهم حق موسوعة غينيس ☹️#بدور_البراهيم_تجلد_هند pic.twitter.com/JWuQbHfJNq — T U R K I 🍿 (@ziiif19o) January 25, 2021

ردود فعل

وانقسمت ردود أفعال النشطاء فمنهم من اتخذ موقفا محايدا، ومنهم من هاجم هند القحطاني لصالح بدور فيما شارك أخرون في توجيه الانتقادات اللاذعة لخبيرة التجميل السعودية.

بدور البراهيم صاحبة أعلى مهر في السعودية

وكانت الفاشينيستا السعودية “بدور البراهيم” أثارت جدلًا واسعًا بتصريحات أطلقتها العام الماضي حول مهرها.

حيث اشترطت قبل زواجها الأول الذي دام 6 أشهر مهر بقيمة مليون ريال سعودي، وبالفعل نشرت صورة لعقد الزواج. ومثبت به قيمة المهر التي طلبته إلا أنها فأجئت متابعيها بطلب مهر أكبر بكثير.

وبدأت القصة عندما عرضت عليها “ضحى الدخيل” الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تكفلها بكافة مصاريف زوجها.

وتدفع لها مهر بقية مليون ريال سعودي بجانب سيارة منزل فخم على أن تقبل الزواج من أحد مشاهير سناب شات في السعودية.

كما وضعت ضحى أيضًا شرط وهو أن توقع بدور على دفع 10 مليون ريال سعودي في حال طلاقها.

وجاء هذا الشرط كي تلتزم البراهيم بزواجها ومنزلها وأن لا تتسرع بطلب الطلاق كما حدث في زواجها الأول الذي استمر لمدة 6 أشهر فقط. كما دشنت ضحى الخيل هاشتاج لإقناع بدور بالزواج.

بدور البراهيم ترد على ضحى الدخيل

من جانبها قامت بدور بالرد على ضحى وذلك عن طريق مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق “سناب شات” من داخل سيارتها. وقالت لها :”يا حبيبتي أنا بنت البراهيم والعرب والأصل والفصل ولا تنخطب بالهاشتاج زين، وإنتي شكلك غير مثقفة في الأمور الدينية”.

وتابعت بدور حديثها :” الله قال إن المطلقة عدتها 3 أشهر كيف بدك أنا أتزوج كل شهرين من أين أتيت بذلك. ارتاحي أنا ما باخد العيال شيوخ، رعش ما هو قصور منه إنما هو ولد ناس”.

وفي نهاية حديثها قالت: “الفلوس مو كل شي وأنا بدور على رجال مو بدور فلوس وأنا بقولك والله ما يشم مفارق رأسي إلا بمليونين مو مليون واحد. وأنا الحمد لله بنت عز وعيوني مليانة والمليون وش الحين أنا عندي أملاك وشقة من قبل أن أصبح مشهورة”.

سبب طلاق بدور البراهيم

وواجهت الفاشينستا السعودية بعض الاتهامات حيث قالوا أن سبب طلاقها كان وراء حاجتها للمال، وأنها صرفت مهرها الذي كان يبلغ مليون ريال وعادت من جديد لأنه لم يتبق معها شيء.

وردت بدور على هذه الاتهامات، حيث قالت ان سبب طلاقها الحقيقي بأنها لم تتحمل الحياة المغلقة التي كان يريدها زوجها السابق. خاصة أنها تعودت على حياة المشاهير والتواصل مع متابعيها.

من هي بدور البراهيم؟

بدور البراهيم هي خبيرة تجميل شهيرة، من مواليد جدة والدت في 23 سبتمبر 1984. من أب سعودي وأم سعودية من أصول عراقية وتحمل الجنسية السعودية.

تبلغ من العمر 36 عام مؤهلاتها العلمية شهادة بكالوريوس جامعة أوكسفورد قسم التجميل، مهنتها فن التجميل والميك آب.

وتزوجت بدور من رجل سعودي وانفصلا وقد أنجبت منه طفلين، وبعدها تزوجت في 2020 من رجل بمهر مليون ريال.

عائلتي كلها مشايخ

وسبق أن أثارت بدور البراهيم الجدل، بقولها إن 99% من أسرتها دعاة ومشايخ.

مضيفة: أنا الوحيدة اللي طلعت هكذا.

وتابعت أنها “ضحية من ضحايا الشهرة ولو عاد فيني الزمن عمري ما أكون مشهورة.”

وأكدت البراهيم أنها غير راضية عن الطريق الذي سلكته وتدعو الله أن يهديها ، بحسب قولها.

هند القحطاني

ويشار إلى أن هند القحطاني هي ناشطة سعودية ولدت عام 1984 في المملكة العربية.

وتفوقت هند القحطاني في تعليمها الأكاديمي حتى أصبحت مدرسة لغة انجليزي في احدى مدارس المملكة.

تزوجت هند بعد 18 عامًا من ميلادها، وأنجبت طفلها الأول معاذ بعد عام واحد من زواجها، وتبلغ من العمر الآن 37 عامًا.

وهاجرت هند القحطاني مع زوجها وأطفالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الملكة العربية السعودية في وقت قريب. حيث حصلت على الاقامة.

ودائما ما تثير هند الجدل بإطلالتها الفاضحة وتعريها لأجل جذب المتابعين، والحصول على إعلانات.

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