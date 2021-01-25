محاكمة الكويتية روان بن حسين في بريطانيا بسبب ما فعلته بطليقها وسط الشارع!

تواجه الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، والتي يُطلق عليها لقب “بروك شيلدز” الكويت، المحاكمة في بريطانيا بتهمة مطاردة وضرب زوجها السابق في لندن.

“مطاردة واعتداء”

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن محاكمة روان بن حسين (24 عاماً)، تتم بتهمة الاعتداء على طليقها رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف.

وبحسب الدعوى التي رفعها المقريف، فقد قامت روان بن حسين بإتلاف قميصه بقيمة 200 جنيه إسترليني (مايقارب 273 دولار أمريكي).

وذكرت الصحيفة أن روان التي كانت تمول دفاعها من مالها الخاص، نفت الاعتداء بالضرب ومطاردة زوجها السابق.

كورونا حال دون المحاكمة

ولم تتمكن بن حسين من حضور جلسة استماع الشهر الماضي في بريطانيا بسبب تواجدها واصابتها بفيروس (كورونا) في دبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إعفاء بن حسين من حضور جلسة إدارة القضية الأخيرة أمس في محكمة وستمنستر الابتدائية.

وقالت محامية الدفاع عن روان: ” موكلتي تعيش في دبي ، وهي حالياً في دبي مع طفلتها الصغيرة”.

منع روان من الاقتراب من طليقها

وأضافت: “مع الوضع الحالي وإغلاق جميع ممرات السفر، قد يكون هناك صعوبة في إدخالها إلى البلاد للمحاكمة”.

بينما رأى المدعي أنه ليس هناك ما يمنع بن حسين من القدوم من دبي، إلا أنه يتعين عليها عزل نفسها لمدة عشرة أيام، مضيفاً: “لست على علم بأي قيود معينة على السفر من لندن إلى دبي”.

هذا وقد أُمرت المحكمة البريطانية روان بالالتزام بشروط الكفالة وعدم الاتصال بطليقها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حضور منزله.

“طلاق روان”

وكانت بن حسين قد صدمت جمهورها قبل أشهر بإعلانها انفصالها عن “المقريف”.

كما كشفت روان حينها أسباب انفصالها الصادمة عنه بعدما تسبب لها بفيروس HPV16 الجنسي. بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.كما قالت

وكشفت روان أن زوجها يوسف المقيريف قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

روان بن حسين تقول بأن زوجها كان يُرسل صور عضوه لـ ( قاصرات) أثناء حملها بالشهر التاسع! pic.twitter.com/mvg7N5XDz3 — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) July 15, 2020

وكتبت حينها: “لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات”.

صديق يوسف المقريف يكشف الحقيقة

كما نفى حينها الصديق المقرب ليوسف المقريف، رواية روان بن حسين، حول أسباب انفصالهما.

وكتب صديق المقريف، أيمن الشريف، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “الكلام اللي قالته الكويتية روان عن طليقها يوسف المقريف لأنه رجل معروف ومشهور في السوق العقارات يريدون تشويه سُمعة، لكن صعب عليهم سواء روان أو البيادق من العرب”.

وتابع الشريف:“حبيبنا #يوسف_المقريف راجل بكل معنى الكلمة، الراجل فزاع وسند ينشد بيه الظهر “راهو يا ليبين”.

وقال حينها أن روان أرادت تشويه سمعة المقريف لأنه رفض أن يشتري لها جزيرة من مجموعة جُزر ماديرا البرتغالية وتسجيلها بأسمها.

وأضاف: “يعني الراجل لا عنده إيدز لا كورونا لا صداع لا سرطان لا بطاطا”.

#روان_بن_حسين

هذا هو صديق يوسف المقريف ✋لاتسمعو من طرف واحد pic.twitter.com/bI51xnSdeF — 😏🙃 (@nada4476) July 15, 2020

طليق روان يرد!

وامتنع المقريف حينها عن الرد بطريقة مباشرة، واكتفى بالتلميح برسالة عبر خاصية “ستوري” على انستجرام، قال فيها: “اوعوا تسمعوا من طرف واحد لعل المتظاهر بالملائكية يكون هو الشيطان الرجيم”.

كما شارك المقريف مقطع من أغنية “الكدابين” للمطربة شيرين عبد الوهاب، وهو ما اعتبره المتابعون، رداً غير مباشر على الاتهامات التي وجهتها روان له.

من هي روان بن حسين؟

الجدير بالذكر أن بن حسين من أب كويتي وأم أردنية، وتحمل الجنسية الكويتية وديانتها الإسلام، وتقيم بالإمارات حالياً.

وتعد بن حسين عارضة أزياء شهيرة ومحررة مجلة “فيلفيت” وصاحبة العلامة التجارية “دوار روان” المختص بأدوات المكياج ومستحضرات التجميل.

كما حصدت روان بن حسين جائزة غولدن شاين لعام 2017، ولها أخ واحد وثلاث شقيقات.

نشأت روان بن حسين معظم حياتها في بريطانيا، ونالت شاهدة البكالوريوس في القانون من جامعة ويستمنستر بلندن.

روان بن حسين وعمرو دياب

وكانت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين أثارت جدلا على منصات التواصل بعد ظهورها في صورة الى جانب الفنان المصري عمرو دياب.

وبحسب ما يتداول فإن الصورة التقطت خلال حفل عيد ميلاد صديق روان بن حسين.

كما ظهر عمرو دياب في الصورة وهو يحتضن روان بن حسين بوضع يده على خصرها.

وياتي ظهور الهضبة مع روان بن حسين في ظل الانباء التي تتحدث عن انفصاله عن حبيبته دينا الشربيني.

الهضبة مع ملكة جمال لاتفيا

وقبل ايام انتشرت صورة للفنان عمرو دياب مع ملكة جمال “لاتفيا” السابقة وتُدعى كارولينا زوبروفا.

ونشرت كارولينا زوبروفا عبر حسابها على “انستجرام” نفس الصورة التي جمعتها بعمرو دياب. وعلقت عليها: “قابلت هذا الشاب الرائع المبتسم، هل سمعتم ألبومه الجديد؟ ماهي أغنيتكم المفضلة؟”.

ما قصة شيك 428 ألف دولار؟

وفجر حساب “شاهين” الكويتي مفاجأة من العيار الثقيل. حين كشف أن إحدى الفاشينستات الكويتيات تلقت مبلغاً خيالياً من أحد رجال الأعمال، دون توضيح المُقابل لذلك.

ونشر حساب “شاهين” عبر “انستجرام” صورة للشيك الذي تلقته الفاشينستا بمبلغ 130 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 428 ألف دولار أمريكي. وكتُب اسمها الأول روان، ما جعل المتابعون يجزمون أنها روان بن حسين.

كما أرفق شاهين صورة الشيك بتعليق: “وعدتكم قبل أيام بنشر صورة شيك أهداه رجل أعمال لإحدى الفاشينستات الكويتيات، ونترك لكم تفسير المقابل”.

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