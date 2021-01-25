شاهد ماذا حدث في جنازة عبلة الكحلاوي .. ومستشار السيسي نفذ وصيتها

شهدت جنازة الداعية المصرية البارزة عبلة الكحلاوي حالات بكاء وإغماء عدد كبير من محبيها وعائلتها.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية لقطات ترصد حالة الحزن والهستيريا التي أصابت عائلة والجمهور في جنازة عبلة الكحلاوي .

وذلك عقب وصول جثمان عبلة الكحلاوي مسجد الباقيات بالهضبة الوسطى بالمقطم لأداء صلاة الجنازة على الجثمان.

كما شهدت صلاة جنازة عبلة الكحلاوي حالة من الانهيار والبكاء من أشقائها وأحفادها وأقاربها ومحبيها، أثناء وداع عبلة الكحلاوي.

وصية عبلة الكحلاوي

وكشفت أسرة الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي، وصيتها قبل وفاتها. مؤكدة أن “الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس المصري للشئون الدينية، نفذها”.

وقالت صحيفة “الأهرام” المصرية، إن “مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الدكتور أسامة الأزهري، تقدم اليوم صلاة الجنازة على الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي. حيث أبلغته أسرة الفقيدة بوصيتها بأدائه صلاة الجنازة عليها”.

وقال الأزهري: “نعزي أنفسنا والشعب المصري والعربي في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي. وأسال الله العظيم أن يرحمها لأنها كانت أمًّا لي ولن أنساها وستظل في قلبي”.

ورحلت عبلة الكحلاوي (72 عاماً) أمس الأحد عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. حسبما أعلنت وسائل إعلام مصرية.

وعبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر/كانون الأول عام 1948، عملت أستاذة للفقه الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر. وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي. وقدمت عبلة الكحلاوي العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وللدكتورة عبلة الكحلاوي العديد من المساهمات الإنسانية. حيث أسست جمعية خيرية في منطقة المقطم لرعاية الأطفال الأيتام. ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى ألزهايمر تحت اسم جمعية “الباقيات الصالحات”، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات.

دار الإفتاء المصرية

ونعت دار الإفتاء المصرية، الداعية عبلة الكحلاوي.

وقالت دار الإفتاء عبر حسابها الرسميّ في تويتر” : “ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره الداعية الإسلامية. الدكتورة عبلة الكحلاوي”.

ننعى بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، فهي رحمها الله كانت من العالمات العاملات فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) January 24, 2021

وأضافت: “كانت رحمها الله من العالمات العاملات. فقد جمعت بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري. حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر”.

ونعى عدد من رموز مصر الدينية وشخصياتها السياسية عبلة الكحلاوي. إذ قال شيخ الأزهر أحمد الطيب في رثائها: “رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي. كانت نموذجا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها. سلكت طريق الدعوة إلى الله فألفتها القلوب وأنارت بعلمها العقول”.

وأضاف شيخ الأزهر أحمد الطيب: “جعلها الله عونا لمساعدة الفقراء والأيتام. فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها شفيعا لها. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

في العناية المركزة على جهاز التنفس

وتدهورت الحالة الصحية للداعية عبلة الكحلاوي في الايام الاخيرة، حسبما ذكرت مصادر عائلية .

واضافت المصادر ان الدكتورة عبلة كانت متواجدة في إحدى مستشفيات الحجز منذ أكثر من أسبوع. على جهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة.

كما أشارت المصادر العائلية إلى انه كان يتم متابعة وضعها الصحي باستمرار. وتم بذل كافة الجهود لمحاولة انقاذها، لكنّ الفيروس تمكّن منها، وتوفيت متأثرة بإصاباتها به .

“الفيروس هاجم الكبد والرئة”

وكان شقيق الداعية الراحلة، قال قبل أيام إن عندها مشكلة في جهاز المناعة، مضيفاً أن الفيروس بدأ يهاجم الكبد والرئة بشكل كبير.

وبسبب ذلك -يقول شقيقها- بدأ الأطباء في إعطائها مثبتات للمناعة.

وأضاف: الدكتورة عبلة عاشت حياتها كلها للناس. ولم تترك جمعيتها الباقيات الصالحات حتى بعد انتشار الفيروس بين أفراده. وكانت بتفضل موجودة وهي لابسة الماسك”.

مواقع التواصل تنعى الداعية الراحلة

وعمّت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة الداعية المصرية عبلة الكحلاوي.

رحم الله الداعية عبلة الكحلاوي، التي رحلت عن دنيانا قبل قليل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

كان يعجبني فيها التركيز على الجوانب الروحية والأخلاقية في الإسلام. فالامتلاء الروحي والسمو الأخلاقي هي غاية الدين الأساسية إلى جانب الخيرية أو نفع الناس.

سارت هي على هذا الدرب طويلا. pic.twitter.com/vdZY1f61Gj — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) January 24, 2021

رحم الله الحاجه عبله الكحلاوي و اسكنها فسيح جناته و جزاها خير الجزاء عما قدمت لدينها و انا لله و انا اليه راجعون و اسالكم الفاتحه و الدعاء لها — Amr Ellissy (@amrellissy) January 24, 2021

اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها #عبلة_الكحلاوي في ذمة الله ربنا يرحمها و يحسن اليها 😥 pic.twitter.com/7Xlu0t3FHn — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) January 24, 2021

الله يرحمك يا حبيبتي و صديقتي. الله يرحمك يا حنونه يا غالية. الله يرحمك و يغفر لك و يرفع منزلتك عنده مع عباده الصالحين. الله يرحمك كلماتك ترن في اذني و دعواتك لي احس بها في قلبي. لن انساك ابدا💔😭 #عبله_الكحلاوي_في_ذمة_الله #مصر #كورونا pic.twitter.com/ACkTMM8O1Z — نشوة الرويني (@nashwaa) January 24, 2021

رحم الله الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر

اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك

#عبله_الكحلاوي pic.twitter.com/86SpP18UZT — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) January 24, 2021

إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي ورزقها الفردوس الأعلى وألحقها بالصالحين والشهداء وجميع أمواتنا..

ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها وجعل جميع أعمالها الصالحة وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها.. — Mustafa Hosny (@MustafaHosny) January 24, 2021

من هي الدكتورة عبلة الكحلاوي؟؟

كان يطلق عليها، “ماما عبلة” أو “أيقونة الداعيات السيدات”. وهي من مواليد (15 ديسمبر 1948) كما أنها أستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

ومعروف أنّ عبلة الكحلاوي هي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

والتحقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية.

حصلت عبلة الكحلاوي على شهادة الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن.

كما حصلت في عام 1978 على شهادة الدكتوراة في التخصص ذاته.

انتقلت الراحلة الكحلاوي إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي.

كان من أبرز تلك المواقع كلية التربية للبنات في الرياض. وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979. وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة.

في الكعبة المشرفة

واتجهت الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات.

وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989.

وكانت الداعية عبلة الكحلاوي تستقبل خلال ذلك مسلمات من سائر أنحاء العالم.

وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها محمد الكحلاوي في البساتين.

كما وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

كما أسست الداعية المصرية الشهيرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات في المقطم.

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